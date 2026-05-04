Huế: Hai kỳ nghỉ “vàng” đón gần 1 triệu lượt khách

Nguyễn Thuấn

04/05/2026, 14:29

Liên tiếp hai kỳ nghỉ lớn Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, thành phố Huế chứng kiến sự tăng trưởng bứt phá của ngành du lịch với gần 1 triệu lượt khách, doanh thu vượt 2.300 tỷ đồng...

Dòng người tham quan Đại Nội Huế trong kỳ nghỉ lễ tăng mạnh so với ngày thường

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 (từ 24 đến 28/4), Huế ghi nhận khoảng 395.000 lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 98.700 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 958 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt trên 90%, riêng ngày cao điểm 10/3 âm lịch đạt tới 99%, cho thấy sức hút lớn của điểm đến di sản trong dịp lễ.

Ngay sau đó, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 (từ 29/4 đến 3/5), du lịch Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Tổng lượng khách ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt 164.000 lượt, tăng 129%; khách nội địa đạt 446.000 lượt, tăng 59,5%. Doanh thu du lịch đạt khoảng 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Công suất phòng lưu trú tiếp tục duy trì ở mức rất cao, khoảng 99%.

Tính chung chỉ trong hơn một tuần cao điểm, Huế đã đón gần 1 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng – một con số ấn tượng, phản ánh sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch.

Không chỉ riêng các kỳ nghỉ lễ, bức tranh du lịch tháng 4/2026 của Huế cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng lượng khách đạt hơn 774.100 lượt, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 291.000 lượt, khách nội địa gần 483.000 lượt.

Lượng khách lưu trú đạt khoảng 263.700 lượt, tăng 20,5%, riêng khách quốc tế lưu trú tăng gần 40%. Doanh thu du lịch tháng đạt gần 1.689 tỷ đồng, tăng hơn 58%.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Huế đón khoảng 2,67 triệu lượt khách, tăng hơn 30%. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 6.234 tỷ đồng, tăng tới 70,5% so với cùng kỳ năm trước.

Song hành với đà tăng trưởng nóng, yêu cầu đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh đang được địa phương lưu ý hơn bao giờ hết. Trong dịp lễ 30/4 vừa qua, lực lượng chức năng đã xử lý một trường hợp có hành vi chèo kéo khách du lịch tại khu vực bến thuyền. Cá nhân này tự ý tiếp cận, mời chào và dẫn khách đến các điểm mua sắm, ăn uống không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

Huế hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, bền vững và thân thiện.

Sau khi làm việc, người vi phạm đã thừa nhận hành vi, viết cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động du lịch.

Theo lãnh đạo thành phố, đây là những hành vi cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ hình ảnh điểm đến. Trong bối cảnh lượng khách tăng nhanh, việc duy trì môi trường du lịch lành mạnh đóng vai trò then chốt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó Sở Du lịch thành phố Huế giữ vai trò nòng cốt. Đường dây nóng 24/7 tiếp tục được duy trì để tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh nhằm lan tỏa hình ảnh Huế an toàn, thân thiện.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát; kiên quyết xử lý các hành vi chèo kéo, ép giá, lừa đảo. Các ngành liên quan siết chặt quản lý giá cả, an toàn thực phẩm, vận tải du lịch và bảo vệ môi trường. Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động du lịch, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

