Ngành hàng xa xỉ vẫn sẽ "thắng đậm" ở thị trường Mỹ

Thị trường Mỹ đang nổi lên như một điểm sáng bất ngờ của ngành xa xỉ trong bối cảnh phục hồi không đồng đều của Trung Quốc và chi tiêu thận trọng tại châu Âu...

Trong quý 3, thị trường Mỹ đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với quý trước. Tại LVMH, hiệu suất doanh thu tại Mỹ mạnh hơn dự kiến, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024.

Bắc Mỹ cũng là điểm sáng tại Kering, với doanh số tăng 3% và hiệu suất mạnh mẽ trên tất cả các thương hiệu, cải thiện so với quý trước khi doanh số giảm 10%. Tăng trưởng của Hermès tại châu Mỹ vẫn mạnh mẽ, tương tự như quý trước (tăng 12,3% trong quý 2 và 14,1% trong quý 3).

Tại Ferragamo, doanh số quý 3 tại Bắc Mỹ tăng 15,6%, được thúc đẩy bởi hiệu suất bán hàng trực tiếp, cải thiện đáng kể so với quý trước (-3,3%). Doanh số của Ermenegildo Zegna Group tại châu Mỹ tăng 8,2% nhờ hiệu suất bán hàng trực tiếp mạnh mẽ và bất chấp việc tăng giá do thuế quan vào tháng 9, trong khi Prada Group dẫn đầu với mức tăng trưởng doanh số 15% tại châu Mỹ trong chín tháng đầu năm 2025.

Vào tháng 6, hãng tư vấn Bain đã báo cáo rằng niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã giảm sau khi Tổng thống Donald Trump công bố các mức thuế mới, và do đó, triển vọng của ngành hàng xa xỉ năm 2025 là không chắc chắn. Mặc dù có sự thận trọng, kết quả kinh doanh mới nhất của các tập đoàn xa xỉ cho thấy Mỹ không chỉ vượt qua những biến động, mà còn nổi lên như một thị trường quan trọng.

THUẾ QUAN VÀ NIỀM TIN TIÊU DÙNG

Các mức thuế được áp dụng đầu năm nay đã dấy lên lo ngại rằng giá cả tăng cao sẽ làm giảm nhu cầu. Các nhà bán lẻ đại chúng phần lớn đã trì hoãn việc tăng giá, trong khi các thương hiệu xa xỉ đã tận dụng sức mạnh định giá của mình, nâng giá từ 5 đến 10%.

Mặc dù một số nhà phân tích cảnh báo về tác động từ việc kéo thêm nhu cầu trước khi tăng giá (đặc biệt là trong ngành đồng hồ Thụy Sĩ), nhìn chung, tác động của thuế quan đối với hàng xa xỉ đã nhẹ hơn so với lo ngại.

"Nhu cầu hàng xa xỉ tại Mỹ là một điểm mạnh tương đối sau bầu cử, với người tiêu dùng có thu nhập cao không cảm thấy nhiều áp lực ảnh hưởng đến người tiêu dùng rộng rãi hơn," Adam Cochrane, nhà phân tích tại Deutsche Bank, cho biết. Đồng thời, một số chính sách cắt giảm thuế của chính quyền Tổng thống Trump dành cho nhóm người Mỹ giàu có đã giúp người tiêu dùng giàu có ít bị ảnh hưởng bởi áp lực lạm phát hơn so với phần còn lại của dân số.

"Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán đã tạo ra hiệu ứng giàu có tích cực - điều thường dẫn đến chi tiêu mạnh mẽ cho hàng xa xỉ," ông Adam Cochrane nhận định.

Chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng, thúc đẩy "hiệu ứng giàu có" làm nền tảng cho tiêu dùng xa xỉ. Thị trường tài chính sôi động là động lực chính của hiệu ứng giàu có. "Người tiêu dùng Mỹ tiếp xúc nhiều nhất với thị trường tài chính - cả cổ phiếu và tiền điện tử," Luca Solca, nhà phân tích xa xỉ tại Bernstein, bổ sung. "Thị trường tài chính rất mạnh tạo ra hiệu ứng giàu có và sự hỗ trợ mạnh mẽ cho niềm tin tiêu dùng".

Trong khi một số thương hiệu đã tận dụng việc tăng giá để thúc đẩy tăng trưởng, hiệu suất của LVMH tại Mỹ chủ yếu được thúc đẩy bởi lưu lượng khách hàng và khối lượng bán hàng, CFO Cecile Cabanis cho biết trong cuộc gọi báo cáo tài chính.

"Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi chỉ tăng giá rất nhẹ nhàng nếu phải cân bằng giữa lạm phát và thuế quan, nhưng đó sẽ không phải là động lực lớn của việc thiết lập giá. Kết hợp điều này với giá trị sản phẩm là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo rằng bất cứ khi nào chúng tôi tăng giá, chúng tôi đã tăng giá trị - chất lượng hoặc chức năng sản phẩm".

CFO của Kering, Armelle Poulou, cũng ghi nhận sự cải thiện trong lưu lượng khách hàng, nhưng lưu ý rằng tăng trưởng cũng được hỗ trợ bởi thực tế là giá bán lẻ trung bình (AUR) đã được cải thiện. "Chúng tôi đang thấy được sự bền bỉ của nhóm khách hàng cao cấp, nhưng cũng có thể là doanh thu tốt trên thương mại điện tử, nơi chúng tôi thường thấy nhiều khách hàng có khát vọng và nhu cầu sở hữu lớn hơn".

NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

Mỹ vẫn là ưu tiên chiến lược của nhiều công ty xa xỉ. Trong cuộc gọi báo cáo tài chính quý 3 của công ty, Phó Chủ tịch tài chính của Hermès, ông Eric du Halgouët, cho biết: "Mỹ là một quốc gia mà chúng tôi sẽ tập trung phát triển. Vào tháng 10, chúng tôi đã mở một cửa hàng tại Nashville, Tennessee, và chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển mạng lưới kinh doanh tại Mỹ".

Động lực tiền tệ cũng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. "Sức mạnh của đồng Euro đã khiến nhiều người tiêu dùng Mỹ ưu tiên chi tiêu tại Mỹ hơn là khi đi du lịch đến châu Âu, điều này cũng đã thúc đẩy chi tiêu trong nước," ông Adam Cochrane nói. Việc tăng giá cũng đã hỗ trợ tăng trưởng doanh số, ông lưu ý.

Các nhà phân tích dự đoán rằng các thương hiệu và công ty nội địa cũng sẽ thấy lợi ích từ những động lực tiền tệ đó. Các công ty xa xỉ có mạng lưới phân phối mạnh mẽ tại Mỹ có vị trí tốt hơn, khi người tiêu dùng ngày càng phải đối mặt với các chi phí ẩn, bao gồm thuế nhập khẩu và phí nhập cảnh khi đặt hàng trực tiếp từ nước ngoài. Phân phối địa phương sẽ làm cho việc mua hàng trong nước dễ dàng hơn cho khách hàng thay vì mạo hiểm với phí vận chuyển quốc tế.

Nhìn về phía trước, các nhà phân tích kỳ vọng người tiêu dùng Mỹ sẽ duy trì sự bền bỉ trong chi tiêu.

"Tôi kỳ vọng, trừ khi có sự biến động đáng kể và bất ngờ trên thị trường, nhu cầu tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức trung bình một chữ số, phù hợp với xu hướng dài hạn trước đại dịch," bà Jelena Sokolova, nhà phân tích tại hãng tư vấn Morningstar nhận định.