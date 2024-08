Ngành khai khoáng của Quảng Trị "hụt hơi"

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị, tháng 7/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh này tăng trưởng thấp so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2024 của Quảng Trị ước tính tăng 0,74% so với tháng trước và tăng 2,35% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh này ước tính tăng 2,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 4,65%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,66%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,65%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,26%.

Nhìn chung, ngành công nghiệp của tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thoát khỏi những khó khăn vốn có, trong điều kiện nhu cầu thị trường thế giới và trong nước suy giảm lại càng khó khăn hơn.

Ngành khai khoáng giảm do nguồn quặng ngày càng hạn chế, công tác quản lý khai thác khoáng sản ngày càng chặt chẽ hơn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khả năng cạnh tranh thấp, khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Một số sản phẩm chủ yếu trong 7 tháng năm 2024 của tỉnh Quảng Trị so với cùng kỳ năm trước tăng cao: thủy hải sản chế biến tăng 57,66%; phân hóa học tăng 19,97%; bia lon tăng 16,80%; tinh bột sắn tăng 10,45%...Một số sản phẩm giảm: điện sản xuất giảm 0,34%; xi măng giảm 3,12%; lốp dùng cho xe máy, xe đạp giảm 3,13%; dăm gỗ giảm 3,92%; tấm lợp pro xi măng giảm 4,92%; dầu nhựa thông giảm 15,54%; đá xây dựng giảm 21,45%; gỗ cưa hoặc xẻ giảm 30,90%; gạch xây dựng bằng đất sét nung giảm 43,48%; gạch khối bằng bê tông giảm 45,37%...

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, từ đầu năm đến 15/7/2024, toàn tỉnh Quảng có 207 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 29,59% (-87 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký là 1.914,40 tỷ đồng, giảm 23,19%. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 9,25 tỷ đồng, tăng 9,10%; số doanh nghiệp trở lại hoạt động là 118 doanh nghiệp, tăng 11,32%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 301 doanh nghiệp, tăng 27%; số doanh nghiệp giải thể là 44 doanh nghiệp, tăng 7,32%.

Tháng 7/2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra nhiều hoạt động lễ hội; tiêu biểu là: Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Lễ hội Vì Hoà bình xuyên suốt trong tháng… đã thu hút đông đảo khách quốc tế và trong nước đến với Quảng Trị làm tăng nhu cầu tiêu dùng, lưu trú và ăn uống trên địa bàn tỉnh, nhất là nhu cầu về lưu trú và ăn uống.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2024 tăng 2,89% so với tháng trước và tăng 19,50% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của Quảng Trị ước tính đạt hơn 3.000 tỷ đồng, chiếm 14,98% tổng mức và tăng 13,56% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: doanh thu dịch vụ lưu trú 211,06 tỷ đồng, tăng 33,84%; doanh thu dịch vụ ăn uống 2.842,88 tỷ đồng, tăng 12,29%.

Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 3,65 tỷ đồng, chiếm 0,02% tổng mức và tăng 27,43% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành tăng khá cao nhưng quy mô còn nhỏ bé. Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 989,34 tỷ đồng, chiếm 4,86% tổng mức và tăng 8,54% so với cùng kỳ năm trước.

7 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Trị đạt được kết quả tích cực, so với cùng kỳ năm trước tăng khá. Cụ thể, tính đến ngày 15/7/2024 tỉnh này thu ngân sách đạt hơn 2.388 tỷ đồng, bằng 61,20% dự toán địa phương năm 2024 và tăng 21,40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tỉnh này thu nội địa 1.717,84 tỷ đồng, bằng 58,20% dự toán địa phương và tăng 30,50%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 588,28 tỷ đồng, bằng 61,90% dự toán địa phương và giảm 8,70%.