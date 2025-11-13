Ngành thuế TP. Hồ Chí Minh thu hơn 510.000 tỷ đồng trong 10 tháng, tăng gần 20%

Tổng thu ngân sách thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 10 tháng đầu năm đạt 510.183 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Chính phủ giao, 98% dự toán HĐND Thành phố và tăng gần 20% so với cùng kỳ…

Chiều 12/11, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã làm việc với Thuế Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng cho biết, nhờ chủ động dự báo, phân tích, đánh giá nguồn thu, sắc thuế, xây dựng kịch bản thu theo từng địa bàn, từng thời điểm, tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng đầu năm được 510.183 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Chính phủ giao, 98% dự toán HĐND TP. Hồ Chí Minh giao và tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ngành thuế TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ tháng 10, một cột mốc quan trọng đánh dấu sự nỗ lực và hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, thành công này không chỉ là kết quả của những nỗ lực nội tại mà còn là sự phản ánh của bối cảnh kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công này là sự chủ động trong việc dự báo, phân tích và đánh giá nguồn thu. Ngành thuế đã xây dựng các kịch bản thu theo từng địa bàn và thời điểm, từ đó tối ưu hóa quy trình thu ngân sách. Đặc biệt, việc tăng cường quản lý và cưỡng chế nợ thuế, cùng với công tác thanh tra, kiểm tra tại các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử và bất động sản, đã giúp tăng cường hiệu quả thu ngân sách.

Bên cạnh đó, sự phục hồi của thị trường bất động sản và các chính sách giảm thuế, kích cầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Sự hồi phục này không chỉ giúp tăng thu ngân sách mà còn tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của thành phố.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng này, ngành thuế TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian và thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai hóa đơn điện tử và khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp là những bước đi cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh số hóa ngày càng phát triển.

Ngoài ra, trong bối cảnh Hoa Kỳ áp thuế, TP. Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính là những giải pháp quan trọng để tăng cường năng lực cạnh tranh của thành phố trên thị trường quốc tế.

Tuy thách thức vẫn còn đó, ngành thuế cần phải đối mặt với áp lực từ việc xử lý các khoản nợ đọng và tối ưu hóa quy trình xử lý phản ánh và kiến nghị của người nộp thuế.

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị, nhìn về tương lai, ngành thuế TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới và sáng tạo để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình quản lý thuế sẽ là chìa khóa để duy trì sự phát triển bền vững và đóng góp vào sự thịnh vượng của Thành phố.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngành thuế TP. Hồ Chí Minh không chỉ cần duy trì những thành tựu đã đạt được mà còn phải không ngừng nỗ lực để vượt qua những thách thức mới, từ đó khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia.