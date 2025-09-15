Ngành xa xỉ làm quen với hộ chiếu số DPP

Ngành xa xỉ đang trải qua một cuộc cách mạng nhờ vào công nghệ số, đặc biệt là việc áp dụng Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số (Digital Product Passport - DPP)...
Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số (DPP) không chỉ giúp xác thực nguồn gốc sản phẩm mà còn bảo vệ giá trị và cung cấp dịch vụ thông minh cho người tiêu dùng sau khi mua hàng. Theo quy định mới của châu Âu, từ năm 2024 đến 2030, tất cả hàng hóa bán tại Liên minh châu Âu sẽ cần có DPP, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc minh bạch hóa ngành công nghiệp xa xỉ.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng yêu cầu tính minh bạch và xác thực, nhiều thương hiệu xa xỉ như Prada, Mugler và Chloé đã nhanh chóng áp dụng DPP thông qua các công nghệ như QR code, NFC và Blockchain.
Chẳng hạn, Mugler đã giới thiệu hộ chiếu kỹ thuật số cho dòng túi Spiral Curve, cho phép khách hàng quét mã QR để truy cập thông tin chi tiết sản phẩm và xác minh quyền sở hữu. Prada cũng cung cấp thẻ xác thực hỗ trợ NFC cho trang sức, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc.
Theo báo cáo từ Vogue Business Index, tỷ lệ áp dụng DPP trong các thương hiệu xa xỉ đã đạt 67%, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành này. Các ông lớn như LVMH và Richemont đã thành lập Aura Blockchain Consortium để đầu tư vào công nghệ chứng minh nguồn gốc và chuyển nhượng quyền sở hữu không thể thay đổi. Điều này không chỉ giúp chống hàng giả mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc cung cấp lịch sử mua hàng chi tiết.
DPP cũng giải quyết vấn đề hàng giả, một trong những thách thức lớn nhất của ngành xa xỉ, với giá trị thương mại toàn cầu về hàng giả ước tính lên tới 467 tỷ USD vào năm 2021. Bằng cách tích hợp danh tính kỹ thuật số vào từng sản phẩm, các thương hiệu có thể chứng minh tính xác thực và theo dõi hành trình sản phẩm từ sản xuất đến tay người tiêu dùng.
Mặc dù hiện tại khoảng 90% thương hiệu hàng hóa tại châu Âu vẫn xem DPP như một gánh nặng quy định, khảo sát từ Certilogo cho thấy 49% người tiêu dùng đã biết đến khái niệm này và 54% thế hệ Z thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến DPP. Điều này cho thấy nhu cầu về tính minh bạch và thông tin sản phẩm đang ngày càng tăng cao.
Thế hệ trẻ đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm mua sắm và giải quyết các vấn đề về tính bền vững. Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn hàng giả, với 56% người được hỏi cho rằng DPP là công cụ hữu hiệu để thực hiện điều này. Các thương hiệu có thể tận dụng DPP để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, chống hàng giả và thúc đẩy các mô hình tiêu dùng bền vững.
Thị trường hàng hiệu cũ cũng đang phát triển mạnh mẽ, với doanh thu dự kiến đạt 50 tỷ USD vào năm 2024. Sự chuyển dịch này cho thấy người tiêu dùng đang tìm kiếm các lựa chọn bền vững hơn, đồng thời yêu cầu các thương hiệu phải cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch về sản phẩm của họ.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/9/2025.
