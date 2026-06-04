Thứ Năm, 04/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Công nghệ điều trị rung nhĩ hiện đại được triển khai tại nhiều bệnh viện Việt Nam

Hoài Phương

04/06/2026, 15:41

Rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim phổ biến, khiến tim đập hỗn loạn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và giảm chất lượng sống. Với nhiều bệnh nhân, đây là bệnh lý kéo dài, phải dùng thuốc chống đông hoặc can thiệp để kiểm soát nhịp tim…

Công nghệ PFA đang mở ra nhiều triển vọng mới trong điều trị rung nhĩ. Ảnh: Bệnh viện Thống Nhất
Công nghệ PFA đang mở ra nhiều triển vọng mới trong điều trị rung nhĩ. Ảnh: Bệnh viện Thống Nhất

Ngày 2/6, TS.BS Trương Quang Khanh, Trưởng khoa Nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ba trường hợp điều trị rung nhĩ bằng năng lượng từ xung điện (PFA). Mỗi ca can thiệp diễn ra thuận lợi trong chưa đầy 30 phút, giúp người bệnh phục hồi tốt.

Đây là bệnh viện thứ hai tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật này, sau Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai. Triệt đốt rung nhĩ hiện nay có ba kỹ thuật, gồm đốt bằng sóng cao tần (RF) kết hợp hệ thống lập bản đồ 3D; đốt bằng bóng áp lạnh; đốt bằng năng lượng từ xung điện (PFA). Trong đó, đốt bằng sóng cao tần cần nhiều thời gian nhất, tốn khoảng 2 - 3 giờ song chi phí thấp nhất, khoảng hơn 100 triệu đồng, hiện đã được bảo hiểm y tế chi trả.

Đốt bằng bóng lạnh có chi phí cao hơn, khoảng 250 triệu đồng, kéo dài khoảng 1h30 phút. Các phương pháp này đều mang lại hiệu quả điều trị đáng kể, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến những cấu trúc lân cận như thực quản, thần kinh hoành hoặc mạch máu xung quanh.

Trong khi công nghệ PFA sử dụng các xung điện cường độ cao trong thời gian cực ngắn để tác động chọn lọc lên vùng cơ tim gây rối loạn nhịp mà không dùng nhiệt. Nhờ vậy, phương pháp này giúp hạn chế tổn thương ngoài tim và rút ngắn đáng kể thời gian can thiệp, song chi phí còn khá cao và chưa được bảo hiểm y tế thanh toán.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thực hiện can thiệp bằng công nghệ PFA. 
Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thực hiện can thiệp bằng công nghệ PFA. 

Ghi nhận từ 3 trường hợp đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất cho thấy thủ thuật diễn ra thuận lợi, các bệnh nhân đều phục hồi tốt sau can thiệp. Để triển khai kỹ thuật này, Bệnh viện Thống Nhất đã cử 4 bác sĩ sang đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Đại học Juntendo (Nhật Bản).

Theo đó, trong thời gian đào tạo, các bác sĩ được trực tiếp thực hành trên bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia quốc tế và được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật PFA.

Theo PGS.TS Hayashi Hidemori, Trưởng khoa Sinh học và Y học Tim mạch, Trường Sau Đại học Y khoa, Bệnh viện Juntendo, nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy PFA có tỷ lệ cô lập tĩnh mạch phổi cao, thời gian thủ thuật ngắn hơn và hồ sơ an toàn đầy hứa hẹn so với phương pháp triệt đốt bằng nhiệt truyền thống.

Tại hội thảo khoa học với chủ đề "Bước đột phá trong triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung - Dấu mốc tiên phong tại Việt Nam", Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai cho biết việc triển khai kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng PFA cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, không chỉ rối loạn nhịp và điện sinh lý tim, mà còn cả can thiệp tim mạch, siêu âm tim và gây mê hồi sức. Sự hợp tác đa chuyên khoa này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, tối ưu hóa quy trình kỹ thuật và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Ghi nhận từ 3 trường hợp đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất cho thấy thủ thuật diễn ra thuận lợi, các bệnh nhân đều phục hồi tốt sau can thiệp.
Ghi nhận từ 3 trường hợp đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất cho thấy thủ thuật diễn ra thuận lợi, các bệnh nhân đều phục hồi tốt sau can thiệp.

Trước đó, tháng 12/2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã đánh dấu một bước phát triển trong lĩnh vực điện sinh lý tim khi là nơi đầu tiên trong chuyên ngành cả nước triển khai thành công kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng rất cao (90W) với thời gian đốt cực ngắn chỉ 4 giây mỗi điểm đốt.

Với kỹ thuật cũ là triệt đốt với năng lượng 30 - 40 (w), để đảm bảo cô lập hoàn toàn ổ loạn nhịp cần thời gian đốt mỗi điểm kéo dài từ 15 – 30 giây. Do đó có nguy cơ gây nhiều biến chứng như thủng tim, gây tổn thương xuyên thành thủng thực quản, đây là những biến chứng vô cùng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Thời gian kỹ thuật kéo dài khá lâu, khoảng 4 giờ/1 ca, gây vất vả cho các bác sĩ điều trị, số bệnh nhân rung nhĩ được triệt đốt cũng khá hạn chế.

Trong khi đó, kỹ thuật đốt năng lượng rất cao mang lại các ưu điểm nổi bật: Tổn thương theo chiều ngang rộng, hạn chế tổn thương sâu, giảm thiểu nguy cơ tổn thương thực quản do thực quản nằm sát thành nhĩ. Do thời gian đốt nhanh, bệnh nhân giảm cảm giác giác đau rất nhiều. Đặc biệt rút ngắn rõ rệt thời gian thủ thuật, giảm 1/3 - 1/2 thời gian so với trước kia.

Viện tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công hai ca đốt rung nhĩ kịch phát và rung nhĩ dai dẳng.
Viện tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công hai ca đốt rung nhĩ kịch phát và rung nhĩ dai dẳng.

Việc triển khai kỹ thuật này tại Việt Nam đòi hỏi nền tảng công nghệ bản đồ điện học 3D hiện đại, catheter cảm biến công suất cao, và đặc biệt là đội ngũ bác sĩ điện sinh lý giàu kinh nghiệm. Với sự hỗ trợ của GS. Yan Yao và Gs. Ligang Ding, Trung tâm Rối loạn nhịp tim, Bệnh viện tim mạch Quốc gia Trung Quốc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công hai ca đốt rung nhĩ kịch phát và rung nhĩ dai dẳng.

Thực tế ghi nhận, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ đột quỵ cao nhất thế giới, với khoảng 200.000 ca mỗi năm. Trung bình mỗi ngày tại nước ta có khoảng 548 ca tai biến, đột quỵ. Trong số các nguyên nhân, rung nhĩ được xem là "thủ phạm thầm lặng" làm gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây tắc mạch máu não.

Theo các nghiên cứu, rung nhĩ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần, nhưng thường bị bỏ sót vì không xuất hiện liên tục. Theo Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), kết quả phân tích tổng hợp từ 23 nghiên cứu với sự tham gia của hơn 78.000 bệnh nhân cho thấy, cứ 6 bệnh nhân rung nhĩ đã từng đột quỵ có thể có 1 người tái phát đột quỵ trong vòng 5 năm.

Rung nhĩ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần, nhưng thường bị bỏ sót.
Rung nhĩ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần, nhưng thường bị bỏ sót.

Đối với người bệnh đã từng bị đột quỵ do rung nhĩ, PGS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, lưu ý: Cần tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị. Việc sử dụng thuốc chống đông theo đúng chỉ định của bác sĩ là yếu tố sống còn. Người bệnh tuyệt đối không tự ngưng thuốc, thay đổi liều lượng hay dùng theo đơn thuốc của người khác.

Bệnh nhân cũng cần tái khám định kỳ đều đặn để bác sĩ theo dõi sát tình trạng sức khỏe, đánh giá lại nguy cơ, hiệu quả của thuốc và kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị nếu cần thiết. "Hãy nói không với thuốc lá, hạn chế tối đa rượu bia. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, giàu rau xanh, trái cây. Tăng cường vận động thể lực phù hợp với tình trạng sức khỏe. Đây là nền tảng vững chắc cho trái tim và bộ não khỏe mạnh", PGS.TS. Mai Duy Tôn tư vấn.

Kỷ nguyên “cá thể hóa” đang thay đổi cách điều trị ung thư phổi

16:15, 02/06/2026

Kỷ nguyên “cá thể hóa” đang thay đổi cách điều trị ung thư phổi

Bác sĩ Việt Nam tiếp cận trực tiếp những công nghệ phẫu thuật cột sống hiện đại nhất

15:52, 01/06/2026

Bác sĩ Việt Nam tiếp cận trực tiếp những công nghệ phẫu thuật cột sống hiện đại nhất

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước “bộ 3” tác nhân hô hấp nguy hiểm

14:51, 28/05/2026

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước “bộ 3” tác nhân hô hấp nguy hiểm

Từ khóa:

công nghệ y tế đột quỵ sức khỏe triệt đốt rung nhĩ Vneconomy

Đọc thêm

Xu hướng tăng đạm trong dinh dưỡng tạo ra những rủi ro sức khỏe

Xu hướng tăng đạm trong dinh dưỡng tạo ra những rủi ro sức khỏe

Các sản phẩm giàu đạm hiện diện ở khắp nơi với đủ loại từ mì ống, bánh quy cho đến cả nước uống bổ sung đạm. Nhưng liệu cơ thể con người có thực sự cần nhiều đạm đến vậy?...

Kỷ nguyên “cá thể hóa” đang thay đổi cách điều trị ung thư phổi

Kỷ nguyên “cá thể hóa” đang thay đổi cách điều trị ung thư phổi

Kỷ nguyên “cá thể hóa” đang thay đổi cách điều trị ung thư phổi. Thông qua phân tích đặc điểm sinh học phân tử của từng khối u, các bác sĩ có thể lựa chọn phác đồ phù hợp hơn cho từng bệnh nhân, thay vì điều trị phác đồ chung như trước đây…

Bác sĩ Việt Nam tiếp cận trực tiếp những công nghệ phẫu thuật cột sống hiện đại nhất

Bác sĩ Việt Nam tiếp cận trực tiếp những công nghệ phẫu thuật cột sống hiện đại nhất

Những năm gần đây, chuyên ngành phẫu thuật cột sống thế giới đã có những bước tiến vượt bậc nhờ công nghệ cao. Thực tế lâm sàng cho thấy, các ca can thiệp cột sống phức tạp ngày càng đòi hỏi mức độ chính xác tuyệt đối để kiểm soát rủi ro toàn diện cho người bệnh...

Uống nước đúng cách để bảo về thận trong những ngày nắng nóng

Uống nước đúng cách để bảo về thận trong những ngày nắng nóng

Theo y học cổ truyền, mùa hè thuộc hành Hỏa, dễ gây hao tổn tân dịch (dịch cơ thể), từ đó ảnh hưởng đến chức năng tạng phủ, đặc biệt là thận. Nguyên tắc “Thanh nhiệt - Sinh tân” được xem là nền tảng trong dự phòng bệnh lý liên quan đến mất nước và rối loạn chuyển hóa…

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước “bộ 3” tác nhân hô hấp nguy hiểm

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước “bộ 3” tác nhân hô hấp nguy hiểm

Hệ hô hấp dễ bị tổn thương, mắc bệnh bởi nhiều tác nhân bên ngoài, trong đó ba tác nhân chính là phế cầu khuẩn, virus hợp bào (RSV) và não mô cầu. Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện là nhóm chịu tổn thương nặng nề nhất…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tài sản thực được mã hóa có thể chiếm tới 16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu

Kinh tế số

2

SHB viết tiếp câu chuyện đồng hành cùng đất nước với diện mạo mới và khát vọng vươn tầm

Tài chính

3

Từ ngân hàng đến bảo hiểm: Khi những banker chọn “rẽ hướng”

Tài chính

4

OECD cảnh báo về “kịch bản đen tối” nếu khủng hoảng năng lượng kéo dài

Thế giới

5

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hình thành 8.000ha đất công nghiệp

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy