Ngày 18/10: Thêm 3.168 ca Covid-19, đã có hơn 63 triệu liều vaccine được tiêm

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (968), Bình Dương (439), Đồng Nai (393), Sóc Trăng (174), An Giang (109), Kiên Giang (99), Tiền Giang (94), Cà Mau (77), Long An (68), Đồng Tháp (61), Phú Thọ (58), Bạc Liêu (48), Đắk Lắk (46), Quảng Nam (45), Thanh Hóa (42), Gia Lai (40), Trà Vinh (33), Khánh Hòa (31), Hậu Giang, Bình Thuận mỗi nơi 28 ca, Cần Thơ (27), Nghệ An (25).

Nam Định (22), Kon Tum, Hà Nam mỗi nơi 20 ca, Quảng Ngãi (19), Tây Ninh (18), Bình Định, Quảng Bình mỗi nơi 15 ca, Vĩnh Long (14), Thừa Thiên Huế (12), Bến Tre, Bình Phước mỗi nơi 9 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị mỗi nơi 8 ca, Phú Yên, Ninh Thuận, Tuyên Quang, Hà Nội mỗi nơi 6 ca, Đắk Nông, Bắc Ninh mỗi nơi 4 ca, Thái Bình (3), Ninh Bình, Hà Giang mỗi nơi 1 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (-138), Đồng Nai (-124), Bình Dương (-98). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (+110), Phú Thọ (+50), Tiền Giang (+48). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.260 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 867.221 ca nhiễm, riêng đợt dịch thứ 4 số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 862.531 ca, trong đó có 790.163 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm: Bắc Kạn, Hòa Bình.

16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua gồm: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (418.692), Bình Dương (225.853), Đồng Nai (59.015), Long An (33.806), Tiền Giang (15.105).

Trong ngày 18/10, có 1.136 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 792.980 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.543 ca.

Cùng ngày ghi nhận 75 ca tử vong tại TP.HCM (51), Bình Dương (14), Đồng Nai (3), Sóc Trăng, Lâm Đồng, Cà Mau, Đà Nẵng, Tây Ninh, Tiền Giang, An Giang mỗi nơi 1 ca.Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 86 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.269 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 107.224 xét nghiệm cho 202.147 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 20.938.514 mẫu cho 57.727.568 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 17/10 có 1.312.650 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm là 63.434.180 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 45.281.937 liều, tiêm mũi 2 là 18.152.243 liều.

Về các hoạt động phòng, chống dịch trong ngày, Bộ Y tế chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần.

Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ (bao gồm: người thân; giáo viên, học sinh Trường THCS Chu Hóa, Trường Tiểu học Chu Hóa; người tiếp xúc gần,...) tiến hành xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Bộ Y tế tiếp tục xây dựng công cụ báo cáo trực tuyến để các tỉnh/thành phố tự cập nhật, công khai các vùng dịch và cấp độ dịch ở tất cả các địa phương trong cả nước.

Tại tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh đang ở cấp độ 2 (số ca mắc mới đạt 2,6 ca/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vaccine người từ 65 tuổi trở lên chưa đạt yêu cầu).

Cấp huyện: toàn tỉnh có huyện Lâm Thao, Phù Ninh và thành phố Việt Trì được đánh giá ở cấp độ 2; các huyện, thị còn lại ở cấp độ 1 (không phát hiện ca mắc trong hai tuần qua).

Cấp xã: toàn tỉnh có 1 xã được đánh giá ở cấp độ 4 (Chu Hóa - Tp. Việt Trì); 1 xã được đánh giá ở cấp độ 3 (Thị trấn Hùng Sơn - Lâm Thao); 9 xã được đánh giá ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn khác được đánh giá ở cấp độ 1.