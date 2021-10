Ngày 23/10: Thêm 3.373 ca Covid-19

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. HCM (749), Đồng Nai (605), Bình Dương (517), An Giang (224), Tiền Giang (156), Bạc Liêu (130), Kiên Giang (97), Tây Ninh (90), Bình Thuận (81), Phú Thọ (75), Long An (68), Trà Vinh (58), Gia Lai (53), Cần Thơ (43), Cà Mau (40), Khánh Hòa (39), Bà Rịa - Vũng Tàu (38), Thừa Thiên Huế (34), Đồng Tháp (32), Hậu Giang (25), Nghệ An (23), Bình Phước (22).

Thanh Hóa (18), Vĩnh Long (15), Quảng Nam (13), Quảng Ngãi, Bình Định mỗi nơi 12 ca, Kon Tum (11), Bến Tre (10), Phú Yên (8 ), Quảng Trị, Hà Nội, Ninh Thuận mỗi nơi 7 ca, Thái Bình, Hà Giang mỗi nơi 6 ca, Hà Nam, Bắc Ninh, Lào Cai mỗi nơi 5 ca, Nam Định (3), Hải Phòng, Bắc Giang, Đà Nẵng, Ninh Bình mỗi nơi 2 ca, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Tuyên Quang mỗi nơi 1 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. HCM (-456), Đắk Lắk (-266), Sóc Trăng (-148). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (+188), Tiền Giang (+95), Bạc Liêu (+47). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.422 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 884.895 ca nhiễm, riêng đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 880.149 ca, trong đó có 801.847 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. HCM (424.155), Bình Dương (228.316), Đồng Nai (61.103), Long An (34.139), Tiền Giang (15.548).

Trong ngày 23/10, có 1.338 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 804.664 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.977 ca.

Cùng ngày, ghi nhận 77 ca tử vong tại TP. HCM (42), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An, Sóc Trăng mỗi nơi 3 ca, Tiền Giang, An Giang, Ninh Thuận mỗi nơi 2 ca, Bình Phước, Đắk Nông, Cần Thơ, Trà Vinh, Bạc Liêu, Thanh Hoá mỗi nơi 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 70 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.620 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 22/10 có 1.660.581 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm là 71.889.209 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 51.157.792 liều, tiêm mũi 2 là 20.731.417 liều.

Trong ngày, Bộ Y tế có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tỉnh, thành phố, Công an tỉnh, thành phố và Chính quyền địa phương triển khai việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo quy trình và thực hiện việc báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành và các cơ sở tiêm chủng (nhà nước và tư nhân) triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình.

Tại TP. HCM, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi; đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine. Ban chỉ đạo dự kiến có khoảng 780.000 trẻ từ 12-17 tuổi cần tiêm vaccine. Thành phố tiêm trước cho trẻ từ 16-17 tuổi.

Tỉnh Trà Vinh kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chiến để thu dung, sàng lọc, cách ly và điều trị các trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 23/10, tỉnh Trà Vinh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).