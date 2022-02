Ngày 23/2 tới, Viettel Construction chào sàn HOSE với giá tham chiếu 85.400 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel - Viettel Construction (mã CTR).

Theo đó, 92.923.873 cổ phiếu CTR của Tổng Công ty Công trình Viettel sẽ được niêm yết trên HoSE vào ngày 23/2/2022 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 85.400 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên +-20%.

Được biết, cổ phiếu CTR đã hủy giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 15/2/2022 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 14/2. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/2, cổ phiếu CTR đứng tại mức giá 87.000 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt gần 0,73 triệu đơn vị.

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel được thành lập từ năm 1995 và đến tháng 9/2018, Công trình Viettel chính thức mang tên Tổng Công ty CP Công trình Viettel (TViettel Construction) hoạt động kinh doanh với 6 trụ chính: Đầu tư Hạ tầng, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Giải pháp Tích hợp, Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành Khai thác.

Mới đây, CTR cho biết lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất đạt 130,4 tỷ tăng 23% so với cùng kỳ 2020 (106 tỷ đồng), tương đương 24,5 tỷ, cụ thể: trong quý 4/2021, công ty hợp nhất ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 134 tỷ, tương đương 6% so với cùng kỳ 2020, giá vốn hàng bán giảm tương ứng 170,5 tỷ, tương đương 9%, chi phí quản lý tăng 8 tỷ tương ứng tăng 19% so với cùng kỳ 2020. Do thay đổi cơ cấu doanh thu hàng hóa và dịch vụ sản xuất kinh doanh chuyển dịch sang lĩnh vực có biên độ lãi gộp cao hơn, vì vậy kết quả lợi nhuận sau thuế tăng 23% so với cùng kỳ 2020.

Luỹ kế năm 2021, CTR ghi nhận doanh thu đạt 7.454 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 6.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 351 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành vượt 13% chỉ tiêu doanh thu và vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.