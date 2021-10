Ngày 9/10: Cả nước thêm 4.513 ca Covid-19

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. HCM (1.662), Bình Dương (820), Đồng Nai (575), An Giang (308), Sóc Trăng (192), Bình Thuận (122), Kiên Giang (113), Đắk Lắk (85), Đồng Tháp (81), Gia Lai (65), Long An (61), Tây Ninh (57), Cà Mau (54), Tiền Giang (44), Khánh Hòa (41), Hậu Giang (27), Hà Nam (24), Quảng Trị, Cần Thơ mỗi nơi 18 ca.

Quảng Ngãi (15), Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu mỗi nơi 14 ca, Thừa Thiên Huế (13), Ninh Thuận (12), Vĩnh Long (11), Bình Phước (9), Trà Vinh (8 ), Bến Tre, Thanh Hóa mỗi nơi 7 ca, Hà Tĩnh (6), Lâm Đồng, Bình Định, Quảng Bình mỗi nơi 5 ca, Đắk Nông (4), Kon Tum (3), Lào Cai, Phú Thọ mỗi nơi 2 ca, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Nội mỗi nơi 1 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (-553), Đồng Nai (-37), Tây Ninh (-35). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (+192), An Giang (+126), Đắk Lắk (+85). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.700 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 836.134 ca nhiễm, đứng thứ 42/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.493 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 831.523 ca, trong đó có 755.622 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình.

10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua gồm: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. HCM (409.061), Bình Dương (221.300), Đồng Nai (54.327), Long An (33.226), Tiền Giang (14.477).

Trong ngày 9/10, có 1.319 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 760.801 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.014 ca, trong đó, thở ô xy qua mặt nạ 3.391 ca, thở ô xy dòng cao HFNC 788 ca, thở máy không xâm lấn 145 ca, thở máy xâm lấn 668 ca, ECMO 22 ca.

Trong ngày ghi nhận 105 ca tử vong tại TP. HCM (74), Bình Dương (18), An Giang (5), Đồng Nai (3), Tiền Giang, Tây Ninh mỗi nơi 2 ca, Hà Nội (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 119 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.442 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 93.022 xét nghiệm cho 200.798 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 19.899.799 mẫu cho 55.617.772 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 8/10 có 1.055.502 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 51.968.108 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 37.725.480 liều, tiêm mũi 2 là 14.242.628 liều.

Về các hoạt động phòng, chống dịch trong ngày, Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn và kế hoạch triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi.

Tại TP. HCM, Sở Y tế thành phố đã có văn bản gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn về việc hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tình hình mới.

TP. HCM cũng xây dựng lộ trình ngừng hoạt động đối với các bệnh viện dã chiến thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, dự kiến các bệnh viện dã chiến thành phố lần lượt sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12/2021.

Tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa để đón tất cả công dân của tỉnh và gia đình đang sinh sống, làm việc tại khu vực phía Nam có nhu cầu trở về địa phương, trong đó có xét nghiệm Covid-19 miễn phí.