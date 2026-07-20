Nghệ An yêu cầu hoàn thành các khu tái định cư trước mùa mưa bão, phê bình đơn vị chậm tiến độ

Sáng 20/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các khu tái định cư khẩn cấp. Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai nhiều dự án tái định cư trên địa bàn.
Ở xã Mỹ Lý, khu tái định cư bản Xiềng Tắm đã hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công, bản Xằng Trên đạt trên 60%. Riêng hai dự án tại bản Cha Nga và bản Yên Hòa đang được UBND xã chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để sớm triển khai.
Tại xã Mường Típ, khu tái định cư khẩn cấp cụm bản Xốp Típ - Xốp Phong đã đạt trên 96% khối lượng xây dựng. Địa phương đã tổ chức bốc thăm vị trí đất cho 23 hộ dân chuẩn bị di dời đến nơi ở mới. Khu tái định cư bản Ta Đo hiện đạt trên 75% khối lượng theo kế hoạch.
Trong khi đó, khu tái định cư khẩn cấp bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Đến nay, địa phương đã chia lô, phân nền cho 16 hộ dân, trong đó 15 hộ đã xây dựng nhà tại khu tái định cư.
Đối với dự án tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục đầu tiên, trong đó có công tác đào bóc lớp phong hóa.
Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều khó khăn vẫn ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Một số công trình phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định, trong khi hồ sơ thiết kế của một số dự án chậm được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ngoài ra, nguồn vật liệu xây dựng như đá xây dựng, đá hộc và cát trên địa bàn đang khan hiếm. Thời tiết mưa trái mùa, mưa kéo dài cũng gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công ngoài hiện trường.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh đây đều là các công trình khẩn cấp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống và sản xuất của người dân trước mùa mưa bão năm 2026.
Vì vậy, ông yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các dự án theo đúng yêu cầu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng nghiêm khắc phê bình các đơn vị thi công và tư vấn thiết kế còn chậm trễ, đặc biệt tại hai dự án bản Cha Nga và bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý), khi để kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Đồng thời yêu cầu UBND các xã khẩn trương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho các nhà thầu.
Đối với dự án bản Xằng Trên, địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 25/7, đồng thời phối hợp đưa người dân vào nhận đất, ổn định nơi ở trước ngày 30/7. Riêng dự án bản Cha Nga phải vừa đẩy nhanh thi công vừa hoàn thiện các thủ tục phê duyệt, bảo đảm đến ngày 30/7 có mặt bằng cơ bản để bố trí người dân.
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ các vướng mắc về hồ sơ thiết kế, nhất là tại các dự án Cha Nga và Yên Hòa để sớm hoàn tất thủ tục phê duyệt.
Đối với khu tái định cư Xiềng Tắm, Sở Xây dựng được giao phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án xử lý các vị trí nền đất yếu, có nguy cơ sạt lở, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan.
Đối với các dự án trên địa bàn các xã Lượng Minh, Chiêu Lưu, Keng Đu và Nhôn Mai chưa đủ điều kiện để trình UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn lực đầu tư theo đúng quy định.
Sau khi được điều chỉnh quy hoạch, khu đất HH-01 tại bùng binh Hải quan, phường Trường Vinh sắp được đấu giá để thực hiện dự án tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ. Dự án được quy hoạch đồng bộ với công trình cao tối đa 39 tầng, góp phần hình thành điểm nhấn đô thị mới.
6 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng thu ngân sách đạt 115.695 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán, trong đó, có 10 khoản thu đạt và vượt 50% dự toán…
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND nhằm phát triển đồng bộ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bền vững...
Không chỉ dừng ở mục tiêu thu hút đầu tư, Nghệ An đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn thông qua dự thảo Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ chuyên biệt. Từ đào tạo nhân lực, thiết kế chip đến phát triển chuỗi cung ứng, nhiều nội dung được đề xuất với mức hỗ trợ lên tới 25 tỷ đồng cho mỗi dự án.
Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX diễn ra ngày 16 và 17/7/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được từ thực tế điều hành và xác định các nhiệm vụ cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% cho cả năm 2026.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...