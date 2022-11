Nghệ An bứt tốc mục tiêu lọt top 5 tỉnh thành du lịch lớn nhất cả nước

NGHỆ AN - NHỮNG CON SỐ BỨT PHÁ ĐẦY BẤT NGỜ

Năm 2022 là một cột mốc đáng nhớ cho Nghệ An khi đạt được những bước tiến nhanh, bền vững. Đây cũng là nền tảng để Nghệ An được kỳ vọng sẽ “cất cánh” với nhiều tín hiệu khởi sắc và những con số ấn tượng trong thời gian tới.

Một góc thành phố Vinh - nơi đang phát triển vượt bậc với những con số ấn tượng. Ảnh: Quang Vinh.

Cụ thể, mới đây Nghệ An gây bất ngờ khi đứng thứ 4 cả nước về tỷ lệ người tiêu dùng mua xe nhiều nhất. Cụ thể, Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm 2021, số lượng ô tô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống được người tiêu dùng Việt Nam mua và đi đăng kiểm lần đầu tiên đạt 318.704 xe các loại. Trong đó, đứng sau Hà Nội, Tp.HCM và Hải Phòng, Nghệ An đạt con số14.628 xe.

Tiếp đến, trong 3 quý đầu năm 2022, Nghệ An liên tục được nhắc tên với những dấu ấn đầy bất ngờ. Đầu tiên là kết quả thu hút FDI lần đầu tiên Nghệ An trong 9 tháng đầu năm lọt top 10 cả nước khi đạt 605,42 triệu USD. Tăng trưởng GRDP của tỉnh cũng đạt 9,22%, mức cao thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.

Không chỉ đạt kết quả cao trong thu hút vốn FDI, sự phát triển bứt phá của Nghệ An trong 9 tháng đầu năm không thể kể đến ngành du lịch. Luỹ kế 9 tháng, lượng khách du lịch đến tỉnh Nghệ An ước đạt 5,92 triệu lượt. Nghệ An nằm trong top 7 tỉnh có lượng khách du lịch lớn nhất cả nước trong 9 tháng đầu năm. Doanh thu du lịch ước đạt 4.902 tỷ đồng

Dự kiến trong năm 2022, Nghệ An đón và phục vụ gần 7 triệu lượt, tăng trưởng hơn 360% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách lưu trú ước đạt 4.760.000 lượt, bằng 369% so với cùng kỳ, khách quốc tế ước đạt 26.300 lượt. Nếu con số 7 triệu khách du lịch đến Nghệ An trở thành sự thực Nghệ An sẽ lọt top 5 tỉnh thành du lịch lớn nhất Việt Nam.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH MŨI NHỌN, MỤC TIÊU LỌT TOP 5 DU LỊCH LỚN NHẤT VIỆT NAM

Sự bứt phá về kinh tế - xã hội của Nghệ An trong 3 quý đầu năm 2022 có thể thấy tiềm năng phát triển vượt bậc của vùng đất Nghệ An. Đặc biệt, khi Nghệ An đã xác định phát triển du lịch thành mũi nhọn, vùng đất này đang dần vươn lên trở thành một trong 5 tỉnh thành du lịch lớn nhất Việt Nam.

Nghệ An nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh quan_reu.

Sức mạnh và tiềm năng của du lịch Nghệ An từng được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định như “Việt Nam thu nhỏ” với địa hình đa dạng, có biển đảo, đồng bằng, trung du và miền núi - là điều kiện và cơ hội để phát triển ngành du lịch. “Thiên nhiên đã ưu đãi cho Nghệ An cảnh sắc tươi đẹp, kỳ thú, “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”, với bờ biển dài 82km, nhiều bãi biển đẹp và hấp dẫn du khách; nhiều hang động, thác nước nên thơ và hùng vĩ. Có khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận ở miền Tây Nghệ An. Vùng lõi có Vườn Quốc gia Pù Mát, nơi đây đang là điểm đến của du khách ưa thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hoá bản địa của đồng bào các dân tộc thiểu số

“Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tiếp tục hình thành nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo và hấp dẫn; tăng cường tham gia các hoạt động kết nối, hợp tác với các địa phương trong cả nước, góp phần mở rộng thị trường, trao đổi khách, gia tăng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng, từng bước định vị du lịch Nghệ An trên bản đồ du lịch vùng Bắc Trung Bộ nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung”, ông Trung khẳng định thêm.

THAY ĐỔI TOÀN BỘ DIỆN MẠO DU LỊCH NHỜ SỰ GÓP MẶT CỦA CÁC ÔNG LỚN BẤT ĐỘNG SẢN

Theo đánh giá của giới chuyên gia, Nghệ An đang ở giai đoạn bước đầu phát triển thị trường bất động sản du lịch. Đây là cơ hội cho Nghệ An học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh đi trước để “đi tắt đón đầu” và cũng là cơ hội của nhà đầu tư nắm bắt dư địa tăng trưởng ngay từ những ngày đầu phát triển. Dù kém sôi động hơn so với các thành phố khác như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng... nhưng Nghệ An lại có những lợi thế “vùng trũng” còn nhiều dư địa đột phá để phát triển đột phá.

Dự án Eco Central Park hứa hẹn sẽ thúc đẩy du lịch, kinh tế địa phương phát triển.

Đây cũng là lý do thời gian gần đây thị trường Nghệ An liên tiếp đón nhận các “ông lớn” du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng đổ về như Vin Group hay T&T Group. Mới đây nhất, tại thị trường bất động sản Nghệ An, nhà sáng lập Ecopark đã đưa dự án Eco Central Park với quy mô gần 200ha vào thành phố Vinh. Đại dự án được kì vọng sẽ nâng tầm du lịch trải nghiệm tại Nghệ An, đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm và nghi dưỡng hàng triệu du khách đến với Nghệ An. Đặc biệt là phân khu The Plaza được cho là sẽ trở thành mảnh ghép hoàn thiện, giúp du lịch Nghệ An “cất cánh”. Tại The Plaza, cư dân cũng như du khách sẽ được trải nghiệm, mua sắm, giải trí 24/7, và nghỉ dưỡng tại resort đẹp nhất thành phố Vinh.

Phân khu The Plaza trở thành nơi ánh sáng không bao giờ tắt, nơi đón năm mới của thành Vinh.

Nơi đây cũng hứa hẹn là điểm du lịch 4 mùa ở Nghệ An với hàng loạt các lễ hội, những công trình biểu tượng để tham quan, check in và trải nghiệm, khắc phục được những hạn chế về tính mùa vụ tại vùng đất này. Tất cả sẽ góp phần thay đổi diện mạo du lịch Nghệ An, vào mục tiêu đưa du lịch Nghệ An trở thành ngành mũi nhọn, giúp du khách đến Nghệ An lưu trú lâu hơn, tiêu tiền “rộng tay” hơn và quan trọng là có nhiều trải nghiệm thú vị hơn.