Nghệ An tăng quỹ đất công nghiệp từ dự án mới hơn 2.100 tỷ đồng

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc tại Khu kinh tế Đông Nam vừa được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có diện tích 174,65 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.138 tỷ đồng nhằm hướng tới tạo mặt bằng sản xuất đồng bộ cho các nhà đầu tư thứ cấp...

Phối cảnh tổng thể Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc tại xã Tân Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 174,65 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.138 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 320 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất lần đầu.

Hai đơn vị được chấp thuận là nhà đầu tư dự án gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng Nhật Bản.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô 100 ha, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2027 và hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác trong năm 2028. Giai đoạn 2 có quy mô 74,65 ha, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2028 - 2029 và đưa vào sử dụng trong năm 2030.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND xã Tân Châu phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời tổ chức giám sát quá trình triển khai dự án. Địa phương cũng có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất và xử lý các công trình bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án.

Đối với nhà đầu tư, tỉnh Nghệ An yêu cầu phải góp đủ vốn chủ sở hữu theo cam kết, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy trước khi triển khai dự án. Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân trong khu vực.

Đáng chú ý, dự án phải dành tối thiểu 5 ha đất công nghiệp hoặc ít nhất 3% tổng diện tích đất công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê lại theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần chủ động cập nhật các mốc quy hoạch của tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình phát triển hạ tầng.

Việc đầu tư Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, tạo thêm quỹ đất sạch để thu hút các dự án sản xuất, chế biến, chế tạo, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư của Nghệ An trong thời gian tới.