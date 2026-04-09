Nghệ An: Dự án 4,5 triệu USD đào tạo nghề gắn với việc làm cho thanh niên và nhóm yếu thế
Nguyễn Thuấn
09/04/2026, 11:15
Với nguồn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), dự án đào tạo nghề triển khai giai đoạn 2026–2029 tại Nghệ An được kỳ vọng tạo bước chuyển trong nâng cao chất lượng nhân lực, đồng thời mở ra cơ hội việc làm, kể cả tại Hàn Quốc, cho thanh niên và nhóm yếu thế...
Ngày 8/4, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam
– Hàn Quốc, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc
(KOICA) tổ chức lễ khởi động dự án “Đào tạo nghề liên kết việc làm cho nhóm yếu
thế tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thanh niên Việt Nam”.
Dự án có tổng vốn viện trợ không hoàn lại 4,5 triệu USD từ
Chính phủ Hàn Quốc, triển khai trong giai đoạn 2026–2029 tại Nghệ An. Mục tiêu
trọng tâm là xây dựng nền tảng đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cho các ngành
công nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển
công nghiệp, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế của địa phương.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hỗ trợ trang thiết bị và vật tư đào
tạo cho ngành hàn đóng tàu và các ngành công nghiệp nền tảng; xây dựng chương
trình đào tạo theo tiêu chuẩn năng lực quốc gia; phát triển các khóa học định
hướng việc làm tại Hàn Quốc, đồng thời thành lập bộ phận đào tạo tiếng Hàn.
Bên
cạnh đó, dự án cũng xây dựng tiêu chí tuyển sinh, hỗ trợ học bổng và cung cấp dịch
vụ đào tạo chất lượng cao, gắn với hỗ trợ việc làm sau đào tạo tại Việt Nam và
Hàn Quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia
KOICA tại Việt Nam nhấn mạnh, dự án sẽ góp phần củng cố nền tảng đào tạo trong
các lĩnh vực công nghiệp cốt lõi, giúp thanh niên tiếp cận việc làm chất lượng
cao.
Đồng thời, đây là mô hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp và cơ hội
việc làm, góp phần thúc đẩy hợp tác công nghiệp và phát triển nguồn nhân lực giữa
Việt Nam và Hàn Quốc.
Tại buổi lễ, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết, dự án có ý nghĩa thiết thực trong phát triển
kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đặc biệt đối với nhóm yếu thế và thanh
niên. Đây không chỉ là chương trình hỗ trợ kỹ thuật mà còn là mô hình hợp tác
phát triển mang tính nhân văn, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và cải thiện
sinh kế cho người dân.
Để bảo đảm hiệu quả triển khai, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị Trường
Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc chủ động phối hợp chặt chẽ với
KOICA và các đối tác, tổ chức đào tạo theo hướng hiện đại, gắn với nhu cầu thị
trường lao động, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời,
tăng cường kết nối doanh nghiệp để tạo điều kiện thực hành, thực tập và việc
làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.
Tỉnh Nghệ An cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế,
chính sách, nhân lực và cơ sở vật chất, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến
độ, hiệu quả và bền vững.
