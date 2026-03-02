Huế triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho 12.500 lao động

Huế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn thành phố lên 76% vào năm 2026. Sau đào tạo, trên 85% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn...

Theo thống kê, thành phố Huế có khoảng 625.000 người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 69,3%, cao hơn mức bình quân cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp thấp hơn so với các đô thị lớn khác. Trong số đó, chỉ có khoảng 9,66% có trình độ đại học trở lên.

Trong báo cáo vừa công bố mới đây, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế phân tích lao động của Huế hiện tập trung chủ yếu vào dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục và hành chính công, chiếm trên 70% lực lượng lao động. Trong khi, các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, quản lý hạ tầng đô thị, môi trường, năng lượng tái tạo và quy hoạch thông minh còn thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng.

Kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu quốc hội TP. Huế mới đây cho thấy: Năng suất lao động năm 2024 của Huế chỉ đạt 137,3 triệu đồng/người, thấp hơn mức trung bình khu vực Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung là 139,2 triệu đồng.

Tình trạng “chảy máu chất xám” chưa được khắc phục. Số lao động qua đào tạo rời Huế cao gấp 1,8 lần số lao động nhập cư. Theo đánh giá của Đoàn Đại biểu quốc hội TP. Huế, nguyên nhân khách quan nằm ở việc xã hội hóa trong dạy nghề, đào tạo nhân lực còn khó khăn. Nguyên nhân chủ quan là hạn chế nguồn lực tài chính. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở đào tạo hiện đại còn chậm, chế độ đãi ngộ cho giảng viên, chuyên gia chưa đủ sức cạnh tranh.

Nhằm từng bước khắc phục thực trạng nêu trên, mới đây, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2026.

Kế hoạch trên nhằm góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn thành phố từ 75% trong năm 2025 lên 76% vào năm 2026. Sau đào tạo, trên 85% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Mục tiêu cụ thể, sẽ tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho 12.500 người lao động trên địa bàn toàn thành phố.

Mức hỗ trợ đào tạo nghề được thực hiện theo từng đối tượng, căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành của Trung ương và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân thành phố; định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trên địa bàn thành phố thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của thành phố Huế.

Thành phố Huế cũng yêu cầu tổ chức đào tạo nghề gắn trực tiếp với giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập sau đào tạo; đồng thời rà soát, phát triển chương trình, danh mục nghề, chuẩn hóa định mức và nội dung đào tạo.