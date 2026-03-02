Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhân lực

Huế triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho 12.500 lao động

Nguyễn Thuấn

02/03/2026, 09:38

Huế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn thành phố lên 76% vào năm 2026. Sau đào tạo, trên 85% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn...

Lao động sau đào tạo tham gia sản xuất, nâng cao năng suất và thu nhập. Ảnh minh hoạ
Lao động sau đào tạo tham gia sản xuất, nâng cao năng suất và thu nhập. Ảnh minh hoạ

Theo thống kê, thành phố Huế có khoảng 625.000 người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 69,3%, cao hơn mức bình quân cả nước.  Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp thấp hơn so với các đô thị lớn khác. Trong số đó, chỉ có khoảng 9,66% có trình độ đại học trở lên.

Trong báo cáo vừa công bố mới đây, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế phân tích lao động của Huế hiện tập trung chủ yếu vào dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục và hành chính công, chiếm trên 70% lực lượng lao động. Trong khi, các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, quản lý hạ tầng đô thị, môi trường, năng lượng tái tạo và quy hoạch thông minh còn thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng.

Kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu quốc hội TP. Huế mới đây cho thấy: Năng suất lao động năm 2024 của Huế chỉ đạt 137,3 triệu đồng/người, thấp hơn mức trung bình khu vực Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung là 139,2 triệu đồng.

Tình trạng “chảy máu chất xám” chưa được khắc phục. Số lao động qua đào tạo rời Huế cao gấp 1,8 lần số lao động nhập cư. Theo đánh giá của Đoàn Đại biểu quốc hội TP. Huế, nguyên nhân khách quan nằm ở việc xã hội hóa trong dạy nghề, đào tạo nhân lực còn khó khăn. Nguyên nhân chủ quan là hạn chế nguồn lực tài chính. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở đào tạo hiện đại còn chậm, chế độ đãi ngộ cho giảng viên, chuyên gia chưa đủ sức cạnh tranh.

Nhằm từng bước khắc phục thực trạng nêu trên, mới đây, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2026.

Kế hoạch trên nhằm góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn thành phố từ 75% trong năm 2025 lên 76% vào năm 2026. Sau đào tạo, trên 85% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Mục tiêu cụ thể, sẽ tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho 12.500 người lao động trên địa bàn toàn thành phố.

Mức hỗ trợ đào tạo nghề được thực hiện theo từng đối tượng, căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành của Trung ương và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân thành phố; định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trên địa bàn thành phố thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của thành phố Huế.

Thành phố Huế cũng yêu cầu tổ chức đào tạo nghề gắn trực tiếp với giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập sau đào tạo; đồng thời rà soát, phát triển chương trình, danh mục nghề, chuẩn hóa định mức và nội dung đào tạo.

Các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển hơn 32.000 lao động

14:05, 21/01/2026

Các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển hơn 32.000 lao động

TP. Hồ Chí Minh dự kiến lập quỹ hơn 350 tỷ đồng để thu hút nhân tài

14:29, 25/12/2025

TP. Hồ Chí Minh dự kiến lập quỹ hơn 350 tỷ đồng để thu hút nhân tài

Từ khóa:

đào tạo nghề Huế đào tạo trình độ sơ cấp giải quyết việc làm hỗ trợ đào tạo nghề Kế hoạch 91/KH-UBND người lao động Huế tỷ lệ lao động qua đào tạo

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Hà Nội đào tạo nghề cho hơn 17.000 lao động

Hà Nội đào tạo nghề cho hơn 17.000 lao động

Thông qua việc đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, chuyển đổi việc làm phù hợp cho người lao động…

VnEconomy

"Nhân tài AI" là nhóm nhân sự khó tìm, khó tuyển dụng nhất

Phát triển mô hình và ứng dụng, sử dụng thành thạo AI đứng đầu danh sách các kỹ năng chuyên môn mà doanh nghiệp cần nhất từ ứng viên, đồng thời đây cũng là những nhân sự khó tìm, khó tuyển dụng nhất, sau đó mới đến bán hàng, marketing, kỹ thuật, sản xuất và chế tạo...

Rà soát phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt

Rà soát phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt

Để việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đúng đối tượng, đúng địa bàn, Bộ Nội vụ đã đề nghị các địa phương rà soát văn bản về chế độ phụ cấp khu vực và chế độ phụ cấp đặc biệt…

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần tuyển gần 60.000 việc làm sau Tết

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần tuyển gần 60.000 việc làm sau Tết

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tuyển dụng gần 60.000 việc làm, tập trung ở nhóm lao động phổ thông và các ngành sản xuất, dịch vụ...

Cơ hội nhận học bổng STEM dành riêng cho nữ giới tại Vương quốc Anh

Cơ hội nhận học bổng STEM dành riêng cho nữ giới tại Vương quốc Anh

Mỗi suất học bổng cho năm học 2026– 2027 có trị giá tối thiểu 40.000 bảng Anh, bao gồm học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại và thị thực, phí bảo hiểm y tế và hỗ trợ học tiếng Anh...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

Thế giới

2

Sắp có Đề án phát triển hệ thống R&D quốc gia cho công nghệ chiến lược

Kinh tế số

3

Lo ngại xung đột Iran lan rộng, nhiều nước kêu gọi nối lại đàm phán

Thế giới

4

Du lịch ảnh hưởng vì tình hình Trung Đông, nhiều tour phải hủy phút chót

Du lịch

5

AlphaRe: Tiếp nối lịch sử ngành bảo hiểm và mở ra hướng tiếp cận dựa trên trí tuệ nhân tạo

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy