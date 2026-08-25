Nghệ An: Nỗ lực hoàn thiện các trường nội trú vùng biên đón năm học mới 2026-2027

Chỉ còn ít ngày nữa năm học mới 2026-2027 chính thức bắt đầu, các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Nghệ An đang hối hả thi công, chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Lực lượng quân đội hỗ trợ công đoạn hoàn thiện tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn. Ảnh: Kim Oanh

Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình. Tại các điểm trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương dù nhiều công trường đang phải đối mặt với địa chất phức tạp, nguy cơ sạt lở cao, mưa kéo dài và khó khăn trong vận chuyển vật liệu, huy động nhân lực.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An cùng các nhà thầu đang nỗ lực bám sát kế hoạch, duy trì thi công liên tục tại các điểm trường.

Tại công trường dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Nhôn Mai tuy điều kiện thời tiết bất lợi, song nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thành tiến độ đề ra. Ảnh: Kim Oanh

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn, công trình có tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng, nhiều hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Các khối nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn Tiểu học và THCS, nhà hiệu bộ, khu bếp, nhà ăn cùng 2 nhà nội trú học sinh THCS đang được hoàn thiện.

Khối nhà nội trú học sinh Tiểu học đã hoàn thành đổ bê tông dầm, sàn tầng mái và đang xây tường. Nhà nội trú giáo viên tiếp tục được xây tường, trong khi nhà đa chức năng đang lắp dựng ván khuôn sàn.

Đây cũng là công trình được lựa chọn làm điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Hoàn thiện hệ thống cấp điện nội bộ bên trong phòng học/phòng chức năng của công trình trường học liên cấp xã Anh Sơn. Ảnh: Kim Oanh

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của Ban Quản lý dự án, các sở, ngành, nhà thầu cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đang bám công trường.

Trước yêu cầu hoàn thành công trình trong thời gian ngắn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, ưu tiên hoàn thiện những hạng mục thiết yếu.

Các công trình phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về mặt bằng, cảnh quan, vệ sinh môi trường, hệ thống điện và nước sinh hoạt, sẵn sàng phục vụ lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Các sở, ngành cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh khi bước vào năm học mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra thực địa tiến độ thi công tại dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thái. Ảnh: Kim Oanh

Đáng chú ý, lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh tiếp tục hỗ trợ nhân lực cho các công trường, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, để công trình sẵn sàng đón học sinh và phục vụ ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.