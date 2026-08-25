Nghệ An: Nỗ lực hoàn thiện các trường nội trú vùng biên đón năm học mới 2026-2027

Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình. Tại các điểm trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương dù nhiều công trường đang phải đối mặt với địa chất phức tạp, nguy cơ sạt lở cao, mưa kéo dài và khó khăn trong vận chuyển vật liệu, huy động nhân lực.
Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An cùng các nhà thầu đang nỗ lực bám sát kế hoạch, duy trì thi công liên tục tại các điểm trường.
Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn, công trình có tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng, nhiều hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Các khối nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn Tiểu học và THCS, nhà hiệu bộ, khu bếp, nhà ăn cùng 2 nhà nội trú học sinh THCS đang được hoàn thiện.
Khối nhà nội trú học sinh Tiểu học đã hoàn thành đổ bê tông dầm, sàn tầng mái và đang xây tường. Nhà nội trú giáo viên tiếp tục được xây tường, trong khi nhà đa chức năng đang lắp dựng ván khuôn sàn.
Đây cũng là công trình được lựa chọn làm điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của Ban Quản lý dự án, các sở, ngành, nhà thầu cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đang bám công trường.
Trước yêu cầu hoàn thành công trình trong thời gian ngắn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, ưu tiên hoàn thiện những hạng mục thiết yếu.
Các công trình phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về mặt bằng, cảnh quan, vệ sinh môi trường, hệ thống điện và nước sinh hoạt, sẵn sàng phục vụ lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.
Các sở, ngành cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh khi bước vào năm học mới.
Đáng chú ý, lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh tiếp tục hỗ trợ nhân lực cho các công trường, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.
Riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, để công trình sẵn sàng đón học sinh và phục vụ ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
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