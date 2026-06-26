Nghệ An quy hoạch gần 500ha phát triển Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 tại các xã Quỳnh Lưu và Hùng Châu.
Theo quyết định được phê duyệt, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển không gian trong quy hoạch xây dựng vùng Diễn Châu và Quỳnh Lưu.
Đồ án cũng hướng tới hình thành một khu công nghiệp hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các xã Quỳnh Lưu, Hùng Châu nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.
Theo quy hoạch, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 484,42ha. Trong đó, diện tích đất khu công nghiệp là 481,11ha và diện tích đất phục vụ đấu nối hạ tầng ngoài khu công nghiệp là 3,31ha.
Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 dự kiến tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động. Đây được xem là một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn tại khu vực phía Bắc Nghệ An, góp phần gia tăng quỹ đất công nghiệp và nâng cao năng lực thu hút đầu tư của địa phương.
Theo định hướng phát triển, Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 sẽ tập trung thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và đa dạng lĩnh vực sản xuất.
Các ngành nghề được ưu tiên gồm sản xuất thiết bị điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và linh kiện; sản xuất ô tô, mô tô, xe máy; dược liệu; chế biến thực phẩm, đồ uống; công nghiệp nhẹ; công nghiệp hỗ trợ; dệt may; sản xuất vật liệu xây dựng; hóa chất; logistics, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải theo quy định.
Việc quy hoạch khu công nghiệp theo hướng đa ngành nghề được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp của tỉnh.
Để triển khai quy hoạch, UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; cung cấp hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân liên quan để quản lý và theo dõi thực hiện.
Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng có trách nhiệm tổ chức quản lý, thu hút đầu tư và xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch theo đúng tiến độ, trình tự được phê duyệt. Đồng thời, quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển khu công nghiệp, bảo đảm tuân thủ quy hoạch về không gian, kiến trúc và cảnh quan.
UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan gồm Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các xã Quỳnh Lưu, Hùng Châu căn cứ đồ án quy hoạch được duyệt để rà soát, tham mưu triển khai các nội dung thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ trong quá trình thực hiện.
Việc phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tạo quỹ đất sạch cho phát triển công nghiệp, mở rộng không gian thu hút đầu tư và tạo thêm động lực tăng trưởng cho Nghệ An trong giai đoạn tới.
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