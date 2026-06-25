Thanh tra Chính phủ: Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho gần 1.200 dự án, cơ sở nhà, đất

Tính đến tháng 5/2026, Cục Theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra (Cục XIV) thuộc Thanh tra Chính phủ được giao theo dõi 335 kết luận. Trong số đó có 271 kết luận ban hành từ năm 2008 đến 31/5/2025 do cơ quan tiền nhiệm chuyển giao; 64 kết luận tiếp nhận mới từ 1/6/2025 đến tháng 5/2026. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Cục XIV đã tiếp nhận theo dõi 17 kết luận thanh tra.
Theo báo cáo của Cục XIV, nhiều kết luận thanh tra được ban hành từ lâu, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương; nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài với nội dung xử lý sau thanh tra phức tạp, đòi hỏi phải nghiên cứu sâu hồ sơ và phối hợp nhiều cơ quan để tháo gỡ.
Qua công tác rà soát, đơn vị ghi nhận có 28 kết luận đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, có 19 kết luận thực hiện xong trên 80% nội dung kiến nghị, bao gồm cả việc xử lý kinh tế và xử lý trách nhiệm. Đáng chú ý, 9 kết luận khác hoàn thành do được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Kết luận số 77-KL/TW và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, qua đó giúp giải phóng nguồn lực cho 1.143 dự án, cơ sở nhà, đất.
Tuy nhiên, Cục XIV đánh giá vẫn còn nhiều kết luận chưa thực hiện dứt điểm các nội dung kiến nghị. Nguyên nhân khách quan của tình trạng này là việc thực hiện một kiến nghị phải tiến hành qua nhiều bước theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Tổ chức, cá nhân liên quan chưa phối hợp trong quá trình thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện. Một số nội dung kiến nghị quá rộng, bao trùm lên nhiều chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực hiện…
Để giải quyết vướng mắc, Cục XIV tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản đôn đốc đối với 42 kết luận. Đặc biệt, Cục đã kịp thời chỉ đạo rà soát, đôn đốc 29 kết luận thanh tra đối với những dự án có vướng mắc ngay sau khi nhận hồ sơ từ các đoàn thanh tra.
Đến thời điểm báo cáo, Cục XIV đã rà soát, trình lãnh đạo ban hành văn bản đôn đốc đúng hạn đối với các kết luận tiếp nhận trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026. Đồng thời, tham mưu, trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ 26 báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện 47 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về công tác xử lý sau thanh tra. Do đó, đến nay không còn nhiệm vụ tồn đọng trên phần mềm Hệ thống theo dõi của Văn phòng Chính phủ.
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