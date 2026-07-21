Gia Lai: Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn tất phương án xử lý

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo kết luận chuyên đề về công tác quản lý, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết luận cho thấy nhiều cơ sở được chưa lập biên bản bàn giao, tiếp nhận; chưa có phương án xử lý hoặc đang bỏ trống...

Các cơ sở nhà, đất dôi dư đang được rà soát, sắp xếp. Ảnh: Hoàng Bách

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, đơn vị đã ban hành Kết luận thanh tra số 18/KL-TTT về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau xắp xếp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn từ 1/3/2025 đến 30/4/2026.

Cụ thể, sau khi hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (cũ), tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên khoảng 21.576 km2, dân số hơn 3,58 triệu người và 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã và 25 phường. Cùng với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất và việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trong đó, về công tác kiểm kê, kê khai, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu, có 37 đơn vị chưa lập biên bản bàn giao, tiếp nhận đối với 175 cơ sở nhà, đất theo quy định; 2 đơn vị chưa thực hiện bàn giao, tiếp nhận đối với 4 cơ sở nhà, đất chênh lệch diện tích thực tế so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, ranh giới thửa đất chưa rõ ràng; 2 đơn vị chưa thực hiện bàn giao, tiếp nhận đối với 2 cơ sở nhà, đất giao sai địa bàn;

Ngoài ra, 37 xã, phường chưa thực hiện hạch toán, hoặc hạch toán chưa đầy đủ đối với 294 cơ sở nhà, đất; 678 cơ sở thuộc 101 đơn vị chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất; 100% đơn vị được kiểm tra chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, 199 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc 38 xã, phường chưa có phương án sắp xếp, xử lý; 125 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 23 xã, phường đã có phương án sắp xếp, xử lý nhưng chưa hoàn thành.

Về hiện trạng quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở nhà, đất: 8 cơ sở sử dụng chưa phù hợp với tiêu chuẩn, định mức; 1.054 cơ sở nhà, đất dôi dư đang trong tình trạng bỏ trống, không sử dụng (1.030 cơ sở bỏ trống, không sử dụng; 1 cơ sở sử dụng không đúng mục đích; 14 cơ sở bỏ trống, không sử dụng, có dấu hiệu bị lấn chiếm, tồn tại công trình của người dân trên đất; 3 cơ sở bỏ trống giao sai địa bàn…).

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm, đồng thời tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục theo Kết luận thanh tra. Song song là kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường trên địa bàn trong việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư…