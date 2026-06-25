Hà Nội: Đến cuối tháng 6, đã tạo lập cơ sở dữ liệu cho hơn 2,12 triệu thửa đất

Tính đến ngày 21/6/2026, TP. Hà Nội đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm 50,6% tổng số thửa đất toàn Thành phố. Trong đó, 750.091 thửa đất và 261.394 căn hộ chung cư được hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 1.370.088 thửa đất vẫn tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu...

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tại cuộc họp với các sở, ngành và lãnh đạo các xã, phường về tiến độ triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì, Hà Nội hiện có khoảng 4,19 triệu thửa đất.

Tuy nhiên, dữ liệu đất đai đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” mới đạt 37%-38%. Khối lượng công việc còn lại rất lớn. Nhiều dữ liệu vẫn trong quá trình chỉnh lý, biên tập, cập nhật, kiểm tra, rà soát đối chiếu; gần 1 triệu thửa đất đang được thực hiện công tác đo đạc.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 21/6/2026, Thành phố đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm 50,6% tổng số thửa đất toàn Thành phố. Trong đó, 750.091 thửa đất và 261.394 căn hộ chung cư đã hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 1.370.088 thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.

Cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Thành phố cũng hoàn thành biên tập, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với 126/126 đơn vị hành chính cấp xã mới; hoàn thành biên tập hơn 21.000 tờ bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Dù vậy, trước khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện, Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành phân loại dữ liệu theo từng nhóm công việc, bàn giao cho từng xã, phường để xác định rõ nhiệm vụ. Đồng thời, hoàn thành bàn giao những nội dung liên quan đến bản đồ, phần mềm và ứng dụng phục vụ cập nhật, theo dõi tiến độ.

Thành phố thống nhất hai mốc tiến độ trọng tâm, cụ thể, trước ngày 30/7/2026 phải hoàn thành 2,7 triệu thửa đất, gồm hơn 2,1 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và 600 nghìn hồ sơ dữ liệu quét đã có bản đồ không gian nhưng cần tiếp tục biên tập, hoàn thiện.

Đối với khoảng 1,2 triệu thửa đất còn lại, bao gồm các khu vực phải đo đạc mới và khu vực còn thiếu dữ liệu bản đồ địa chính, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Nhấn mạnh nguyên tắc thực hiện, Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó, cập nhật đến đâu đưa vào khai thác đến đó”; không chờ hoàn thiện tuyệt đối mới đưa dữ liệu vào sử dụng. Những trường hợp còn tồn tại sẽ được rà soát, cập nhật và chỉnh lý trong quá trình vận hành hệ thống.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thành phố giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy và UBND Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ; thành lập ngay 5 tổ công tác do lãnh đạo sở trực tiếp phụ trách, thường xuyên bám sát địa bàn để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục huy động tối đa nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ đo đạc vệ tinh kết hợp với lực lượng chuyên môn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với các xã, phường, Thành phố yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương cũng phải thành lập tổ công tác, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, từng bộ phận; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường và những đơn vị liên quan trong việc chuẩn hóa, làm sạch, kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm dữ liệu cập nhật theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường định kỳ hàng tuần tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai của từng đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.