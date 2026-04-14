Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ

Nguyễn Thuấn

14/04/2026, 16:18

Trước thực trạng nhiều công trình hạ tầng kéo dài, chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thiết yếu để sớm phục vụ người dân...

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra quy hoạch đường Hải Thượng Lãn Ông
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra quy hoạch đường Hải Thượng Lãn Ông

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã trực tiếp kiểm tra hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, qua đó chỉ ra nhiều tồn tại, vướng mắc trong triển khai dự án và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” kéo dài.

GỠ VƯỚNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đã tập trung vào những tuyến đường đô thị bị xuống cấp, các dự án đang thi công dở dang hoặc chậm tiến độ, đặc biệt là những công trình bị cử tri và nhân dân phản ánh nhiều lần.

Trong đó, Dự án đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m) có chiều dài 872,72m, tổng mức đầu tư hơn 217 tỷ đồng, với quy mô nền đường rộng 24m, hiện đang gặp khó khăn lớn về giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu là chưa tổng hợp đầy đủ nhu cầu tái định cư và chưa có phương án giá đất cụ thể để áp giá bồi thường.

Mặt đường Hải Thượng Lãn Ông ở một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng (đoạn qua phường Vinh Phú)
Mặt đường Hải Thượng Lãn Ông ở một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng (đoạn qua phường Vinh Phú)

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An khẩn trương rà soát tổng chi phí giải phóng mặt bằng, hoàn thiện phương án điều chỉnh quy mô dự án trước ngày 15/4/2026, từ đó sớm triển khai, đưa công trình vào phục vụ người dân.

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều, dài 893,30m (từ đường Võ Nguyễn Hiến đến đường Tôn Thất Tùng), có tổng mức đầu tư hơn 256 tỷ đồng, dù đã được phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh quy mô theo hướng phù hợp hơn. Cụ thể, có thể tập trung vào thảm nhựa nền đường hiện trạng và xây dựng hệ thống mương thoát nước nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tiêu thoát nước, thay vì triển khai đồng bộ toàn bộ hạng mục trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

TẬP TRUNG GIẢI BÀI TOÁN NGẬP ÚNG ĐÔ THỊ

Bên cạnh các dự án giao thông, đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế hệ thống thoát nước đô thị tại các phường. Theo đánh giá, nhiều tuyến mương hiện đang bị bồi lắng nghiêm trọng, lòng mương thu hẹp khiến dòng chảy bị hạn chế, làm giảm hiệu quả hoạt động của các trạm bơm tiêu úng.

Để chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt trong năm 2026, Sở Xây dựng Nghệ An đã đề xuất hai nhóm giải pháp tài chính trọng tâm. Cụ thể, dự kiến bố trí 89,15 tỷ đồng để triển khai 3 dự án hạ tầng cốt lõi gồm: âu chứa nước và trạm bơm tiêu úng khu vực chợ Vinh; nâng công suất trạm bơm Bến Thủy và trạm bơm Cầu Đen.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra tại Trạm bơm tiêu phía Nam
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra tại Trạm bơm tiêu phía Nam

Cùng với đó, khoảng 73,2 tỷ đồng sẽ được dành cho việc cải tạo hệ thống thoát nước tại các tuyến đường trọng điểm như Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh; đồng thời thực hiện nạo vét bùn tại các tuyến Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Hồng Bàng và sửa chữa các cửa tiêu úng.

Tại Trạm bơm số 3 – một trong những công trình tiêu úng quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu địa phương phối hợp với các ngành xây dựng phương án đầu tư máy phát điện dự phòng, bảo đảm trạm bơm có thể vận hành liên tục trong điều kiện mưa bão, kể cả khi xảy ra sự cố mất điện lưới.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng kiểm tra một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông như Quang Trung, Nguyễn Trường Tộ. Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, hiện đã có kế hoạch triển khai dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 650 tỷ đồng.

