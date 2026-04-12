Chủ Nhật, 12/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, ưu tiên dự án cấp bách

Nam Khánh

12/04/2026, 18:24

Hải Phòng điều chỉnh giảm vốn tại 3 dự án sử dụng nguồn xã hội hóa, bố trí cho một số dự án cấp bách…

Hợp phần nâng cấp môi trường sông Rế thuộc dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu tổng mức đầu tư hơn 9.908 tỷ đồng.
Ngày 12/4/2026, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng cho biết đang đề xuất Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo hướng giảm vốn tại 3 dự án sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, bố trí vốn cho một số dự án cấp bách. Đề xuất này nhằm kịp thời bố trí nguồn lực cho các dự án mới được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

TẬP TRUNG CÁC DỰ ÁN THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 18/2/2026, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng có quyết định phê duyệt dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu với tổng mức đầu tư hơn 9.908 tỷ đồng (tương đương khoảng 408,1 triệu USD). Trong đó, vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới hơn 6.626 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước hơn 3.281 tỷ đồng. Dự án triển khai trên địa bàn nhiều quận, huyện có tính chất liên vùng và quy mô lớn.

Dự án gồm 4 hợp phần chính là phát triển hạ tầng đô thị Thủy Nguyên, nâng cấp môi trường sông Rế, giảm ngập lụt khu vực trung tâm và nâng cao năng lực quản lý đô thị thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững và thích ứng dài hạn với các thách thức môi trường.

Trước đó, trong ngày 7/1/2026, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng đã phê duyệt dự án nâng cấp tuyến đê hữu Kinh Thầy và đê hữu Đá Bạc với tổng mức đầu tư hơn 356,6 tỷ đồng. Dự án nhằm nâng cấp 6,8 km đê hữu sông Kinh Thầy và 10,49km đê hữu Đá Bạc đảm bảo mặt đê rộng 7m, kết hợp bê tông hóa 6m và xây dựng lại 9 cống dưới đê. Công trình được triển khai tại xã Việt Khê và các phường Lưu Kiếm, Bạch Đằng.

Cùng ngày 7/1/2026, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các cống dưới đê xung yếu. Dự án tổng mức đầu tư khoảng 450 tỷ đồng, nhằm thay thế 23 cống cũ đã xuống cấp bằng các cống bê tông cốt thép mới. Các công trình phân bố tại các xã, phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Tiên Lãng, An Lão, Việt Khê, Bạch Đằng… là những khu vực có hệ thống đê điều và thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước và phòng chống thiên tai.

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng, các dự án trên không chỉ góp phần nâng cao năng lực phòng chống lũ, triều cường mà còn bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh khu vực ven sông. Bên cạnh đó, việc kết hợp cải tạo mặt đê cũng giúp tăng cường kết nối giao thông liên vùng. Qua đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực Thủy Nguyên - nơi đang định hướng trở thành trung tâm đô thị mới của Hải Phòng.

Ngoài 3 dự án trọng điểm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, Hải Phòng cũng phê duyệt thêm 2 dự án đầu tư công khác, nâng tổng số dự án mới được bố trí vốn lên 5 dự án. Đó là dự án cầu qua sông Bến Vạn nối từ phường Thành Đông đến xã Nam Sách và dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà ở cán bộ khu 2 tầng Ủy ban nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ (nay là Đặc khu Bạch Long Vĩ).

ĐIỀU CHỈNH ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng, do một số dự án được phê duyệt sau thời điểm giao kế hoạch vốn (cuối năm 2025), trong khi vẫn phải hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027, nên phát sinh nhu cầu bổ sung vốn ngoài kế hoạch. Trước yêu cầu cấp bách, thành phố cần thực hiện điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công ngoài kế hoạch. Việc này nhằm kịp thời bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, Hải Phòng xác định có 16 công trình, dự án thuộc các nhóm A, B, C cần được rà soát, xử lý về kế hoạch vốn. Trong đó, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư – tái định cư thôn Mậu Tân xã Cẩm Hưng (thuộc nhóm C, triển khai từ năm 2019) và dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (thuộc nhóm B, triển khai từ năm 2011) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, hiện đang trong giai đoạn lập hồ sơ, thực hiện quyết toán.

Các dự án này đã vượt thời hạn bố trí vốn theo kế hoạch trước đó. Điều này gây khó khăn trong việc thanh toán, quyết toán dứt điểm. Do đó, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng đã đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nhằm bố trí đủ nguồn lực tài chính, bảo đảm thanh toán và hoàn tất quyết toán các dự án theo đúng quy định.

Ngoài ra, theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, có 3 dự án sử dụng nguồn đóng góp từ các cơ quan, tổ chức với tổng vốn huy động 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã có 2 dự án hoàn tất quyết toán, 1 dự án đã hoàn thành thi công và đang hoàn thiện thủ tục quyết toán. Các dự án này chỉ sử dụng khoảng 39,18 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch vốn đã được giao. Như vậy, nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn xã hội hóa giảm 10,82 tỷ đồng. Từ thực tế này, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng cũng đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh giảm tương ứng tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 từ ngân sách thành phố đối với số vốn này.

Trên cơ sở các dự án vừa được phê duyệt, các dự án đã hoàn thành nhưng vướng thời hạn bố trí vốn, cùng các dự án không sử dụng hết dự toán, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng xác định cần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026. Theo đó, chuyển vốn từ một số dự án khác sang các dự án vừa được phê duyệt để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Dự kiến, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 sẽ được HĐND TP. Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 – 2030) xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất sắp tới.

Từ khóa:

biến đổi khí hậu đầu tư công Hải Phòng điều chỉnh kế hoạch đầu tư 2026 dự án thích ứng biến đổi khí hậu giải ngân vốn đầu tư UBND TP Hải Phòng

Sau “van giảm áp” thuế xăng dầu, Việt Nam cần chính sách định hình chiến lược năng lượng dài hạn

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu những cú sốc địa chính trị phức tạp, Việt Nam đã có những biện pháp điều chỉnh mạnh mẽ chưa từng có vào cấu trúc giá xăng dầu nhằm ổn định thị trường. Để hiểu rõ hơn về tác động của chính sách này cũng như tầm nhìn dài hạn cho an ninh năng lượng quốc gia, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược Phát triển Lê Nguyễn Thiên Nga xoay quanh vấn đề này…

Hải Phòng xem xét kéo dài dự án đô thị động lực thành phố Hải Dương

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (trước đây) đang được đề nghị kéo dài đến hết năm 2026…

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống còn khoảng 23 phút...

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA), trong tổng thể quy hoạch phát triển, TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư mới 14 khu công nghiệp từ nay đến năm 2033 với tổng diện tích khoảng 3.833 ha…

Tận dụng các cơ chế và chính sách, TP. Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu tăng trưởng hơn 10%

Với mục tiêu tăng trưởng hơn 10% trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách để duy trì đà phát triển…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy