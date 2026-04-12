Hải Phòng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, ưu tiên dự án cấp bách

Ngày 12/4/2026, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng cho biết đang đề xuất Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo hướng giảm vốn tại 3 dự án sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, bố trí vốn cho một số dự án cấp bách. Đề xuất này nhằm kịp thời bố trí nguồn lực cho các dự án mới được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

TẬP TRUNG CÁC DỰ ÁN THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 18/2/2026, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng có quyết định phê duyệt dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu với tổng mức đầu tư hơn 9.908 tỷ đồng (tương đương khoảng 408,1 triệu USD). Trong đó, vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới hơn 6.626 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước hơn 3.281 tỷ đồng. Dự án triển khai trên địa bàn nhiều quận, huyện có tính chất liên vùng và quy mô lớn.

Dự án gồm 4 hợp phần chính là phát triển hạ tầng đô thị Thủy Nguyên, nâng cấp môi trường sông Rế, giảm ngập lụt khu vực trung tâm và nâng cao năng lực quản lý đô thị thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững và thích ứng dài hạn với các thách thức môi trường.

Trước đó, trong ngày 7/1/2026, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng đã phê duyệt dự án nâng cấp tuyến đê hữu Kinh Thầy và đê hữu Đá Bạc với tổng mức đầu tư hơn 356,6 tỷ đồng. Dự án nhằm nâng cấp 6,8 km đê hữu sông Kinh Thầy và 10,49km đê hữu Đá Bạc đảm bảo mặt đê rộng 7m, kết hợp bê tông hóa 6m và xây dựng lại 9 cống dưới đê. Công trình được triển khai tại xã Việt Khê và các phường Lưu Kiếm, Bạch Đằng.

Cùng ngày 7/1/2026, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các cống dưới đê xung yếu. Dự án tổng mức đầu tư khoảng 450 tỷ đồng, nhằm thay thế 23 cống cũ đã xuống cấp bằng các cống bê tông cốt thép mới. Các công trình phân bố tại các xã, phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Tiên Lãng, An Lão, Việt Khê, Bạch Đằng… là những khu vực có hệ thống đê điều và thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước và phòng chống thiên tai.

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng, các dự án trên không chỉ góp phần nâng cao năng lực phòng chống lũ, triều cường mà còn bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh khu vực ven sông. Bên cạnh đó, việc kết hợp cải tạo mặt đê cũng giúp tăng cường kết nối giao thông liên vùng. Qua đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực Thủy Nguyên - nơi đang định hướng trở thành trung tâm đô thị mới của Hải Phòng.

Ngoài 3 dự án trọng điểm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, Hải Phòng cũng phê duyệt thêm 2 dự án đầu tư công khác, nâng tổng số dự án mới được bố trí vốn lên 5 dự án. Đó là dự án cầu qua sông Bến Vạn nối từ phường Thành Đông đến xã Nam Sách và dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà ở cán bộ khu 2 tầng Ủy ban nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ (nay là Đặc khu Bạch Long Vĩ).

ĐIỀU CHỈNH ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng, do một số dự án được phê duyệt sau thời điểm giao kế hoạch vốn (cuối năm 2025), trong khi vẫn phải hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027, nên phát sinh nhu cầu bổ sung vốn ngoài kế hoạch. Trước yêu cầu cấp bách, thành phố cần thực hiện điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công ngoài kế hoạch. Việc này nhằm kịp thời bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, Hải Phòng xác định có 16 công trình, dự án thuộc các nhóm A, B, C cần được rà soát, xử lý về kế hoạch vốn. Trong đó, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư – tái định cư thôn Mậu Tân xã Cẩm Hưng (thuộc nhóm C, triển khai từ năm 2019) và dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (thuộc nhóm B, triển khai từ năm 2011) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, hiện đang trong giai đoạn lập hồ sơ, thực hiện quyết toán.

Các dự án này đã vượt thời hạn bố trí vốn theo kế hoạch trước đó. Điều này gây khó khăn trong việc thanh toán, quyết toán dứt điểm. Do đó, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng đã đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nhằm bố trí đủ nguồn lực tài chính, bảo đảm thanh toán và hoàn tất quyết toán các dự án theo đúng quy định.

Ngoài ra, theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, có 3 dự án sử dụng nguồn đóng góp từ các cơ quan, tổ chức với tổng vốn huy động 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã có 2 dự án hoàn tất quyết toán, 1 dự án đã hoàn thành thi công và đang hoàn thiện thủ tục quyết toán. Các dự án này chỉ sử dụng khoảng 39,18 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch vốn đã được giao. Như vậy, nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn xã hội hóa giảm 10,82 tỷ đồng. Từ thực tế này, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng cũng đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh giảm tương ứng tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 từ ngân sách thành phố đối với số vốn này.

Trên cơ sở các dự án vừa được phê duyệt, các dự án đã hoàn thành nhưng vướng thời hạn bố trí vốn, cùng các dự án không sử dụng hết dự toán, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng xác định cần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026. Theo đó, chuyển vốn từ một số dự án khác sang các dự án vừa được phê duyệt để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Dự kiến, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 sẽ được HĐND TP. Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 – 2030) xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất sắp tới.