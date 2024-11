Nghệ An thu hút hơn 50 dự án FDI trong gần 4 năm

Đến đón thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, tỉnh Nghệ An đã có sự chuẩn bị khá bài bản các nền tảng, hệ sinh thái để chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là thực hiện “5 sẵn sàng” về: quy hoạch; hạ tầng thiết yếu; mặt bằng đầu tư; nguồn nhân lực; hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn đến đầu tư.

Chỉ tính từ tháng 1/2021 đến nay, Nghệ An đã cấp chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký cho 53 dự án FDI với tổng vốn 54.087 tỷ đồng, tương đương 2,3 tỷ USD vào Khu Kinh tế Đông Nam, nâng số lượng dự án FDI toàn tỉnh lên con số 147. Đây à giai đoạn rực rỡ nhất trong thu hút đầu tư FDI từ trước tới nay ở Nghệ An.

Lũy kế đến tháng 11/2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 147 dự án FDI với số vốn đăng ký gàn 4,9 tỷ USD đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An có 318 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 164.805 tỷ đồng; trong đó có 223 dự án trong nước và 95 dự án FDI. Vốn FDI trong khu kinh tế và khu công nghiệp Nghệ An đạt hơn 105.786 tỷ đồng, tương đương hơn 4,5 tỷ USD.

Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An

Với sự hiện hiện của các tập đoàn lớn, số vốn đầu tư lớn, Nghệ An lọt tốp 10 về thu hút đầu tư FDI trong năm 2022, 2023. Và năm 2024 cũng đạt nhiều thành tựu tiếp nối - một thành quả nổi bật từ trước đến nay.

Hiện nay, 6 ông lớn công nghệ hàng đầu là Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin và Juteng, Tập đoàn Sunny đã "rót" hơn hơn 1,5 tỷ USD vào tỉnh này, dự kiến tạo ra hơn 86.000 việc làm.

Trong đó, đáng chú ý các nhà đầu tư lớn vào rồi lại tiếp tục gọi thêm các đối tác, bên cạnh đó tăng vốn đầu tư. Đã có 53 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn 34.840,1 tỷ đồng (30 lượt dự án FDI điều chỉnh tăng vốn 33.230,5 tỷ đồng, tương đương 1,409 tỷ USD). Tổng vốn đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong giai đoạn này đạt 104.731 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 3,712 tỷ USD.

Đối chiếu chỉ tiêu thu hút FDI giai đoạn 2021-2025, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Nghệ An khoảng 3 - 3,5 tỷ USD, thì tính đến tháng 11/2024, KKT Đông Nam đã thu hút được 3,712 tỷ USD vốn FDI (vượt chỉ tiêu thu hút FDI của cả tỉnh đến năm 2025).

Hiện nay, tại tỉnh Nghệ An các dự án FDI đã đi vào hoạt động như: Dự án Luxshare - ICT Nghệ An (140 triệu USD), dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek (325 triệu USD), dự án Nhà máy sản xuất thanh silic đơn tinh thể và đĩa bán dẫn Runergy (440 triệu USD), dự án Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) (194,68 triệu USD), dự án Nhà máy KHKT Kim loại Tân Việt (125,2 triệu USD).

Nghệ An cũng đang thực hiện các thủ tục cho các dự án như: Dự án Nhà máy Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An (145 triệu USD), dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An) (115 triệu USD), dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina (150 triệu USD).

Bên cạnh đó, tại Nghệ An các dự án FDI đang triển khai xây dựng như: Dự án Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (Nghệ An) (200 triệu USD), dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng (200 triệu USD), dự án Luxshare - ICT (Nghệ An) 2 (150 triệu USD), dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam (165 triệu USD), Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện - Goertek 2 (175 triệu USD).

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thu hút nguồn vốn FDI là nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành kinh tế, thúc đẩy xuất nhập khẩu. Đây là nguồn lực để các địa phương có điều kiện thực hiện mục tiêu phát triển.