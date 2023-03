Nghệ An tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh xăng dầu

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 1271 chỉ đạo tăng cường quản lý, giải quyết khó khăn kinh doanh xăng dầu. Theo nội dung công văn trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Công thương hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của thương nhân kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền. Đồng thời, rà soát quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bản lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

CẦN KỊP THỜI GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN

Sở Công thương Nghệ An sẽ tổ chức rà soát thực hiện cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Rà soát, kiểm tra các thương nhân đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc thực hiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định. Tăng cường thanh tra, phối hợp với các ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định.

UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của đơn vị kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền.

Lực lượng quản lý thị trường Nghệ An sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình trong việc tuân thủ quy định kinh doanh xăng dầu. Yêu cầu các đơn vị cam kết hoạt động đúng theo nội dung giấy chứng nhận, giấy xác nhận đủ điều kiện đã được cấp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Giao thông vận tải được UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ tăng cường đôn đốc, kịp thời hướng dẫn các thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu nằm trên các tuyến đường bộ hoàn thiện các thủ tục về đấu nối cửa hàng xăng dầu vào các tuyến đường theo quy định.

Tiếp đến, phía Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng dầu kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện các thủ tục về đất đai và môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường và chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở kinh doanh xăng dầu chưa đáp ứng các điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy thực hiện hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Kiểm tra việc chấp hành các quy định và điều kiện về phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã được UBND tỉnh Nghệ An giao cho tiếp tục tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa phương về Sở Công thương để phối hợp bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành kịp thời tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

HƠN 20 CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỪNG HOẠT ĐỘNG

Thời gian vừa qua, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Nghệ An gặp nhiều khó khăn. Nguồn cung khan hiếm, đặc biệt là do chiết khấu quá thấp, kinh doanh bán lẻ xăng dầu thua lỗ kéo dài khiến nhiều cơ sở phải gồng mình cầm cự.

Như tại huyện Yên Thành, toàn huyện có 50 cây xăng dầu. Từ năm 2022 đến nay, có 6 cây xăng dầu xin dừng hoạt động do làm ăn thua lỗ đã được Sở Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh.

Một chủ cửa hàng xăng dầu tại huyện Yên Thành cho biết, hiện nay mức chiết khấu của cửa hàng chỉ dao động từ 200 đồng - 400 đồng/lít xăng, mức chiết khấu này là rất thấp. Mỗi ngày cửa hàng bán được 600 - 800 lít xăng, dầu, trong khi phải thuê 3 lao động, thuê mặt bằng, tính ra vẫn lỗ vài triệu đồng/tháng. Cửa hàng đang cố gắng cầm cự, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, cửa hàng phải cho lao động nghỉ việc vì không đủ chi phí, thậm chí buộc phải đóng cửa dừng hoạt động.

Theo báo cáo của Sở Công thương đến nay có 10 doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An gửi đơn xin dừng hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nguyên nhân chính được các doanh nghiệp đưa ra là do việc kinh doanh xăng dầu thường xuyên thua lỗ. Ngoài ra, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 20 cửa hàng xăng dầu đã dừng hoạt động sau khi hết hạn giấy phép, trên địa bàn hiện có 681 cửa hàng xăng dầu hiện đang hoạt động bình thường.

Sở Công Thương Nghệ An hiện nay đang tiếp tục chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chủ động cân đối nguồn cung sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu nhằm đảm bảo duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục, cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các thương nhân nhượng quyền thương mại, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu, đảm bảo không để thiếu hụt, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nắm bắt tình.

Rà soát, tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh về nguồn cung xăng dầu, quản lý, điều hành hoạt động xăng dầu; báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án chỉ đạo, điều hành hợp lý, kịp thời.

Sở Công thương Nghệ An tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, kiên quyết xử lý theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh xăng dầu.