Nghệ An: Trong tháng 1/2026, thu ngân sách đạt hơn 3.176 tỷ đồng

Kinh tế Nghệ An bước vào năm 2026 với những tín hiệu tích cực khi sản xuất công nghiệp tăng mạnh, nông nghiệp ổn định, thương mại – dịch vụ phục hồi và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện...

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, trong tháng 1/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3.176 tỷ đồng, đạt 13,6% dự toán. Chi ngân sách ước đạt 858 tỷ đồng, tập trung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng với kết quả thu ngân sách, các lĩnh vực sản xuất chủ lực tiếp tục duy trì ổn định. Trong nông, lâm nghiệp và thủy sản, đến ngày 15/1/2026, tổng diện tích các cây trồng hằng năm vụ Xuân đã gieo trồng đạt khoảng 21.432 ha, bằng 16,44% kế hoạch. Công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân được triển khai sớm, bám sát khung thời vụ và điều kiện thời tiết. Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, các địa phương và ngành chuyên môn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Hoạt động thủy sản duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 1/2026 ước đạt 18.553 tấn. Lũy kế 2 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước đạt 30.955 tấn, tăng 6,63% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Nghệ An cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2026 ước tăng 20,62% so với cùng kỳ. Nhiều ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng như khai thác và chế biến đá xây dựng, sản xuất sợi, xi măng, sản phẩm linh kiện và một số ngành chế biến, chế tạo khác. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động mà còn đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Đặng Thanh Tùng báo cáo tại phiên hopwj thường kỳ tháng 1/2026

Hoạt động thương mại – dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 13.588 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ. Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung bảo đảm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt trong dịp cao điểm mua sắm trước Tết Nguyên đán.

Du lịch Nghệ An tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Trong tháng 1/2026, toàn tỉnh ước đón khoảng 720.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 802 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến trong tháng 2/2026, lượng khách du lịch đến Nghệ An đạt khoảng 750.000 lượt.

Về thu hút đầu tư, tính đến ngày 23/1/2026, Nghệ An đã cấp mới cho 2 dự án và điều chỉnh 7 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 77,97 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ khởi công các dự án trọng điểm và xây dựng các khu tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2026 diễn ra chiều 26/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, kịp thời ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại khu vực miền Tây Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá cả hàng hóa; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị phát triển kinh tế – xã hội năm 2026; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.