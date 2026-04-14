Trang chủ Thị trường

Nghịch lý thị trường đường: Giá thế giới tăng, Việt Nam giảm

Chu Khôi

14/04/2026, 07:38

Thị trường đường Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý: giá thế giới tăng nhưng giá trong nước không tăng, thậm chí một số sản phẩm giảm; nguồn cung dồi dào nhưng tiêu thụ suy yếu. Trong bối cảnh đó, nếu không có những giải pháp đồng bộ từ phía cơ quan quản lý và sự phối hợp của các doanh nghiệp, ngành mía đường sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới...

Ảnh minh họa.

Theo Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tháng 3/2026, ngành đường nước ta vẫn đang trong vụ ép 2025-2026, dù một số nhà máy đã phải ngừng hoạt động do cạn nguyên liệu. Tính lũy kế từ đầu niên vụ 2025-2026 đến hết ngày 31/3/2026, cả nước đã ép khoảng 7,4 triệu tấn mía, sản xuất được khoảng 700.000 tấn đường các loại.

Nguồn cung trong nước vì vậy đang ở mức khá dồi dào, không chỉ từ sản xuất vụ mới mà còn từ lượng tồn kho của vụ trước chưa tiêu thụ hết.

GIÁ ĐƯỜNG THẾ GIỚI TĂNG DO BẤT ỔN ĐỊA CHÍNH TRỊ

Trong khi thị trường trong nước trầm lắng, giá đường thế giới lại có xu hướng tăng trong tháng 3/2026. Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế, giá đường thô và đường trắng trên thị trường kỳ hạn đều tăng do tác động từ căng thẳng địa chính trị tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Xung đột tại khu vực này khiến giá dầu tăng mạnh, kéo theo chi phí vận chuyển tăng. Bên cạnh đó, việc giá dầu tăng cũng khiến sản xuất ethanol trở nên hấp dẫn hơn, thúc đẩy các nhà máy tại Brazil chuyển hướng sử dụng mía cho nhiên liệu sinh học thay vì sản xuất đường, tác động khiến giá đường tăng.

Theo chỉ số ISA, giá đường thô trung bình trong tháng 3 đạt 15,00 USD/pound - mức cao nhất trong 5 tháng, tăng so với 13,94 USD/pound của tháng 2/2026. Trong khi đó, giá đường trắng trung bình theo chỉ số ISO đạt 432,69 USD/tấn, cũng là mức cao nhất trong 5 tháng gần đây. 

Bảng so sánh giá đường tại một số nước gần Việt Nam. Nguồn: Hiệp hội Mía đường Việt Nam.

Giá đường tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng có xu hướng tăng. Tại Philippines, giá đường bán buôn tại Metro Manila tăng từ 3.354 peso/bao 50kg ngày 3/3 lên 3.407 peso vào cuối tháng 3/2026. Tại Indonesia, giá đường bình quân tăng từ 17.860 rupiah/kg lên 18.122 rupiah/kg.

Đường nhập lậu vẫn chiếm lĩnh thị trường nhờ các phương thức giao dịch né tránh nghĩa vụ thuế, như không xuất hóa đơn và thanh toán bằng tiền mặt. Điều này khiến các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước gặp bất lợi lớn, dù sản phẩm có chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh".
Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam.

Trái ngược với xu hướng tăng giá trên thế giới, thị trường đường trong nước lại đang chịu áp lực giảm giá do nguồn cung dư thừa. Ngoài sản lượng trong nước, đường nhập khẩu và đặc biệt là đường nhập lậu tiếp tục tràn vào thị trường, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh.

Theo ghi nhận, giá đường nhập lậu trong tháng 3 có tăng nhẹ thêm 200-400 đồng/kg do chi phí vận chuyển tăng, nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh và chiếm ưu thế trên thị trường.

Tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Tây Ninh trong tháng 3/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 63 bao đường không rõ nguồn gốc. Tại Đồng Tháp, cơ quan công an đã khởi tố một vụ án sản xuất đường giả với quy mô lớn, khi đối tượng sang chiết đường từ bao bì không rõ nguồn gốc sang bao bì của các doanh nghiệp uy tín để đưa ra thị trường.

Không chỉ vậy, trên các nền tảng mạng xã hội và tại các chợ đầu mối, đường “3 không” (không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng) vẫn được bày bán công khai, gây rủi ro lớn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chính thống.

GIA TĂNG NHẬP KHẨU ĐƯỜNG LỎNG HFCS

Một yếu tố khác gây áp lực lên ngành đường trong nước là sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng sirô ngô HFCS. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2026, lượng HFCS nhập khẩu đạt 19.444 tấn. Đáng chú ý, các doanh nghiệp nhập khẩu chủ yếu là các nhà sản xuất nước giải khát - vốn từng là khách hàng tiêu thụ lớn của đường tinh luyện trong nước. Việc chuyển sang sử dụng HFCS không chỉ làm giảm nhu cầu tiêu thụ đường mía mà còn đặt ra thách thức dài hạn cho ngành.

Nhận định về tháng 4/2026, ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho rằng thị trường sẽ tiếp tục trong tình trạng dư cung. Nguồn cung không chỉ đến từ sản xuất trong nước mà còn từ đường nhập khẩu trong khu vực ASEAN và đường nhập lậu.

Tiêu thụ đường sản xuất từ mía dự kiến vẫn gặp nhiều khó khăn, kéo theo giá đường duy trì ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Ngay cả khi tình hình xung đột tại Trung Đông có thay đổi, thị trường trong nước vẫn khó cải thiện nếu không có các biện pháp quản lý hiệu quả".
Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam,

Dự báo sang tháng 5/2026, tình trạng thừa cung sẽ còn trầm trọng hơn. Đường nhập lậu và đường không rõ nguồn gốc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường, trong khi đường sản xuất trong nước gần như không có cơ hội cạnh tranh nếu tình trạng trốn thuế và gian lận thương mại không được kiểm soát.

Thực tế hiện nay cho thấy, khó khăn của ngành mía đường không chỉ đến từ yếu tố thị trường mà còn từ những bất cập trong công tác quản lý. Việc buôn lậu, trốn thuế và gian lận thương mại diễn ra công khai nhưng chưa được xử lý triệt để đang làm méo mó thị trường.

Nếu không có các biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát đường nhập lậu, siết chặt quản lý hóa đơn và thanh toán, ngành mía đường trong nước sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn tác động đến hàng triệu nông dân trồng mía.

Trong bối cảnh giá đường trong nước đang thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực như Indonesia, Philippines và Trung Quốc, việc bảo vệ sản xuất nội địa càng trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn liên quan đến an ninh lương thực và sinh kế của người dân. Việc lập lại trật tự thị trường, kiểm soát chặt chẽ đường nhập lậu và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh sẽ là chìa khóa để ngành mía đường Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và phát triển bền vững trong tương lai.

Thừa cung, buôn lậu bủa vây: Ngành mía đường đối mặt giai đoạn khẩn cấp

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

Xây dựng chuỗi mía đường đủ sức cạnh tranh, thích ứng biến đổi khí hậu

bảo vệ sản xuất nội địa căng thẳng địa chính trị đường nhập lậu giá đường thế giới ngành mía đường Việt Nam nhập khẩu đường HFCS Ông Nguyễn Văn Lộc Sản xuất đường thị trường đường trong nước Tổng cục Hải quan

“Mở khoá” chính sách, phát triển mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế

“Mở khoá” chính sách, phát triển mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế

Dù sở hữu tiềm năng tiêu dùng khổng lồ và sức hút du lịch mạnh mẽ, Việt Nam vẫn đang thiếu vắng các mô hình bán lẻ hiện đại mang tính dẫn dắt...

[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới

[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới

Kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, nơi chuỗi giá trị, công nghệ, cạnh tranh địa kinh tế đồng thời định hình lại trật tự phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn đến từ quy mô nguồn lực, mà từ khả năng lựa chọn chiến lược và thiết kế mô hình tăng trưởng phù hợp...

Ngành giống cây trồng góp sức nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Ngành giống cây trồng góp sức nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Ngành giống cây trồng tại Việt Nam hiện bình quân mỗi năm cung ứng 500.000 - 550.000 tấn giống lúa, 20.000 - 22.000 tấn giống ngô, cùng hàng trăm nghìn tấn giống rau, củ, quả, tiêu, điều, cà phê, cao su… phục vụ sản xuất trồng trọt. Thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trong nghiên cứu và sản xuất giống, qua đó nâng cao giá trị và vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Ngành cà phê Ấn Độ lao đao vì chiến sự Iran

Ngành cà phê Ấn Độ lao đao vì chiến sự Iran

Ngành cà phê Ấn Độ đang chịu sức ép lớn từ chiến sự Iran, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn khiến hoạt động xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn ở Tây Á gặp khó khăn...

Chuyên gia ADB: Tập trung cải cách trong lĩnh vực then chốt sẽ giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao

Chuyên gia ADB: Tập trung cải cách trong lĩnh vực then chốt sẽ giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao

Theo dự báo của ADB, tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 7,2% vào năm 2026 và khoảng 7% vào năm 2027. Đây là mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất tại Đông Nam Á, cho thấy rõ khả năng chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh còn nhiều thách thức...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

