Người đã được bố trí công việc mới không được hưởng chính sách theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ vừa có công văn phản hồi Sở Nội vụ TP. Hải Phòng về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chế độ, chính sách theo
Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số
67/2025/NĐ-CP).
Liên quan đến đối tượng là hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ quy định tại
điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại
Nghị định số 67), trường hợp lao động hợp đồng là nhân viên tạp vụ, lái xe,
bảo vệ, kỹ thuật... thuộc đối tượng quy định tại Nghị định này.
Do đó, các trường hợp này sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại,
mà được xác định là dôi dư thì thuộc đối tượng xem xét, áp dụng chính sách, chế
độ theo quy định tại Nghị định số 178.
Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập, theo
hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của
Chính phủ tại Công văn số 68/CV-BCĐ ngày 28/5/2025, trước mắt, giữ ổn định hệ
thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa
phương.
Chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết, và không làm ảnh hưởng đến
hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.
Theo đó, trong trường hợp cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động
phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn, địa phương thực hiện hợp
nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (bao gồm
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối
các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Đối với trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện
sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công
việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng
nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung một số
điều tại Nghị định số 67), thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách,
chế độ theo quy định tại Nghị định này.
Bộ Nội vụ cũng có hướng dẫn đối với một số trường hợp là cán bộ, công chức
lãnh đạo cấp xã đã được bổ nhiệm sau sắp xếp, do điều kiện sức khỏe không đảm bảo,
ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
Theo đó, sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập (đơn vị hành
chính trực tiếp chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu của
Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW), và đi vào hoạt
động ổn định, thì cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ
việc theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số
67) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe
không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Việc này để tạo điều kiện thuận lợi bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ,
công chức lãnh đạo, quản lý còn trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng
lực thực tiễn, đáp ứng ngay yêu cầu công việc được giao.