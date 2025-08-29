Thứ Sáu, 29/08/2025

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Dân sinh

Người đã được bố trí công việc mới không được hưởng chính sách theo Nghị định 178

Thu Hằng

29/08/2025, 08:21

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp, nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, thì không thuộc diện hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa có công văn phản hồi Sở Nội vụ TP. Hải Phòng về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Liên quan đến đối tượng là hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67), trường hợp lao động hợp đồng là nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật... thuộc đối tượng quy định tại Nghị định này.

Do đó, các trường hợp này sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại, mà được xác định là dôi dư thì thuộc đối tượng xem xét, áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178.

Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ tại Công văn số 68/CV-BCĐ ngày 28/5/2025, trước mắt, giữ ổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương.

Chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết, và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn, địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đối với trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67), thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định này.

Bộ Nội vụ cũng có hướng dẫn đối với một số trường hợp là cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã đã được bổ nhiệm sau sắp xếp, do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Theo đó, sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập (đơn vị hành chính trực tiếp chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW), và đi vào hoạt động ổn định, thì cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Việc này để tạo điều kiện thuận lợi bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý còn trẻ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đáp ứng ngay yêu cầu công việc được giao.

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức sau sắp xếp bộ máy

18:50, 15/08/2025

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức sau sắp xếp bộ máy

Điều chỉnh thời điểm giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc do sắp xếp bộ máy

14:55, 07/08/2025

Điều chỉnh thời điểm giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc do sắp xếp bộ máy

Ưu tiên tạo việc làm cho lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

07:20, 28/07/2025

Ưu tiên tạo việc làm cho lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Từ khóa:

công chức dân sinh hợp đồng lao động Nghị định 178 sắp xếp bộ máy Vneconomy

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms) chưa tối ưu, thành phần hồ sơ còn phức tạp, tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn,...

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2/9

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Triển lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại...

Hà Nội: Hơn 900 máy bơm hoạt động để tiêu úng

Hà Nội: Hơn 900 máy bơm hoạt động để tiêu úng

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng chục điểm bị ngập, cùng với gần 7 nghìn ha lúa bị úng ngập do hoàn lưu mưa bão số 5 gây ra. Hiện, toàn thành phố Hà Nội đang vận hành tổng cộng 248 trạm bơm với 903 máy để tiêu úng…

Thu hồi lô mỹ phẩm do quảng cáo “nổ” công dụng

Thu hồi lô mỹ phẩm do quảng cáo “nổ” công dụng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi lô Kem nghệ E150 do quảng không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố…

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

1

SABECO kỷ niệm 150 năm: Lan tỏa cảm hứng tại "Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025"

Doanh nghiệp

2

Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

3

Báo cáo sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2023, Tập đoàn Lộc Trời bị phạt tiền

Khung pháp lý

4

Sau hai quý hoãn, CII chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong quý 4/2025

Doanh nghiệp niêm yết

5

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Tiêu điểm

