Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên toàn quốc

Thứ Bảy, 31/01/2026
Nhật Dương
31/01/2026, 16:19
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn, bảo đảm quyền lợi của người tham gia cũng như sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế...
Bộ Y tế vừa gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
Việc này ngoài thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế và bảo hiểm y tế, còn tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác bảo hiểm y tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Việc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra phải bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan; gắn với yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
Sở Y tế được giao ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, việc tuân thủ quy định chuyên môn, điều kiện cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Kiểm tra việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm đúng quy định, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia bằng việc tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Trong quá trình xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, đối chiếu với kế hoạch kiểm tra của các cơ quan có liên quan, kịp thời điều chỉnh (nếu cần thiết) để bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, phạm vi kiểm tra giữa các cơ quan, đơn vị.
Đặc biệt, không bỏ sót đối tượng, nội dung kiểm tra, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm tra, xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra.
Bên cạnh đó, công tác thống kê, báo cáo cần được thực hiện đầy đủ, gửi về Bộ Y tế kịp thời để tổng hợp nhằm phục vụ cho các báo cáo công tác thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: