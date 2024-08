Người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho sản phẩm chăm sóc cá nhân

Theo báo cáo của Jungle Scout, quý 4/2023, người tiêu dùng Hoa Kỳ đã chi tiêu nhiều hơn khi mua sắm các sản phẩm tiêu dùng, làm đẹp và chăm sóc cá nhân. Tương tự, ấn bản Xu hướng Tiêu dùng và Hành vi Mua sắm của khách hàng toàn cầu Vol.2 của Amazon cho biết phụ nữ Nhật Bản thường xuyên tìm kiếm các giải pháp chăm sóc cơ thể, như kem dưỡng, dung dịch trắng răng, các loại thuốc nhuộm, sữa tắm, xịt thơm...

Trước sự gia tăng xu hướng nữ quyền và lối sống hiện đại, cộng với ưu điểm của tính sẵn có, sản phẩm đa dạng, và các ưu đãi hấp dẫn, chính là các động lực kéo doanh số trực tuyến của các sản phẩm cho phái đẹp tăng trưởng. Bằng cách thấu hiểu và đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, doanh nghiệp có thể bước chân vào phân khúc đang tăng này và thúc đẩy thành công bền vững trên thị trường toàn cầu.

Theo The Wall Street Journal, nếu như trước đây, thị trường chăm sóc cá nhân chỉ bán các thanh xà phòng, sữa tắm hay dầu gội, kem đánh răng đơn giản, thì giờ đây các thương hiệu tung ra đủ loại sản phẩm từ dầu dưỡng, kem dưỡng, kem tẩy tế bào chết, kem tóc, dung dịch rửa mắt cho đến tinh dầu xông hơi cho cơ thể. Joe Cloyes, đồng sáng lập của hãng mỹ phẩm Youth to the People thuộc sở hữu của tập đoàn L’Oréal, cho hay các quy trình chăm sóc cơ thể đang trở nên cầu kỳ và đòi hỏi những sản phẩm tiên tiến hơn.

Công ty nghiên cứu thị trường Circana cho hay, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, doanh số bán sản phẩm chăm sóc cơ thể đạt 1,5 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ 12 tháng trước đó. Doanh số bán xịt thơm toàn thân tăng 149% kể từ tháng 6/2023 trong khi doanh số bán dầu dưỡng thể tăng 25%. Khách hàng tuổi tween (8 – 12 tuổi) và teen (13-19 tuổi) đổ xô đến các cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm để mua xịt cơ thể, tẩy tế bào chết và lotion dưỡng thể. Trong khi đó, khách hàng lớn tuổi tìm kiếm các loại sữa tắm, muối tắm sang trọng từ nguyên liệu hữu cơ.

Tại Sephora, 5 trong số 10 sản phẩm bán chạy nhất là từ thương hiệu chăm sóc cơ thể Sol de Janeiro thuộc sở hữu của tập đoàn L’Occitane. Doanh thu của Sol de Janeiro đã tăng 158% từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, với tổng doanh thu đạt 746 triệu USD. Giám đốc tiếp thị Tamera Ferro cho biết hãng dự kiến ​​sẽ đạt 1 tỷ USD doanh thu trong năm nay.

Trong khi đó, Pranav Chandan, Giám đốc bộ phận tạo hương cơ thể của Unilever Bắc Mỹ, cho biết họ không xem trào lưu chăm sóc cơ thể toàn diện là mốt nhất thời mà thực sự sẽ tồn tại lâu dài. Tháng 8 này, The Ordinary, thương hiệu chăm sóc da thuộc Estée Lauder Companies, đã tung ra một loại serum axit salicylic và một loại kem dưỡng thể prebiotic. Osea, thương hiệu chăm sóc da được các chuyên gia spa ưa chuộng, ra mắt một loại sữa tắm tảo mới sau khi chứng kiến ​​doanh số tăng vọt 30% trong năm nay.

Tương tự, thương hiệu chăm sóc cơ thể cao cấp Nécessaire giới thiệu các loại serum và vitamin tắm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các sản phẩm hỗ trợ lão hóa và sức khỏe. Còn tẩy tế bào chết toàn thân dạng đường của Tree Hut là sản phẩm bán chạy nhất tại cửa hàng bán lẻ Ulta Beauty. Thương hiệu này tiếp thị mạnh mẽ trên phương tiện truyền thông xã hội và thu hút được lượng khách hàng trẻ tuổi.

Có thể thấy, nhân khẩu học lão hóa nhanh chóng đã tăng cường sự quan tâm mạnh mẽ đối với các sản phẩm dành cho người trưởng thành, tập trung vào mục tiêu cuối cùng là duy trì cơ thể trong tình trạng tốt, bảo vệ cơ thể khỏi những tác động xấu của môi trường và quá trình lão hóa, thay đổi diện mạo và làm cho cơ thể có mùi dễ chịu hơn.

Sự tăng trưởng trong ngành chăm sóc cá nhân đã đạt mức cao nhất trong một thập kỷ vào năm ngoái và dự kiến ​​sẽ tiếp tục không suy giảm sau năm 2019, được hỗ trợ bởi các khát vọng mới như tối ưu hóa bản thân và trải nghiệm phù hợp. Cùng với việc tăng mức độ phổ biến của các sản phẩm chải chuốt dành cho nam giới, thị trường chăm sóc cá nhân & sắc đẹp toàn cầu được định giá 500.8 tỷ USD vào năm 2019 và dự kiến ​​sẽ đạt 684.9 tỷ USD vào năm 2026 với mức tăng trưởng CAGR là 4.67% trong giai đoạn dự báo (2020 - 2026).

Tại Việt Nam, theo Báo cáo Hoạt động trao quyền cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Amazon năm 2023, danh mục bán chạy nhất từ các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon năm 2023 là: Nhà cửa, Nhà bếp, Sức khỏe và Chăm sóc cá nhân, May mặc, và Làm đẹp. Sự góp mặt của ngành Chăm sóc cá nhân - ngành hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, đã góp phần mở rộng bức tranh xuất khẩu, củng cố vai trò cung ứng của Việt Nam đối các sản phẩm dành cho nữ giới trên toàn thế giới.

Còn theo báo cáo mới nhất của Metric, một nền tảng cung cấp số liệu thương mại điện tử, trong quí 1/2024, tổng doanh thu ngành hàng tiêu dùng nhanh trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến tăng 57% so với cùng kỳ 2023, với hơn 222 triệu đơn vị sản phẩm bán ra. Trong đó, nhóm hàng làm đẹp và chăm sóc cá nhân dẫn đầu thị trường này, chiếm hơn 50% thị phần và đứng đầu về doanh số.

Đại diện thương hiệu Vietcoco, chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc cơ thể thuần chay từ dừa, cho biết công ty cũng chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng của khách hàng và số lượng đơn hàng tăng rõ rệt. Nếu như 6 tháng đầu năm 2023, tổng đơn hàng đạt 16.000 đơn thì sáu tháng đầu năm 2024, tổng đơn hàng đạt 28.000 đơn. Hiện tại, thương hiệu tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mới thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm và cải thiện dịch vụ cho khách hàng dễ mua hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Những con số ấn tượng trên đạt được phần lớn là nhờ các doanh nghiệp Việt đã tận dụng những thế mạnh độc đáo của Việt Nam. Tận dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú từ địa phương như nghệ, dừa, lô hội, gạo và bồ kết được biết đến với tính chất chống viêm, dưỡng ẩm và kháng khuẩn, ngành công nghiệp sản xuất mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân đã góp phần định vị Việt Nam như một mắt xích cung ứng triển vọng, tạo dựng nền tảng cho lĩnh vực làm đẹp Việt trên thị trường thương mại điện tử toàn cầu.