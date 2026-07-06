Người tiêu dùng góp phần "thanh lọc" thị trường thương mại điện tử

Từ đầu tháng 7/2026, Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 chính thức có hiệu lực, đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập không gian pháp lý cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Luật tạo cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật và các hành vi gian lận khác.
Một trong những điểm đáng chú ý là các nền tảng thương mại điện tử trung gian phải thực hiện xác thực người bán trước khi cho phép mở gian hàng. Quy định này giúp hạn chế tình trạng tài khoản ảo, gian hàng không xác định được chủ thể, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy vết, xử lý vi phạm, quản lý thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Về phía các sàn thương mại điện tử, không còn chỉ dừng ở vai trò kết nối giao dịch, các sàn sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý hệ sinh thái, từ công khai thông tin người bán, tiếp nhận và xử lý phản ánh, lưu giữ dữ liệu giao dịch, đến phối hợp với cơ quan quản lý để gỡ bỏ sản phẩm, nội dung và gian hàng có dấu hiệu vi phạm.
Tuy nhiên, không chỉ hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ để minh bạch hóa thị trường, mà sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng, với xu hướng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín, cũng đang trở thành động lực quan trọng góp phần "thanh lọc" thị trường thương mại điện tử Việt Nam.
Điều này được phản ánh qua sự phát triển của các gian hàng chính hãng (Shop Mall) trên các sàn thương mại điện tử. Thực tế, nếu trước đây các gian hàng được xác minh Mall chủ yếu đóng vai trò gia tăng hình ảnh thương hiệu, thì nay đã trở thành động lực tăng trưởng doanh thu của nhiều sàn thương mại điện tử.
Điển hình như trong ngày hội giảm giá vừa qua, Lazada Việt Nam cho biết động lực giúp GMV (tổng giá trị giao dịch) toàn sàn tăng gần gấp 4 lần so với ngày thường, chủ yếu đến từ các gian hàng LazMall với GMV tăng tới 330%, trong đó Top 100 nhà bán hàng LazMall ghi nhận mức tăng 373%, cho thấy sức hút của các gian hàng chính hãng đối với người tiêu dùng.
Đáng chú ý hơn, Việt Nam hiện là thị trường có tỷ trọng đơn hàng LazMall cao nhất Đông Nam Á. Có tới 77,5% tổng số đơn hàng phát sinh trên Lazada Việt Nam đến từ các gian hàng chính hãng, tương đương hơn ba trong bốn đơn hàng được thực hiện thông qua Mall.
Không chỉ số lượng đơn hàng tăng, mức chi tiêu của người tiêu dùng cũng cao hơn khi lựa chọn các gian hàng được xác thực. Trong thời điểm chiến dịch, AOV của LazMall đã tăng tới 38%, cho thấy người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn khi mua từ các gian hàng được xác thực chính hãng.
Lazada cho hay hiện là nền tảng duy nhất tại Việt Nam hiện có khả năng tích hợp ở mức toàn hệ sinh thái các sàn thương mại điện tử chính hãng lớn của châu Á như Tmall (Trung Quốc) và Gmarket (Hàn Quốc) thay vì tích hợp nhỏ lẻ từng nhà bán hàng quốc tế, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các thương hiệu nước ngoài chính hãng cho người tiêu dùng Việt Nam.
Còn theo số liệu từ TikTok Shop Vietnam Summit 2025, TikTok Shop Mall đã thu hút khoảng 4.000 thương hiệu và nhà phân phối chính hãng, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2023, cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường về phía các gian hàng chính hãng.
Trong khi đó, dữ liệu của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cũng chỉ ra trong 3 tháng đầu năm nay, dù Shop Mall chỉ chiếm 2,47% tổng số gian hàng đang hoạt động trên Shopee, Lazada và TikTok Shop, tuy nhiên, nhóm gian hàng này lại tạo ra tới 32,4% tổng doanh số của ba nền tảng.
Điều đó có nghĩa, cứ khoảng 100 gian hàng thì chỉ có hơn 2 gian hàng là Shop Mall, nhưng nhóm này đóng góp tới gần một phần ba tổng doanh thu các sàn. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng đặt yếu tố chính hãng, nguồn gốc sản phẩm và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu.
Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Một bên là hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, buộc các nền tảng nâng cao trách nhiệm quản lý; bên còn lại là người tiêu dùng ngày càng có ý thức lựa chọn hàng hóa có thương hiệu và nguồn gốc rõ ràng.
Sự cộng hưởng của hai động lực này đang và sẽ tạo dựng môi trường cạnh tranh minh bạch, nâng cao niềm tin trên không gian số và trở thành nền tảng để thương mại điện tử Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đạt quy mô 50-70 tỷ USD vào năm 2030.
Sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026 quy tụ hơn 2.000 người tham dự gồm các thương hiệu, nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung và đối tác trong hệ sinh thái thương mại điện tử (TMĐT).
Samsung Electronics được dự báo sẽ ghi nhận mức lợi nhuận hoạt động quý 2/2026 tăng khoảng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thiết lập thêm một kỷ lục mới...
Một nghiên cứu mới cho thấy AI agent, thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện nhiều tác vụ phức tạp, tiêu thụ điện năng cho mỗi truy vấn cao gấp 137 lần chatbot AI truyền thống...
AI không chỉ tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, mà còn kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt thuật ngữ mới. Dưới đây là cách diễn giải ngắn gọn, dễ hiểu 15 khái niệm thường gặp được TechCrunch tổng hợp trong lĩnh vực này...
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...