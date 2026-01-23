Hỗ trợ Việt Nam khai mở tiềm năng carbon xanh, thực hiện các cam kết khí hậu

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 24/01/2026
Hằng Anh
23/01/2026, 18:00
Chương trình Đối tác hành động carbon xanh tại Việt Nam- NBCAP hướng tới việc hình thành một nền tảng hợp tác đa bên, đa chủ thể với sự tham gia của các bên liên quan, tăng cường hợp tác công- tư nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của Ý định thư về tăng cường hành động carbon xanh.
Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức họp đề xuất lộ trình triển khai Chương trình Đối tác hành động carbon xanh tại Việt Nam (NBCAP), đồng thời ra mắt Ban Thư ký NBCAP Việt Nam do UNDP chủ trì.
Đây là bước khởi đầu trong cụ thể hóa các nội dung của Ý định thư về hợp tác hỗ trợ sức khỏe biển và ven biển, được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vào tháng 10/2025.
Đặc biệt với việc thành lập NBCAP, Việt Nam hiện là nước thứ ba trên thế giới, sau Indonesia và Philippines, triển khai Chương trình Đối tác hành động carbon xanh ở cấp quốc gia.
Ông Vũ Đức Đam Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, cho biết Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ các đối tác quốc tế trong lĩnh vực mới mẻ và phức tạp này. Việc xây dựng và thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành, đa bên trong khuôn khổ NBCAP sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ và phục hồi sức khỏe hệ sinh thái biển, cũng như giảm phát thải khí nhà kính.
Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế- đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao làm đầu mối chủ trì triển khai Ý định thư, đã đưa ra kế hoạch và lộ trình triển khai Chương trình NBCAP tại Việt Nam. Theo đó, NBCAP hướng tới việc hình thành một nền tảng hợp tác đa bên, đa chủ thể với sự tham gia của các bên liên quan, tăng cường hợp tác công- tư nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của Ý định thư về tăng cường hành động carbon xanh.
Chia sẻ tại cuộc họp, bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết với vai trò là đơn vị chủ trì Ban Thư ký NBCAP, UNDP cam kết phát huy tối đa mạng lưới toàn cầu và trong nước để hỗ trợ Việt Nam khai mở tiềm năng carbon xanh dương, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu.
Còn đại diện Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), bà Emily Kelly, Phụ trách Chương trình Đối tác hành động carbon xanh quốc tế (BCAP), cho biết WEF hỗ trợ Việt Nam trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới thành lập NBCAP, thể hiện vai trò dẫn dắt toàn cầu về bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái carbon xanh dương.
Trên nền tảng quan hệ hợp tác chặt chẽ, Diễn đàn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bên liên quan xây dựng lộ trình phát triển carbon xanh dương và lộ trình tài chính carbon xanh dương toàn diện, phù hợp với các cam kết khí hậu, đa dạng sinh học và các định hướng phát triển quốc gia của Việt Nam.
Tại cuộc họp, các chuyên gia cũng đề cao vai trò quan trọng của các hệ sinh thái carbon xanh dương như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và vùng đất ngập nước ven biển trong tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.
Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của một nền tảng phối hợp liên ngành, đa bên nhằm huy động nguồn lực chuyên môn quốc tế, tài chính và đổi mới sáng tạo cho công tác bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái này tại Việt Nam.
01:02, 21/11/2025
