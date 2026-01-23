Thứ Bảy, 24/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Hỗ trợ Việt Nam khai mở tiềm năng carbon xanh, thực hiện các cam kết khí hậu

Hằng Anh

23/01/2026, 18:00

Chương trình Đối tác hành động carbon xanh tại Việt Nam- NBCAP hướng tới việc hình thành một nền tảng hợp tác đa bên, đa chủ thể với sự tham gia của các bên liên quan, tăng cường hợp tác công- tư nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của Ý định thư về tăng cường hành động carbon xanh.

Cuộc họp đề xuất lộ trình triển khai Chương trình Đối tác hành động carbon xanh tại Việt Nam (NBCAP), đồng thời ra mắt Ban Thư ký NBCAP Việt Nam do UNDP chủ trì. Ảnh: ICD
Cuộc họp đề xuất lộ trình triển khai Chương trình Đối tác hành động carbon xanh tại Việt Nam (NBCAP), đồng thời ra mắt Ban Thư ký NBCAP Việt Nam do UNDP chủ trì. Ảnh: ICD

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức họp đề xuất lộ trình triển khai Chương trình Đối tác hành động carbon xanh tại Việt Nam (NBCAP), đồng thời ra mắt Ban Thư ký NBCAP Việt Nam do UNDP chủ trì.

Đây là bước khởi đầu trong cụ thể hóa các nội dung của Ý định thư về hợp tác hỗ trợ sức khỏe biển và ven biển, được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vào tháng 10/2025.

Đặc biệt với việc thành lập NBCAP, Việt Nam hiện là nước thứ ba trên thế giới, sau Indonesia và Philippines, triển khai Chương trình Đối tác hành động carbon xanh ở cấp quốc gia.

Ông Vũ Đức Đam Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, cho biết Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ các đối tác quốc tế trong lĩnh vực mới mẻ và phức tạp này. Việc xây dựng và thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành, đa bên trong khuôn khổ NBCAP sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ và phục hồi sức khỏe hệ sinh thái biển, cũng như giảm phát thải khí nhà kính.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế- đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao làm đầu mối chủ trì triển khai Ý định thư, đã đưa ra kế hoạch và lộ trình triển khai Chương trình NBCAP tại Việt Nam. Theo đó, NBCAP hướng tới việc hình thành một nền tảng hợp tác đa bên, đa chủ thể với sự tham gia của các bên liên quan, tăng cường hợp tác công- tư nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của Ý định thư về tăng cường hành động carbon xanh.

Chia sẻ tại cuộc họp, bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết với vai trò là đơn vị chủ trì Ban Thư ký NBCAP, UNDP cam kết phát huy tối đa mạng lưới toàn cầu và trong nước để hỗ trợ Việt Nam khai mở tiềm năng carbon xanh dương, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu.

Còn đại diện Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), bà Emily Kelly, Phụ trách Chương trình Đối tác hành động carbon xanh quốc tế (BCAP), cho biết WEF hỗ trợ Việt Nam trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới thành lập NBCAP, thể hiện vai trò dẫn dắt toàn cầu về bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái carbon xanh dương.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác chặt chẽ, Diễn đàn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bên liên quan xây dựng lộ trình phát triển carbon xanh dương và lộ trình tài chính carbon xanh dương toàn diện, phù hợp với các cam kết khí hậu, đa dạng sinh học và các định hướng phát triển quốc gia của Việt Nam.

Tại cuộc họp, các chuyên gia cũng đề cao vai trò quan trọng của các hệ sinh thái carbon xanh dương như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và vùng đất ngập nước ven biển trong tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của một nền tảng phối hợp liên ngành, đa bên nhằm huy động nguồn lực chuyên môn quốc tế, tài chính và đổi mới sáng tạo cho công tác bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái này tại Việt Nam.

Đánh thức tiềm năng nguồn carbon xanh từ biển

06:02, 05/01/2026

Đánh thức tiềm năng nguồn carbon xanh từ biển

Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon xanh quốc gia, lộ trình giảm phát thải từ carbon xanh

01:02, 21/11/2025

Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon xanh quốc gia, lộ trình giảm phát thải từ carbon xanh

Trọng tâm hợp tác giữa UNDP và Việt Nam sẽ hướng vào carbon xanh, huy động tài chính khí hậu

18:06, 04/09/2025

Trọng tâm hợp tác giữa UNDP và Việt Nam sẽ hướng vào carbon xanh, huy động tài chính khí hậu

Từ khóa:

Bảo tồn thiên nhiên Bộ Nông nghiệp và Môi trường Carbon xanh Chương trình Đối tác hành động carbon xanh diễn đàn kinh tế thế giới hệ sinh thái carbon xanh dương Kinh tế xanh NBCAP phát triển bền vững UNDP Việt Nam triển khai NBCAP WEF

Đọc thêm

Huế: Phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc

Huế: Phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc

Từ nông nghiệp sạch đến làng nghề và du lịch xanh, kinh tế tập thể thành phố Huế đang mở ra những hướng đi mới, trong đó các hợp tác xã đóng vai trò cầu nối giữa người dân, thị trường và mục tiêu phát triển bền vững...

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Tình trạng hạn hán kéo dài, mưa cực đoan cục bộ, suy giảm mực nước ngầm và xói mòn đất không còn là hiện tượng bất thường mà đã trở thành thách thức thường trực đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư...

Giao quyền sử dụng gần 64 nghìn ha biển cho EVN và PVN

Giao quyền sử dụng gần 64 nghìn ha biển cho EVN và PVN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành 2 quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) để triển khai hoạt động đo đạc, điều tra, khảo sát phục vụ phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực Bắc Bộ và Nam Trung Bộ...

Quy định mới về các loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ

Quy định mới về các loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ

Nghị định mới của Chính phủ đã quy định cụ thể các trường hợp phương tiện thiết bị, vật liệu xây dựng bị đình chỉ, thu hồi dán nhãn năng lượng; các phương tiện, thiết bị không đạt các quy chuẩn an toàn của phương tiện, thiết bị; có hiệu suất sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu phải loại bỏ...

Sâm Ngọc Linh: Động lực phát triển ngành dược liệu Đà Nẵng

Sâm Ngọc Linh: Động lực phát triển ngành dược liệu Đà Nẵng

Với sự hỗ trợ từ chính quyền tỉnh Quảng Nam cũ và các chính sách phát triển bền vững của Chính phủ cùng các bộ ngành Trung ương, Đà Nẵng đang nỗ lực khai thác tiềm năng của sâm Ngọc Linh để thúc đẩy kinh tế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm dược liệu trên thị trường quốc tế, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Ninh Bình bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu

Du lịch

2

Sáu năm, hai tổng thống và một ứng dụng TikTok

Kinh tế số

3

Huế: Phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc

Kinh tế xanh

4

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Tiêu điểm

5

Không chỉ giới trẻ quan tâm: Vaccine trị mụn

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy