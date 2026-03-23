Giới phân tích: Giá vàng vẫn còn dư địa giảm

Một số nhà phân tích cảnh báo giá vàng thế giới vẫn có khả năng giảm thêm vì cuộc chiến tranh Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu xuống thang có thể đẩy giá năng lượng lên cao hơn, đặt ra rủi ro lạm phát ở mức có thể đủ lớn để buộc các ngân hàng trung ương dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ...

Theo trang Kitco News, trong tuần vừa rồi, giá vàng đã hứng chịu một thiệt hại kỹ thuật lớn khi giảm dưới mức bình quân 50 ngày ở ngưỡng gần 5.000 USD/oz. Khi kết thúc tuần, giá vàng thậm chí không giữ được mốc 4.500 USD/oz, giảm 10,5% cả tuần và đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong vòng gần 15 năm.

Trao đổi với Kitco News, nhà phân tích cấp cao Kelvin Wong của công ty phân tích Oanda, nói rằng việc giá vàng tuột khỏi cản kỹ thuật chủ chốt 5.000 USD/oz và hoạt động bán tháo diễn ra sau đó đã tạo ra một bước ngoặt.

“Xét về cấu trúc giá, cú giảm hôm thứ Tư cho thấy thành quả tăng 23% trong giai đoạn từ mức thấp 4.402 USD/oz vào ngày 2/2/2026 đến mức cao 5.420 USD/oz vào ngày 2/3/2026 là giai đoạn tăng điều chỉnh, và diễn biến tiếp theo bây giờ nghiêng về khả năng giá vàng sẽ có một chuỗi nhiều tuần giảm liên tiếp”, ông Wong nói.

Chiến lược gia cấp cao Rob Haworth của công ty quản lý tài sản US Bank Wealth Management nói đợt bán tháo này trên thị trường vàng không phải là một câu chuyện gây ngạc nhiên, xét tới bản chất đầu cơ của đợt tăng giá vàng dữ dội vào đầu năm. Ông nhận định vàng có thể giảm sâu hơn nếu những nhà đầu tư mua vàng ở mức hơn 5.000 USD/oz cắt giảm vị thế.

“Vào lúc này, các nhà đầu cơ đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Tôi cho rằng nhiều người trong số họ đã cố đợi cho qua đợt biến động giá vàng trong tháng 2 để chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo. Nhưng bây giờ, vị thế đầu tư vàng của nhiều người trong số họ đang là lỗ. Câu chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi”, ông Haworth nhấn mạnh.

Giới phân tích cho rằng triển vọng giá vàng sắp tới phụ thuộc chủ yếu vào cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, cũng như liệu các vấn đề về chuỗi cung ứng có được giải quyết nếu eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

Nhà phân tích Bernard Dahdah của ngân hàng đầu tư Natixis dự báo giá vàng sẽ giằng co trong vùng 4.600-4.700 USD/oz trong lúc thế giới chờ những diễn biến tiếp theo của xung đột ở Vùng Vịnh. Nhưng ông cảnh báo rằng rủi ro giảm giá thêm của vàng đang ngày càng tăng.

“Nếu các tài sản năng lượng tiếp tục bị phá hủy và chiến tranh kéo dài, giá vàng có thể giảm về sát mốc 4.000 USD/oz. Đó là bởi trong một kịch bản như vậy, ngay cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng cần phải tăng lãi suất để ứng phó với giá năng lượng tăng cao kéo dài. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng xu hướng dài hạn của giá vàng là vùng 4.000 USD/oz. Nếu thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng được hạn chế và giá dầu giảm nhanh về mức trước chiến tranh, các ngân hàng trung ương sẽ có động lực lớn hơn để mua vàng. Trong trường hợp đó, giá vàng có thể sẽ tăng trở lại trên 5.000 USD/oz một cách bền vững”, ông Dahdah nhận xét trong một báo cáo.

Một số nhà phân tích khác cũng lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn.

Trưởng chiến lược Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nói rằng những lý do dài hạn khiến nhà đầu tư mua vàng vào đầu năm nay chưa hề thay đổi, bởi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với sự bất định chưa từng có tiền lệ do căng thẳng địa chính trị và nợ công gia tăng. “Nhà đầu tư sẽ ưa thích vàng trở lại chừng nào họ nhận thấy giai đoạn giảm tồi tệ nhất của giá vàng đã qua đi”, ông Hansen nhận định.

Ngoài thách thức về mặt kỹ thuật, các nhà phân tích cho rằng lý do lớn nhất khiến vàng không phát huy được vai trò kênh đầu tư an toàn giữa lúc chiến tranh đang diễn ra là mối đe dọa lạm phát ngày càng lớn do giá năng lượng tăng cao.

Tuần vừa rồi, cả bốn ngân hàng trung ương lớn gồm Fed, Ngân hàng Trung ương châu ÂU (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu chờ xem liệu chiến tranh sẽ có tác động như thế nào đến kỳ vọng lạm phát.

Theo ông Haworth, khoảng thời gian từ 4-6 tuần tới sẽ rất quan trọng đối với các ngân hàng trung ương, vì các công ty sẽ bắt đầu điều chỉnh dự báo ngân sách doanh nghiệp. “Đến thời điểm đóng thuế, vào khoảng giữa tháng 4, các quyết định kinh doanh sẽ bắt đầu thay đổi”, ông nói.

Nhưng trên thực tế, thị trường đã cho thấy sự thiếu kiên nhẫn và bắt đầu giảm mạnh kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất trong năm nay.

“Kỳ vọng bình quân bây giờ là Fed giảm lãi suất dưới một lần trong năm nay, từ chỗ kỳ vọng giảm hai lần rưỡi vào thời điểm cuối tháng 2. Thậm chí sau cuộc họp Fed, kỳ vọng Fed giảm lãi suất càng giảm thêm. Đó là vì Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh về rủi ro lạm phát và cho rằng khó có chuyện Fed nới lỏng thêm chính sách tiền tệ nếu có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ không giảm về mục tiêu trong trung hạn. Do vậy, giá vàng có thể giảm sâu thêm nếu giá năng lượng còn tăng cao hơn, đẩy kỳ vọng lạm phát dài hạn lên cao hơn”, bà Thu Lan Nguyen - trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối và hàng hóa cơ bản thuộc ngân hàng Commerzbank viết trong một báo cáo.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhìn trong dài hạn hơn, nhà phân tích cấp cao Michael Brown của công ty Pepperstone nói việc Fed tập trung vào nhiệm vụ chống lạm phát thông qua thắt chặt lãi suất có thể đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái. Ông cho rằng chính sách tiền tệ sẽ không hiệu quả trong việc chống lại lạm phát đến từ nguồn cung thắt chặt. Trong trường hợp như vậy, tất cả những gì các nhà hoạch định chính sách có thể làm là hãm phanh tăng trưởng để làm suy yếu như cầu.

“Với mức độ bất định cao hiện nay, việc các ngân hàng trung ương giữ lập trường ‘chờ xem’ là hợp lý. Nếu một ngân hàng trung ương phạm sai lầm, vàng sẽ có được hiệu suất tương đối tốt trong dài hạn vì các nhà đầu tư sẽ nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế. Tôi không cho là thị trường giá lên của vàng đã kết thúc, nhưng cần phải có một giai đoạn tích lũy trước khi nhà đầu tư cảm thấy tự tin để mua vàng trở lại”, ông Brown nhận xét.

Trong tuần này, không có nhiều số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố, nên mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ tiếp tục hướng tới các diễn biến ở Vùng Vịnh và giá dầu.

Khi mới mở cửa phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc tăng khá mạnh. Sau đó, áp lực giảm xuất hiện trở lại.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,2 USD/oz so với chốt tuần trước tại Mỹ, giao dịch ở mức 4.491 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 1%, giao dịch ở mức 68,4 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng thế giới tương đương 142,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.069 đồng (mua vào) và 26.339 đồng (bán ra).