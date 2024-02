Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu mua Bitcoin 10 năm trước?

Thị trường tiền ảo đang khởi sắc trở lại khi giá đồng Bitcoin trở lại mức 52.000 USD trong ngày 14/2.

Đây là lần đầu tiên giá Bitcoin đạt mốc này kể từ tháng 11/2021, đánh dấu sự phục hồi đáng kể của tiền ảo lớn nhất thị trường sau thời gian dài trượt dốc từ mức đỉnh.

Tháng 11/2022, đồng Bitcoin giảm mạnh sau khi sàn tiền ảo lớn thứ hai thế giới FTX sụp đổ, đến mức thấp hơn 75% so với mức đỉnh mọi thời đại gần 69.000 USD đạt được một năm trước đó. Hiện nay, giá Bitcoin đã hồi phục nhưng vẫn chưa thể tái lập kỷ lục cũ.

Theo hãng tin CNBC, đà tăng giá gần đây của Bitcoin chủ yếu liên quan tới sự kiện ra mắt các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin giao ngay ở Mỹ hôm 11/1. ETF Bitcoin cho phép các nhà đầu tư cá nhân rót vốn gián tiếp vào tiền ảo này thông qua các sàn giao dịch chứng khoán thay vì vào các sàn tiền ảo.

Việc Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt loại ETF này giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận Bitcoin hơn, đồng thời là một tín hiệu cho thấy sự cải thiện về tính pháp lý của thị trường tiền ảo sau thời gian dài chìm trong bê bối. Điều này giúp Bitcoin thu hút nhiều nhà đầu tư mới cũng như các nhà đầu tư cũ trở lại. Ngày 14/2, tổng giá trị Bitcoin đang lưu thông trên thị trường lần đầu tiên vượt mốc 1 nghìn tỷ USD kể từ năm 2021. Trong ngày giao dịch này, đồng Bitcoin giao dịch ở mức bình quân 51.793 USD.

Theo phân tích của CNBC, nếu nhà đầu tư mua 1.000 USD vào Bitcoin một năm trước, thì tới ngày 14/2, số tiền này tăng 133% lên khoảng 2.331 USD. Nếu đầu tư 5 năm trước, số tiền này tăng 1.352% lên khoảng 14.524 USD.

Nhà đầu tư lãi đậm hơn nếu bắt đầu rót vốn vào Bitcoin sớm hơn. Cụ thể, nếu mua 1.000 USD Bitcoin 10 năm trước, tới ngày 14/2, số tiền này tăng 7.644% lên 77.443 USD.

Với những người mới mua tiền ảo này vào ngày 11/1, khi ETF Bitcoin bắt đầu giao dịch, số tiền này hiện tăng lên thành 1.113 USD.

Do tính chất đầu cơ cao của tiền ảo, các chuyên gia tài chính thường khuyến nghị đầu tư vào đây với tâm lý sẵn sàng thua lỗ. Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư có thể mua Bitcoin để đa dạng hóa danh mục của mình.

“Tôi cho rằng hầu hết nhà đầu tư đại chúng có thể nắm một ít tiền ảo, chiếm khoảng 1 hoặc 2% danh mục”, ông Chris Diodato, chuyên gia hoạch định tài chính, nhà sáng lập WELLth Financial Planning, nói khuyến nghị. “Tôi không khuyên nắm giữ nhiều hơn tỷ lệ này, bởi vì ngoài tính biến động cao, tiền ảo không tạo ra dòng tiền như các kênh đầu tư truyền thống. Hiện tiền ảo chỉ có giá trị bằng với mức giá mà ai đó sẵn sàng trả cho nó”.

Thay vì lựa chọn từng mã cổ phiếu riêng lẻ hoặc các tài sản khác, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư rót vốn vào các quỹ ETF – một cách để tự động hóa đa dạng hóa danh mục của mình. Tính tới ngày 14/2, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 21% so với thời điểm một năm trước. Chỉ số này đã tăng khoảng 82% so với năm 2019 và tăng khoảng 172% so với năm 2014.