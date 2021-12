Nhà đầu tư nổi tiếng khuyên mua cổ phiếu dầu lửa, tránh tiền ảo

Ông Richard Bernstein, một nhà đầu tư nổi tiếng ở Phố Wall, cho rằng trong năm 2022, thị trường tài chính sẽ chia làm hai nửa: một bên là những tài sản bong bóng gồm cổ phiếu công nghệ và tiền ảo, còn bên kia là tất cả những tài sản còn lại.

“Ở một bên, chúng ta có tất cả những tài sản mà tôi gọi là bong bóng, gồm cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu của các công ty sáng tạo đột phá, và tiền ảo”, ông Bernstein – CEO của Richard Bernstein Advisors – nói với hãng tin CNBC. “Ở bên còn lại của cuộc chơi kéo co, chúng ta có tất cả mọi tài sản còn lại trên thế giới. Trong năm 2022 và 2023, tôi cho rằng các bạn sẽ muốn tham gia vào phía bên này”.

Đứng đầu trong danh sách lựa chọn kênh đầu tư cho năm tới của ông Bernstein là năng lượng. Năm nay, ông đã gọi dầu lửa là thị trường giá lên (bull market) bị bỏ qua nhiều nhất. Giờ đây, ông tin đây sẽ là lĩnh vực tăng trưởng của năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, Energy Select Sector SPDR Fund, một quỹ chuyên về năng lượng, đã tăng 51%.

“Lần gần đây nhất, lợi suất FCF (dòng tiền tự do) của lĩnh vực năng lượng đạt mức cao như hiện nay trong tương quan so sánh với lĩnh vực công nghệ là vào khoảng thời gian của bong bóng công nghệ (hồi cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000). Và sau đó, cổ phiếu năng lượt đã vượt trội trong suốt 1 thập kỷ. Lợi suất từ cổ tức của cổ phiếu năng lượng hiện nay đang cao gấp hơn 3 lần so với lợi suất từ cổ tức của các công ty trong chỉ số S&P 500 nói chung”, ông Bernstein nói.

Ông Bernstein, người từng là một chiến lược gia của ngân hàng đầu tư Merrill Lynch, cảnh báo rằng “các bong bóng tài sản” hiện nay có thể gây tổn thất lớn cho các nhà đầu tư như hồi đầu những năm 2000.

“Định giá của những tài sản như vậy đã bị đẩy lên mức rất cao, và điều bạn cần ghi nhớ là mức định giá là phần quan trọng hơn của câu chuyện”, ông nói.

Ông Bernstein thừa nhận rằng những câu chuyện mà thị trường nói trong thời gian bong bóng công nghệ của thập niên 2000 về Internet và liên lạc không dây đã trở thành sự thật trong thập kỷ sau đó. Nhưng phải mất nhiều năm sau nhà đầu tư mới thu được lợi nhuận từ các dự báo đó.

“Nếu bạn đầu tư vào các công ty trong chỉ số Nasdaq, cho dù đó đã là các công ty có thật ở thời điểm đó, phải mất 14 năm sau bạn mới hoà vốn”, ông Bernstein nhấn mạnh. “Có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy rằng mọi người hiện nay không chú ý đến mức định giá cổ phiếu, và cũng không nghĩ đến việc họ có thể phải mất 14 năm nữa mới hoà vốn”.

Ông Bernstein cũng xem tiền ảo là một vấn đề lớn. Tháng 6 năm ngoái, khi trao đổi với CNBC, ông cũng đã cảnh báo về việc nhà đầu tư đổ xô mua Bitcoin và các tiền ảo khác, gọi đó là một xu hướng nguy hiểm.

“Tiền ảo là bong bóng tài chính lớn nhất trong lịch sử. Đây là một bong bóng khổng lồ”, ông Bernstein nói.

Giá Bitcoin hiện đã giảm 30% trong 1 tháng trở lại đây, nhưng vẫn tăng 63% từ đầu năm. Giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới hiện dao động quanh ngưỡng 49.000 USD, từ mức kỷ lục 69.000 USD thiết lập hồi tháng 10.

Ông Bernstein cho rằng giá Bitcoin có thể giảm tới 90% như một số cổ phiếu công nghệ hồi những năm 2000.

“Tôi cho rằng mỗi nhà đầu tư cần nhìn vào những yếu tố nền tảng thực sự, và nhìn vào mức định giá cổ phiếu trước khi có thể xác định sự sụt giảm đã kết thúc hay chưa”, ông nói.