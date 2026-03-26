Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Hạ Chi

26/03/2026, 16:37

Nhà máy Token Sciences có tổng vốn đầu tư khoảng 689 tỷ đồng (tương đương 27 triệu USD), sản xuất các loại màn hình hiển thị với công suất khoảng 3,6 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ các lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh và công nghiệp công nghệ cao...

Ngày 26/3, Công ty TNHH Token Sciences (Việt Nam) tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Token Sciences (Việt Nam). 

Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 19.000 m2, bao gồm khu sản xuất, kho bãi và các hạng mục phụ trợ đồng bộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 689 tỷ đồng (tương đương 27 triệu USD). Dự án tập trung sản xuất các loại màn hình hiển thị, công suất khoảng 3,6 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ các lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh và công nghiệp công nghệ cao.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 3/2025 tại Khu công nghiệp Hòa Phú. Đến tháng 3/2026, dự án đã được điều chỉnh lần thứ ba, hoàn thiện các điều kiện triển khai và sẵn sàng đi vào vận hành từ quý 1/2026. Mục tiêu đặt ra là xây dựng một cơ sở sản xuất thiết bị điện tử hiện đại, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Phạm Văn Thịnh cho biết tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm trở thành trung tâm lớn về sản xuất kính, trong đó có kính dẫn điện - lĩnh vực là thế mạnh của Công ty Token Sciences.

Trong bối cảnh các thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, nhu cầu đối với các sản phẩm màn hình hiển thị được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới. 

Ông nhấn mạnh trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều doanh nghiệp lớn như Apple, Samsung, Tesla… có thể sử dụng sản phẩm của công ty. 

Việc doanh nghiệp đầu tư tại Bắc Ninh được đánh giá là phù hợp, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng từ linh kiện nền đến sản phẩm cuối cùng cho các thương hiệu toàn cầu. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và xác định công ty là nhà đầu tư chiến lược. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp chủ động phản ánh các khó khăn, vướng mắc đến lãnh đạo tỉnh để kịp thời được xem xét, tháo gỡ; sớm triển khai lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hướng tới phát triển bền vững.

Được biết, Công ty TNHH Token Sciences (Việt Nam) là công ty con của Tập đoàn Wuhu Token Sciences, một doanh nghiệp quan trọng trong ngành vật liệu hiển thị của Trung Quốc, đặc biệt trong sản xuất kính dẫn điện ITO và module cảm ứng.

Không chỉ riêng dự án này, ngay trong quý 1, Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp điện tử tại các khu công nghiệp.

Gần đây, dự án xây dựng cơ sở lưu trú Cooler Master Việt Nam tại Khu công nghiệp Gia Bình được đăng ký với tổng vốn 100 triệu USD.

Công ty TNHH GIS Technology Việt Nam, công ty con của ông lớn Foxconn, doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực màn hình và công nghệ cảm ứng, cũng điều chỉnh tăng vốn thêm 60 triệu USD cho dự án tại Khu công nghiệp Yên Lư, nâng tổng vốn đầu tư lên 90 triệu USD.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, thời gian tới tỉnh sẽ ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, đóng góp ngân sách lớn, đồng thời tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như công nghiệp phần mềm, điện tử – tin học, thiết bị tự động hóa, cơ khí chế tạo, linh kiện ô tô – xe máy, thiết bị điện và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bắc Ninh công nghệ cao Công ty TNHH Token Sciences đầu tư FDI kinh tế số

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa, Cục Thuế quyết định bỏ nội dung khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại khoản 2 Điều 4, chuyển sang áp dụng theo các quy định chung của chính sách thuế hiện hành...

CEO của Perplexity AI cho rằng không quá tệ nếu bị sa thải vì AI, bởi suy cho cùng, nhiều người vốn đã không hài lòng với công việc của mình: "Một tương lai tươi sáng như vậy mới là điều chúng ta nên hướng tới"...

Dự báo năng lực sản xuất các dòng chip ở tiến trình từ 12 nm trở xuống của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 20.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2027, tăng lên 42.000 tấm vào năm 2028 và chạm mốc 50.000 tấm vào năm 2030...

Khi Trung Quốc chuẩn bị Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, các địa phương đang tăng tốc phát triển các cụm AI, bán dẫn và xe điện quy mô lớn. Tuy nhiên, tham vọng công nghệ này đi kèm cảnh báo về nguy cơ dư thừa công suất và lệch pha cung - cầu.

Tài sản mã hóa là thị trường mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng thận trọng, từng bước. Giai đoạn đầu chỉ nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài mới được giao dịch tại sàn Việt Nam...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

