Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Ngày 26/3, Công ty TNHH Token Sciences (Việt Nam) tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Token Sciences (Việt Nam).

Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 19.000 m2, bao gồm khu sản xuất, kho bãi và các hạng mục phụ trợ đồng bộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 689 tỷ đồng (tương đương 27 triệu USD). Dự án tập trung sản xuất các loại màn hình hiển thị, công suất khoảng 3,6 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ các lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh và công nghiệp công nghệ cao.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 3/2025 tại Khu công nghiệp Hòa Phú. Đến tháng 3/2026, dự án đã được điều chỉnh lần thứ ba, hoàn thiện các điều kiện triển khai và sẵn sàng đi vào vận hành từ quý 1/2026. Mục tiêu đặt ra là xây dựng một cơ sở sản xuất thiết bị điện tử hiện đại, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Phạm Văn Thịnh cho biết tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm trở thành trung tâm lớn về sản xuất kính, trong đó có kính dẫn điện - lĩnh vực là thế mạnh của Công ty Token Sciences.

Trong bối cảnh các thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, nhu cầu đối với các sản phẩm màn hình hiển thị được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới.

Ông nhấn mạnh trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều doanh nghiệp lớn như Apple, Samsung, Tesla… có thể sử dụng sản phẩm của công ty.

Việc doanh nghiệp đầu tư tại Bắc Ninh được đánh giá là phù hợp, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng từ linh kiện nền đến sản phẩm cuối cùng cho các thương hiệu toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và xác định công ty là nhà đầu tư chiến lược. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp chủ động phản ánh các khó khăn, vướng mắc đến lãnh đạo tỉnh để kịp thời được xem xét, tháo gỡ; sớm triển khai lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hướng tới phát triển bền vững.

Được biết, Công ty TNHH Token Sciences (Việt Nam) là công ty con của Tập đoàn Wuhu Token Sciences, một doanh nghiệp quan trọng trong ngành vật liệu hiển thị của Trung Quốc, đặc biệt trong sản xuất kính dẫn điện ITO và module cảm ứng.

Không chỉ riêng dự án này, ngay trong quý 1, Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp điện tử tại các khu công nghiệp.

Gần đây, dự án xây dựng cơ sở lưu trú Cooler Master Việt Nam tại Khu công nghiệp Gia Bình được đăng ký với tổng vốn 100 triệu USD.

Công ty TNHH GIS Technology Việt Nam, công ty con của ông lớn Foxconn, doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực màn hình và công nghệ cảm ứng, cũng điều chỉnh tăng vốn thêm 60 triệu USD cho dự án tại Khu công nghiệp Yên Lư, nâng tổng vốn đầu tư lên 90 triệu USD.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, thời gian tới tỉnh sẽ ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, đóng góp ngân sách lớn, đồng thời tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như công nghiệp phần mềm, điện tử – tin học, thiết bị tự động hóa, cơ khí chế tạo, linh kiện ô tô – xe máy, thiết bị điện và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.