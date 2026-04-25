Nhà Trắng: Quan chức Mỹ sẽ đến Pakistan để đàm phán với Iran

Mỹ và Iran đang chuẩn bị nối lại đàm phán tại Pakistan, một động thái được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới để đi đến một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 2 tháng ở Vùng Vịnh...

Theo thông tin từ Nhà Trắng, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Donald Trump, sẽ đến Pakistan vào sáng thứ Bảy (25/4) để tham gia “đàm phán trực tiếp” với các quan chức Iran. Đây là một bước tiến quan trọng sau khi đàm phán dường như đã đình trệ trong tuần này.

Trong một cuộc trao đổi với kênh Fox News, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng phía Iran đã chủ động liên hệ và yêu cầu một cuộc gặp mặt trực tiếp - phương án mà Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy.

Bà Leavitt bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại này sẽ mang lại kết quả tích cực và tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình.

Phó Tổng thống JD Vance, người đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad, sẽ không tham gia các cuộc đàm phán cuối tuần này. Tuy nhiên, ông Vance “vẫn sẽ theo dõi sát sao quá trình này từ Mỹ cùng với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio” - bà Leavitt nói, đồng thời cho biết tất cả đều sẵn sàng bay đến Pakistan nếu cần thiết.

“Trước mắt, hai ông Steve và Jared sẽ đến đó để báo cáo lại tình hình cho Tổng thống, Phó tổng thống và đội ngũ an ninh quốc gia”, bà nói.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Tổng thống Trump cho biết Iran sẽ đưa ra một đề nghị, mặc dù ông chưa biết rõ nội dung của đề nghị này và cần phải chờ xem.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã thông báo rằng ông đang chuẩn bị có một chuyến công du đến Islamabad, Muscat và Moscow để “phối hợp chặt chẽ với các đối tác về các vấn đề song phương và tham vấn về các diễn biến khu vực”.

Các cuộc đàm phán tại Islamabad sẽ do nước chủ nhà Pakistan giữ vai trò trung gian. Vòng đàm phán hòa bình đầu tiên, diễn ra gần hai tuần trước tại Islamabad và do ông Vance dẫn đầu bên phía Mỹ, đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Một phái đoàn Mỹ bao gồm ông Vance đã dự kiến sẽ quay lại Pakistan vào đầu tuần này để tiếp tục đàm phán, nhưng chuyến đi đã bị hoãn lại do các quan chức Iran tuyên bố sẽ không tham gia.

Phần lớn sự căng thẳng giữa hai bên đang xoay quanh eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng đã chứng kiến lưu lượng giao thông giảm mạnh do các mối đe dọa từ Iran và, kể từ tuần trước, một cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ nhằm trả đũa Tehran. Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ không dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận.

Theo Reuters, giao thông qua Hormuz vẫn đang trong trạng thái gần như tê liệt. Hãng tin này dẫn dữ liệu của các công ty theo dõi vận tải biển cho biết trong vòng 24 giờ gần nhất, chỉ có 5 tàu bao gồm một tàu chở dầu của Iran đi qua được eo biển này.

Căng thẳng ở Hormuz đã gia tăng áp lực lên lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran, được công bố vào ngày 7/4. Mặc dù căng thẳng tại eo biển vẫn tiếp tục, vào hôm thứ Ba tuần này, ông Trump đã đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn ngay trước khi hết hạn.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran nổ ra vào ngày 28/2, khi Mỹ và Israel khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Chính quyền ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng họ kỳ vọng chiến dịch ở Iran sẽ kết thúc trong vòng 4-6 tuần. Tuy nhiên, sau khi đã qua thời hạn này, Washington đã điều chỉnh lại khung thời gian mà họ đưa ra, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc xung đột trước đây của Mỹ kéo dài hơn nhiều.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh: “Không giống như các cuộc chiến kéo dài vô tận trong quá khứ, chiến dịch Epic Fury đã mang lại kết quả quân sự quyết định chỉ trong vài tuần”.

Ông Hegseth cũng khẳng định rằng ngay từ đầu, chiến dịch tại Iran đã tập trung vào mục tiêu không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump cho biết ông không nóng vội để đạt được một thỏa thuận hòa bình, cho rằng cuộc chiến đã có ít tác động hơn đến cả thị trường chứng khoán và giá dầu so với dự kiến ban đầu.