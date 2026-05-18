VN-Index tăng nhẹ, áp lực rung lắc kiểm tra đỉnh cũ

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/5/2026

Kết phiên 18/5, VN-Index tăng 6,34 điểm, tương đương 0,33% lên mốc 1927,94 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 1,83 điểm, tương đương 0,71% lên 259,25 điểm.

Chỉ số tiếp tục thiết lập mức đóng cửa đỉnh cao mới nhưng đà tăng đang có dấu hiệu chậm lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index giảm điểm trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng hồi phục tích cực và chuyển sang tăng điểm trở lại vào cuối phiên nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có yếu tố nhà nước. Chỉ số tiếp tục thiết lập mức đóng cửa đỉnh cao mới nhưng đà tăng đang có dấu hiệu chậm lại. Do đó, chúng tôi lưu ý đến rủi ro rung rũ và quay đầu giảm trở lại của thị trường. VN-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ vùng 1865-1875 điểm trong tuần này, đây cũng là vùng điểm báo hiệu sớm khả năng hình thành nhịp giảm ngắn của chỉ số sau giai đoạn tăng giá.

Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1.900 – 1.910 điểm. Vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1.930 - 1.940 điểm”.

Thị trường hiện tại vẫn rung lắc tại vùng giá cao, chưa rõ xu hướng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau một ngày giằng co, VN-Index đóng cửa tại mốc 1927,94 điểm, tăng hơn 6 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí và Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng. Ở chiều ngược lại, ngành Bán lẻ và Hàng cá nhân & gia dụng giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường hiện tại vẫn rung lắc tại vùng giá cao, chưa rõ xu hướng; nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này”.

Ngắn hạn VN-Index sẽ liên tục chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm. Dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index đang vượt lên giá cao nhất tháng 01/2026. Ngắn hạn VN-Index sẽ liên tục chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng đỉnh cũ. Trong khi VN30 đang nỗ lực vượt lên vùng đỉnh tháng 2/2026 quanh 2.080 điểm với dòng tiền vẫn đang luân chuyển ở các nhóm vốn hóa lớn.

Thị trường duy trì xu hướng tăng trưởng với ảnh hưởng tích cực của các doanh nghiệp nhà nước trong khi các cổ phiếu Vin Group chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Theo kế hoạch ngày 19/05/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sẽ chủ trì cuộc họp thảo luận về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026 - 2030. Với sự hiện diện của lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng đại diện của 23 tập đoàn và tổng công ty lớn nhất cả nước. Đây là bước "tổng duyệt" quan trọng để định vị lại vai trò dẫn dắt của khu vực kinh tế nhà nước, khơi thông những nguồn lực khổng lồ đang còn tiềm ẩn trong các tập đoàn, tổng công ty hàng đầu. Thị trường phản ảnh tích cực trước thông tin, định hướng chiến lược này với những cơ hội đầu tư tốt. Nhà đầu tư vẫn có thể xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt trong các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index đã tăng nhẹ và tiếp tục hướng đến mục tiêu tại 1940 - 1950 trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 6,3 điểm (+0,3%), đóng cửa tại mức 1,927.9 điểm. Chỉ số tăng điểm nhẹ nhờ lực mua tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu Nhà nước có vốn hóa lớn như Ngân hàng (VCB, BID, ...) và Dầu khí (PLX, GAS và BSR), giúp hạn chế đà giảm ở các nhóm dẫn dắt thị trường khác như nhóm Vingroup và Bán lẻ.

VN-Index đã tăng nhẹ và tiếp tục hướng đến mục tiêu tại 1940 - 1950 trong ngắn hạn với sự hỗ trợ từ nhóm Dầu khí và Ngân hàng. Mặc dù vậy, VN-Index có thể xuất hiện rung lắc khi tiếp cận vùng mục tiêu nêu trên, đồng thời cũng là biên trên của xu hướng tăng dài hạn của chỉ số. Kết hợp với sự suy yếu từ nhóm Vingroup, chúng tôi cho rằng khả năng tăng mạnh trong các phiên tới của VN-Index không còn nhiều. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giảm tỷ trọng tại vùng mục tiêu nêu trên”.

Chỉ số VN-Index có thể duy trì đà tăng lên 1937 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index tăng nhẹ và đóng cửa ở vùng giá cao nhất phiên. Điều này cho thấy chỉ số có thể duy trì đà tăng lên 1937 điểm. Thanh khoản chưa thực sự đột biến và chỉ báo động lượng đang lưỡng lự cho thấy chỉ số nhiều khả năng chỉ số sẽ có diễn tăng giảm đan xen và chưa thể vượt hoàn toàn vùng giá hiện tại. Đồng thời, các nhóm ngành đang phân hóa mạnh khi nhóm Bán lẻ đang suy yếu rõ nét trong khi nhóm công nghệ đang có diễn biến hồi phục trở lại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư xem xét bán dần cổ phiếu đã tích lũy và hạn chế mua mới”.

Xác suất cao VN-Index sẽ còn vận động rung lắc

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm tốt nhờ sắc xanh tích cực ở nhóm cổ phiếu blue-chips.

Ở khung đồ thị ngày, đường +DI và ADX vẫn đồng thuận trên mốc 25. Tuy nhiên, chỉ báo RSI và MACD gần như đi ngang ở vùng cao nên vận động giằng co, kiểm tra động lực ở vùng điểm số 1910-1940 sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF hướng xuống nhưng vẫn neo trên mốc 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn duy trì ổn định trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ báo RSI và MACD chưa thay đổi xu hướng rõ ràng nên xác suất cao VN-Index sẽ còn vận động rung lắc như nhận định nêu trên.

Dù VN-Index đóng cửa tạo đỉnh mới về điểm số nhưng xu hướng chung của chỉ số hiện vẫn là vận động giằng co tích lũy trong vùng 1900-1940 điểm. Trong khi nhóm Vingroup điều chỉnh gây áp lực lên chỉ số thì sắc xanh ở nhóm Ngân hàng, Dầu khí và một số mã blue-chips riêng lẻ khác đã giúp chỉ số cân bằng trở lại.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngoài việc tiếp tục nắm giữ những mã đang tăng mạnh thì có thể tìm cơ hội gia tăng tỷ trọng/giải ngân mở vị thế ở cổ phiếu có tín hiệu bật tăng sau thời gian tích lũy chặt chẽ và thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền nổi bật so với mặt bằng chung trên thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý: Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí”.

Xác suất chỉ số VN-Index tiếp tục tăng giá với mục tiêu gần là vùng 1940 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, dù xuất hiện rung lắc trong phiên, VN-Index vẫn duy trì đóng cửa trên MA5 (1915 điểm), cho thấy đà tăng tiếp tục chiếm ưu thế về cuối ngày. Theo đó, xác suất vẫn nghiêng về kịch bản tiếp tục tăng giá với mục tiêu gần là vùng 1940 điểm. Mốc 1915 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong phiên 19/05, đồng thời là ngưỡng dừng lỗ hoặc giảm tỷ trọng đối với các vị thế ngắn hạn”.

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn nghiêng về chiều tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Áp lực rung lắc trong phiên đầu tuần được hấp thụ tương đối hiệu quả, giữa bối cảnh phân hóa cao giữa các nhóm cổ phiếu. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn nghiêng về chiều tích cực, với kháng cự kế tiếp tại 1960 – 1980 và hỗ trợ gần quanh vùng 1880 – 1900”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.