Trang chủ Bất động sản

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển khu công nghiệp

Thanh Xuân

21/04/2026, 07:37

Hiện nay, một số khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô vẫn có những doanh nghiệp hoạt động trong các nhóm ngành tiềm ẩn “công nghệ thấp – phát thải cao”. Nguyên nhân được là do trước đây, mục tiêu lấp đầy đất công nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người lao động thường được đặt cao hơn mục tiêu lấp đầy bằng công nghệ và giá trị….

Ảnh minh họa.

Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP. Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số các khu công nghiệp theo mô hình sinh thái – công nghệ cao. Hoạt động này nhằm nhìn lại thực trạng vận hành, đồng thời, định hướng nâng cao chất lượng phát triển các khu công nghiệp trong thời gian tới.

NHIỀU DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG NHÓM NGÀNH TIỀM ẨN PHÁT THẢI CAO

Phát biểu tại sự kiện, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP. Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết tính đến tháng 2/2026, đơn vị đang trực tiếp quản lý 2 khu công nghệ cao, 1 khu công viên công nghệ thông tin; 24 khu công nghiệp, trong đó, 9 khu công nghiệp đang hoạt động, 5 khu công nghiệp đã thành lập và có nhà đầu tư hạ tầng, 10 khu công nghiệp đang được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Hiện nay, toàn thành phố ghi nhận 999 dự án còn hiệu lực. Riêng Khu công nghệ cao Hòa Lạc có 115 dự án, các khu công nghiệp còn lại là 884 dự án. Tổng số lượng chuyên gia, người lao động trong khu công nghệ cao và khu công nghiệp ước khoảng 200.000 người, với 1.350 người là lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, bên cạnh những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô, Ban Quản lý cũng nhận diện rõ những tồn tại hạn chế. Cụ thể, một số khu công nghiệp đang có không ít doanh nghiệp hoạt động trong các nhóm ngành tiềm ẩn “công nghệ thấp – phát thải cao”, chiếm khoảng 29,6%. Nguyên nhân là do trước đây, mục tiêu lấp đầy đất công nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người lao động thường được đặt cao hơn mục tiêu lấp đầy bằng công nghệ và giá trị, dẫn tới ngưỡng sàng lọc dự án chưa đủ cao và thiếu cơ chế buộc nâng cấp theo chu kỳ.

Hơn nữa, công cụ kiểm soát sau đầu tư, sau cấp phép còn yếu; điều kiện gia hạn đất, điều kiện tiếp tục hoạt động của cơ sở phát thải cao, quy trình kiểm tra – xử lý thiếu tính liên thông và tính răn đe. Đáng chú ý, hạ tầng môi trường của một số khu công nghiệp hình thành sớm, nhất là các khu công nghiệp nâng cấp từ cụm công nghiệp thường thiết kế theo chuẩn cũ, nhưng yêu cầu mới về quan trắc, xử lý đạt chuẩn lại ngày càng chặt chẽ. Ngoài ra, chuyển đổi số trong quản trị khu cũng chưa đồng đều, thiếu dữ liệu vận hành theo thời gian thực, dẫn tới xử lý thường chậm một nhịp so với thực tế.

Theo Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Tài Chính) Vương Thị Minh Hiếu, các thị trường quốc tế đang thiết lập “luật chơi” mới mang tính bắt buộc, điển hình là tiêu chuẩn về môi trường - xã hội - quản trị (ESG) khắt khe từ các chuỗi cung ứng đa quốc gia và cam kết quốc gia về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero). Từ đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống các khu công nghiệp phải khẩn trương dịch chuyển từ mô hình đa ngành truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp đô thị - dịch vụ và khu công nghiệp thông minh ứng dụng dữ liệu lớn. 

CHUYỂN ĐỔI LÀ TẤT YẾU

Ông Lê Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố Hà Nội, cho rằng từ chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Hà Nội rất quyết tâm chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu. Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố đang tập trung thực hiện “làm sạch danh mục dự án - lập lại kỷ cương công nghệ, môi trường và hiện trường”, coi đây như một yêu cầu quản trị bắt buộc; kết quả được đo đếm bằng KPI, cập nhật và kiểm tra theo mốc, để năm 2026 tạo nên những chuyển biến có thể thấy được.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh quan điểm Hà Nội không thể cạnh tranh theo cách “đất rẻ - lao động rẻ”. Thực tế, giá thuê đất công nghiệp của Thủ đô cao hơn nhiều địa phương lân cận, nếu vẫn thu hút bằng dự án gia công công nghệ thấp thì vừa khó thu hút, vừa khóa chặt quỹ đất vào mô hình tăng trưởng cũ, kéo theo hệ lụy môi trường và an sinh.

“Việc chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp thế hệ mới không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu. Vì vậy, quan điểm đặt ra là phải tái cấu trúc các khu công nghiệp không chỉ như các không gian sản xuất đơn thuần, mà trở thành một bộ phận hữu cơ trong cấu trúc phát triển đô thị mới của Thủ đô, gắn với các trung tâm đổi mới sáng tạo, các cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế và hệ sinh thái công nghệ – tri thức”, ông Sơn nêu rõ.

Cụ thể hóa các quan điểm trên, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố Hà Nội cũng xây dựng chi tiết kế hoạch hành động và rõ sản phẩm đầu ra. Đặc biệt, Bộ tiêu chí chuyển đổi khu công nghiệp theo hướng xanh – thông minh - sinh thái, với những nhóm tiêu chí toàn diện từ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật - số, môi trường, năng lượng, cơ cấu ngành nghề, kinh tế tuần hoàn, đến hạ tầng xã hội và quản trị, bước đầu được xây dựng. Đây vừa là công cụ đánh giá, vừa là “bộ lọc”, giúp  sàng lọc dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn được tham vấn bài học kinh nghiệm, để đề xuất cơ chế, chính sách đột phá, nhất là cơ chế “làn xanh”, cơ chế huy động nguồn lực xã hội, mô hình hợp tác công tư, cũng như những giải pháp sàng lọc, nâng cấp hoặc thay thế các dự án công nghệ thấp, phát thải cao. Mục tiêu hướng tới là xây dựng hệ thống các giải pháp phát triển hệ sinh thái đồng bộ, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, nhà ở, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của các khu công nghiệp trong dài hạn.

Liên quan đến nội dung này, TS. Nguyễn Trâm Anh, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài Chính) đánh giá việc chuyển đổi các khu công nghiệp sang mô hình sinh thái và đô thị dịch vụ không còn là một khái niệm xa vời trên giấy tờ. Thực tế, từ những thành công thực tế, Việt Nam đang từng bước định hình một thế hệ khu công nghệ mới: Thông minh hơn, bền vững hơn và gắn liền với giá trị nhân văn.

Lâm Đồng đề xuất phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

07:00, 16/04/2026

Lâm Đồng đề xuất phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

Phú Thọ có thêm khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

14:10, 09/04/2026

Phú Thọ có thêm khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

Tăng trưởng công nghiệp tạo lực hút mới cho khu công nghiệp Gia Lộc

20:49, 19/03/2026

Tăng trưởng công nghiệp tạo lực hút mới cho khu công nghiệp Gia Lộc

Từ khóa:

chuyển đổi số khu công nghiệp Hà Nội khu công nghiệp khu công nghiệp sinh thái Tiêu chuẩn ESG

Đọc thêm

Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới

Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh các ông lớn bán lẻ đẩy mạnh xu hướng “Bắc tiến”, khu vực Tây Hồ Tây với tâm điểm là dự án Westlake Square Hanoi trở thành điểm đến chiến lược với loạt ưu thế thu hút các thương hiệu lớn.

VnEconomy

"Taste of Nobu": Từ bản giao hưởng vị giác đến “khẩu vị” đầu tư mang tầm quốc tế

Khi "Taste" không chỉ là hương vị mà là một hành trình từ ẩm thực đến nghệ thuật sống và đầu tư, được truyền cảm hứng từ thương hiệu Nobu danh giá toàn cầu.

TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

TP.Hồ Chí Minh đang siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Đây là lĩnh vực tồn tại nhiều bất cập kéo dài...

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 20/4, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý các điểm úng ngập

Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý các điểm úng ngập

Nhiều công trình thoát nước và chống úng ngập tại Hà Nội đang được tập trung triển khai, từ trạm bơm, hồ điều hòa đến hệ thống tuyến kết nối. Việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng úng ngập cục bộ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nhiều

Thế giới

2

TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Bất động sản

3

5 mối lo lớn nhất của các sếp ngân hàng trung ương giữa chiến sự ở Trung Đông

Thế giới

4

Sẽ dừng chi ngân sách một số khoản nếu chậm cung cấp thông tin tài chính

Tài chính

5

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển khu công nghiệp

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy