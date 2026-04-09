Phú Thọ có thêm khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

Phan Nam

09/04/2026, 14:10

Khu công nghiệp Phúc Yên có diện tích 111,33ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Phú Thọ...

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Phúc Yên

Ngày 09/4/2026, liên doanh nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp & Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ) và Công ty cổ phần SHINEC đã tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Yên.

Khu công nghiệp Phúc Yên được quy hoạch trên diện tích 111,33ha tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo kế hoạch được phê duyệt, giai đoạn 1 (quý 1/2024 – quý 1/2026), dự án được tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng, khởi công xây dựng. Giai đoạn 2 (quý 2/2026 – quý 1/2027), liên doanh nhà đầu tư sẽ triển khai thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật bao gồm san lấp mặt bằng, đường giao thông nội khu, hệ thống điện, cấp thoát nước và trạm xử lý nước thải tập trung, đảm bảo hoàn thiện và đồng bộ kết nối sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp.

“Chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng đồng bộ, hiện đại. Được thiết kế và quy hoạch theo những chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất, khu công nghiệp Phúc Yên không chỉ là không gian sản xuất đơn thuần mà còn là hệ sinh thái công nghiệp bền vững, nơi các nhà đầu tư có thể yên tâm xây dựng và phát triển lâu dài”, ông Nguyễn Hải Tùng, Tổng Giám đốc Công ty VISIZ, chia sẻ.

VnEconomy

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết: Khu công nghiệp Phúc Yên được đánh giá là một trong những dự án đầu tư trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Dự án có vị trí đắc địa cùng lợi thế giao thông vượt trội: kết nối trực tiếp cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Hà Nội  - Hải Phòng – Quảng Ninh, gần các cảng nội địa, sân bay và mạng lưới vận tải vùng Thủ đô, cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 10 phút di chuyển, tiếp giáp với các trung tâm kinh tế, sản xuất lớn tại Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh lân cận. 

Khu công nghiệp này có mục tiêu thu hút đầu tư đa ngành nghề, ưu tiên công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics... và được kỳ vọng trở thành hình mẫu khu công nghiệp hiện đại, đột phá trong nâng cao năng suất lao động, đảm bảo điều kiện tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, gắn với chiến lược phát triển của Phú Thọ.

"Khi hoàn thành, dự án sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương. Sự kiện khởi công Khu công nghiệp Phúc Yên là dấu mốc quan trọng, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động khu vực dự án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh", Chủ tịch tỉnh Phú Thọ bày tỏ.

Từ 7/4/2026: Vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

16:01, 08/04/2026

Từ 7/4/2026: Vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Đồng Nai phê duyệt quy hoạch khu công nghệ số tập trung Long Thành

07:57, 20/03/2026

Đồng Nai phê duyệt quy hoạch khu công nghệ số tập trung Long Thành

Khu công nghiệp Giang Điền: “Tọa độ” kết nối logistics và sản xuất tại cửa ngõ Đồng Nai

08:00, 18/03/2026

Khu công nghiệp Giang Điền: “Tọa độ” kết nối logistics và sản xuất tại cửa ngõ Đồng Nai

Đọc thêm

Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026

Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026

Trong 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 728,9 ha, dự kiến thu được hơn 63.031 tỷ đồng...

Show - Window: Kiến trúc biểu tượng không thể sao chép tại Hanoi Oriental

Show - Window: Kiến trúc biểu tượng không thể sao chép tại Hanoi Oriental

Từ biểu tượng kiến trúc tại các đô thị phương Tây, show - window đang được hiện thực hóa tại Hanoi Oriental, kiến tạo dòng sản phẩm nhà phố vừa ở vừa kinh doanh, đón đầu xu hướng sống hiện đại tại khu Đông Hà Nội.

Lãi suất tín dụng khiến thanh khoản căn hộ, nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh chững lại

Lãi suất tín dụng khiến thanh khoản căn hộ, nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh chững lại

Thị trường căn hộ và nhà phố TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức từ việc tăng lãi suất tín dụng, chi phí vốn tăng cao, nguồn cung chững lại; tuy nhiên, với sự phát triển của hạ tầng và xu hướng dịch chuyển ra ngoại thành, thị trường này vẫn có nhiều tiềm năng phát triển…

Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh và là duy nhất

Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh và là duy nhất

Mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh gồm 12 ký tự và là duy nhất....

Quốc hội xem xét “gói cơ chế mới” cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Quốc hội xem xét “gói cơ chế mới” cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Chiều 8/4, trong chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kafi tăng tốc IPO, mục tiêu lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, phát hành 125 triệu cổ phiếu năm 2026

Doanh nghiệp niêm yết

2

Một công ty chứng khoán hạ dự báo cả năm VN-Index đạt 1.950 điểm do lãi suất và lợi nhuận chậm lại

Chứng khoán

3

Khối ngoại ồ ạt mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam, cá nhân trong nước cũng lập kỷ lục 4 năm

Chứng khoán

4

Thị trường vàng trang sức không thu hẹp mà đang phân hóa

Đẹp +

5

Thị trường hạ nhiệt sau phiên tăng đột biến, cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn nóng

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy