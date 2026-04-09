Phú Thọ có thêm khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

Khu công nghiệp Phúc Yên có diện tích 111,33ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Phú Thọ...
Ngày 09/4/2026, liên doanh nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp & Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ) và Công ty cổ phần SHINEC đã tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Yên.
Khu công nghiệp Phúc Yên được quy hoạch trên diện tích 111,33ha tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050.
Theo kế hoạch được phê duyệt, giai đoạn 1 (quý 1/2024 – quý 1/2026), dự án được tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng, khởi công xây dựng. Giai đoạn 2 (quý 2/2026 – quý 1/2027), liên doanh nhà đầu tư sẽ triển khai thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật bao gồm san lấp mặt bằng, đường giao thông nội khu, hệ thống điện, cấp thoát nước và trạm xử lý nước thải tập trung, đảm bảo hoàn thiện và đồng bộ kết nối sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp.
“Chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng đồng bộ, hiện đại. Được thiết kế và quy hoạch theo những chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất, khu công nghiệp Phúc Yên không chỉ là không gian sản xuất đơn thuần mà còn là hệ sinh thái công nghiệp bền vững, nơi các nhà đầu tư có thể yên tâm xây dựng và phát triển lâu dài”, ông Nguyễn Hải Tùng, Tổng Giám đốc Công ty VISIZ, chia sẻ.
Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết: Khu công nghiệp Phúc Yên được đánh giá là một trong những dự án đầu tư trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Dự án có vị trí đắc địa cùng lợi thế giao thông vượt trội: kết nối trực tiếp cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Hà Nội - Hải Phòng – Quảng Ninh, gần các cảng nội địa, sân bay và mạng lưới vận tải vùng Thủ đô, cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 10 phút di chuyển, tiếp giáp với các trung tâm kinh tế, sản xuất lớn tại Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh lân cận.
Khu công nghiệp này có mục tiêu thu hút đầu tư đa ngành nghề, ưu tiên công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics... và được kỳ vọng trở thành hình mẫu khu công nghiệp hiện đại, đột phá trong nâng cao năng suất lao động, đảm bảo điều kiện tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, gắn với chiến lược phát triển của Phú Thọ.
"Khi hoàn thành, dự án sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương. Sự kiện khởi công Khu công nghiệp Phúc Yên là dấu mốc quan trọng, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động khu vực dự án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh", Chủ tịch tỉnh Phú Thọ bày tỏ.
