Nhận định của công ty chứng khoán tiếp tục "lệch sóng" vì biến số Covid-19

Chỉ số Vn-Index dao động trong biên độ hẹp từ 1.334 - 1.342 điểm trong suốt tháng 9 do tâm lý thị trường vẫn thận trọng với lo ngại đợt lây nhiễm Covid-19 lần thứ 4 kéo dài ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng còn lại của năm 2021 và cảnh báo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc giám sát chặt chẽ các giao dịch bất thường.

Thanh khoản giảm nhẹ trong tháng 9. Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm 5,5% so với tháng trước xuống 27.445 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục đổ vào các mã vốn hóa nhỏ trong tháng 9. Thanh khoản của VNSML đại diện cho các mã vốn hóa nhỏ tăng 17,9% so với tháng trước. Ngược lại, dòng tiền rút khỏi các cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình với thanh khoản bình quân phiên trong tháng 9 giảm lần lượt 21,9%.

Chưa bao giờ khối ngoại lại bán ròng cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam nhiều như 9 tháng đầu năm 2021. Thống kê trên sàn HOSE cho thấy, trong tháng 9, khối ngoại đã bán ròng 1,73 triệu cổ phiếu Việt Nam tương ứng với giá trị bán ròng 9.013 tỷ đồng, tăng so với tháng liền kề trước đó giá trị bán ròng là 7.129 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, khối ngoại bán ròng 41.077 tỷ đồng, gấp 17 lần so với con số của 9 tháng năm 2020 là 2.334 tỷ đồng; gấp 2,6 lần so với cả năm 2020 (15.740 tỷ đồng).

Hầu hết các công ty chứng khoán đều đưa ra nhận định sai lệch so với diễn biến thị trường thực tế trong tháng 9 vừa qua. Cùng VnEconomy nhìn lại nhận định của một số công ty chứng khoán.

Chứng khoán Rồng Việt nhận định trong tháng 9, Vn-Index sẽ dao động trong khoảng 1.250 - 1.380 điểm. Những thông tin lạc quan về tiến độ tiêm chủng và nới lỏng dần các chỉ thị giãn cách xã hội nghiêm ngặt có thể tạo tâm lý tích cực cho thị trường.

VDSC cũng có quan điểm thận trọng trong tháng 9 đối với các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ do đã tăng mạnh trong tháng 8 và dư địa tăng giá không còn nhiều.

Đồng thời, giữ quan điểm trung lập đối với nhóm cổ phiếu Bất động sản do hoạt động bán hàng và bàn giao gặp khó khăn trong Q3/2021. Đối với nhóm cổ phiếu Dầu khí, quan điểm như trên do khả năng giá dầu tăng đột biến trong nửa cuối năm 2021 là tương đối thấp. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm có khả năng biến động mạnh trong tháng 9 và tác động trực tiếp Vn-Index. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã điều chỉnh khoảng 20% - 30% so với đỉnh cũ vì vậy có thể thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư trung và dài hạn.

Như vậy, dự báo này khá chệch so với diễn biễn của thị trường trong tháng 9 khi Vn-Index dao động trong biên độ hẹp hơn và không thể đạt lại ngưỡng 1.380. Trong khi nhóm vốn hoá nhỏ tiếp tục thu hút dòng tiền và chưa có ý định muốn quay về bên VN30. Giá dầu tiếp tục leo thang và cổ phiếu dầu khí lại là tâm điểm của thị trường trong khi nhóm ngân hàng vẫn mất hút trên thị trường.

Chứng khoán Yuanta đã đưa ra những dự báo trái ngược so với xu hướng thị trường trong tháng 9 vừa qua khi cho rằng chỉ số Vn-Index có thể sẽ duy trì đà tăng trong tháng 09/2021 và kiểm định lần lượt các mức kháng cự 1.380 và 1.424 điểm.

VnDirect cũng hơi lạc quan khi dự báo Vn-Index sẽ phục hồi trong tháng 9 và dao động trong khoảng 1.280 - 1.380 điểm. Mức 1.280-1.300 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh cho Vn-Index trong tháng 9. Nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nếu chỉ số giảm về vùng hỗ trợ.

Phân tích kỹ thuật của VND trước thời điểm tháng 9/2021.

Chứng khoán SSI cũng đã nhận định khá chệch so với xu hướng thị trường trong tháng 9 vừa qua dù đã đưa ra hai kịch bản và cả hai kịch bản này đều không xảy ra. Kịch bản 1 - Khả quan, định hướng và lộ trình mở cửa lại nền kinh tế được Chính phủ cụ thể hóa, tâm lý nhà đầu tư lạc quan. Nhịp điều chỉnh được xác nhận kết thúc khi chỉ số Vn-Index phá vỡ thành công kháng cự 1.350 điểm đi cùng với khối lượng lớn, khi đó mục tiêu gần của chỉ số là khu vực 1.380 điểm.

Kịch bản 2 - Thận trọng: Lộ trình mở cửa lại nền kinh tế không như dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư do rủi ro triển vọng tăng trưởng lợi nhuận kém kéo dài. Chỉ số VN Index có thể quay lại với trạng thái điều chỉnh, trước khi tìm kiếm điểm cân bằng tại vùng hỗ trợ 1.300 – 1.285 điểm và hồi phục trở lại.

Biến số Covid-19 đã khiến mọi chỉ số gần như nằm ngoài dự báo của các công ty chứng khoán. Vì thế, không giống với báo cáo chiến lược của các tháng trước đó ấn định một vùng điểm nhất định cho Vn-Index, trong tháng 9, Mirae Asset đã đưa ra tầm nhìn xa hơn cho cả năm 2021.

Theo MAS, trong kịch bản tiêu cực nhất, VN-Index được kỳ vọng sẽ tìm thấy ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1200 điểm. Trong kịch bản lạc quan nhất, kỳ vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, và Vn-Index có thể hướng đển đỉnh cao mới trong năm nay ở mức 1.440 điểm.

BSC đưa ra hai kịch bản cho Vn-Index trong tháng 9, gồm Vn-Index duy trì đà tăng và hướng về ngưỡng 1.400 điểm và Vn- Index vận động tích lũy trong vùng 1280 – 1.350. Như vậy, nếu so với các công ty chứng khoán trên thì kịch bản thứ 2 của BSC khá sát so với diễn biến của thị trường trong tháng 9 vừa qua.

Diễn biến các chỉ số trong thời gian gần đây.

Bước sang tháng 10, VnDirect vẫn giữ nguyên quan điểm đây là thời điểm tích luỹ cổ phiếu cho năm 2022. VnDirect kỳ vọng Vn-Index sẽ dao động trong vùng 1.280-1.380 điểm trong tháng 10 - đây là mức không đổi so với dự báo trong tháng 9 trước đó của VnDirect. Mức 1.280 - 1.300 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh cho Vn-Index trong tháng 10. Nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nếu chỉ số giảm về vùng hỗ trợ.

Nền kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi kể từ quý 4/2021 nhờ nhu cầu cao đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, mở cửa trở lại một số dịch vụ không thiết yếu nhờ tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao hơn và các gói hỗ trợ kinh tế từ Chính phủ.

Lợi nhuận của một số ngành như Dầu khí, Bất động sản, Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống và Ngân hàng sẽ phục hồi trong quý 4/2021 trong khi lợi nhuận của ngành Chứng khoán và Thép duy trì ở mức cao. Đồng thời, duy trì dự báo tăng trưởng EPS năm 2021 của các công ty niêm yết trên HOSE là 26%.