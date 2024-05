Nhập khẩu điện thoại về Việt Nam tăng mạnh trong 4 tháng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong tháng 4 đạt kim ngạch 789,72 triệu USD, giảm nhẹ 1% so với tháng 3/2024.

Như vậy tính đến hết tháng 4/2024, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt hơn 3,079 tỷ USD, tăng mạnh 22,4% so với cùng kỳ năm trước, là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 5 trong số các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam.

Xét theo thị trường, có 8 quốc gia và vùng lãnh thổ cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam, trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) là 3 thị trường lớn nhất.

Cụ thể, Trung Quốc dẫn đầu về kim ngạch với hơn 2,66 tỷ USD, tăng mạnh 25% so với cùng kỳ năm 2023. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 với hơn 134,5 triệu USD trong 4 tháng, tuy nhiên giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý thị trường Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận mức tăng trưởng đến 275%, tương đương gấp 3,75 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 25,3 triệu USD.

Nguồn: Báo cáo Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh 3 thị trường chủ đạo nêu trên, các nhà cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam còn bao gồm Ấn Độ, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản.

Ở chiều xuất khẩu, trong 4 tháng đầu năm, điện thoại các loại và linh kiện đã mang về cho nước ta kim ngạch hơn 18,1 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, là mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 2 chỉ sau máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Trên thị trường thế giới, Việt Nam là nước xuất khẩu smartphone lớn thứ 2 chỉ sau Trung Quốc. Cụ thể trước năm 2010, Ấn Độ và Việt Nam đều có thị phần xuất khẩu điện thoại thông minh dưới 1% tuy nhiên kể từ năm 2022, thị phần của Việt Nam tăng lên 12%, trong khi Ấn Độ đứng thứ 7 với thị phần xuất khẩu hơn 2,5%. Sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của Việt Nam được đánh giá một phần từ tốc độ tăng trưởng nhanh chóng tại Mỹ. Từ năm 2018 đến năm 2022, thị phần của Việt Nam xuất khẩu điện thoại thông minh vào Mỹ đã tăng gấp đôi từ 9% lên 18%.

Trung Quốc là quốc gia thống trị trong lĩnh vực xuất khẩu smartphone trên thế giới. Theo số liệu thống kê, quốc gia này chiếm gần một nửa thị phần toàn cầu. Tuy nhiên năm 2022, số lượng smartphone xuất khẩu của nước này giảm về mức thấp nhất trong vòng 10 năm do tác động của dịch Covid-19 và nhu cầu tiêu thụ chậm lại.

Đứng thứ 3 ở vị trí xuất khẩu là Hong Kong (Trung Quốc). Nhờ sở hữu vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng thương mại tốt và môi trường thân thiện với doanh nghiệp, Hong Kong được xem là cửa ngõ quan trọng với các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang tìm cách tiếp cận thị trường quốc tế. Hiện khu vực này chiếm 9,6% thị phần xuất khẩu smartphone trên thế giới.

Công ty nghiên cứu Canalys có trụ sở tại Singapore ước tính 1,13 tỷ điện thoại thông minh đã được xuất xưởng vào năm 2023 và dự kiến sẽ vượt 1,17 tỷ chiếc trong năm nay. Sản lượng cũng sẽ đạt 1,25 tỷ chiếc vào năm 2027 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 2,6% từ năm 2023 đến năm 2027.

Tại thị trường trong nước, theo dự báo của Công ty Nghiên cứu thị trường Statista, trong năm 2024, thị trường smartphone tại Việt Nam sẽ đạt 4 tỷ USD với mức tăng trưởng kép 1,45% trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2028.

Dự kiến trong năm 2024, doanh số tiêu thụ smartphone tại Việt Nam sẽ đạt 21,4 triệu chiếc. Kể từ đầu năm đến nay, một số mẫu điện thoại ra mắt đã nhận được sự chào đón tích cực như Samsung Galaxy S24 Series, Honor X9b 5G hay Xiaomi Redmi 12 Series…