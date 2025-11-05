Nhật Bản hút mạnh lao động Việt Nam xuất ngoại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Nhật Dương
05/11/2025, 10:59
10 tháng của năm 2025, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất lao động Việt Nam sang làm việc, với hơn 55.000 người, dẫn đầu trong các thị trường...
Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), trong 10 tháng năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 121.190 người (40.938 lao động nữ), bằng 93,2% kế hoạch năm 2025 (130.000 lao động).
Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất với 55.049 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với 47.135 lao động, tiếp theo là Hàn Quốc 9.996 lao động, Trung Quốc 2.507 lao động, Singapore 1.823 lao động, Hy Lạp 728 lao động và các thị trường khác.
Chỉ tính riêng trong tháng 10/2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 11.740 người, trong đó có 4.058 lao động nữ.
Các thị trường tiếp nhận chủ yếu tiếp tục là Nhật Bản với 5.799 lao động, và Đài Loan (Trung Quốc) với 4.184 lao động, chiếm gần 85% tổng số lao động đưa đi trong tháng. Ngoài ra, Hàn Quốc tiếp nhận 775 lao động, Trung Quốc 243 lao động, Singapore 194 lao động, Hy Lạp 134 lao động và một số thị trường khác.
So với tháng 9 năm 2025, kết quả tháng 10 cho thấy sự duy trì ổn định và có xu hướng tăng nhẹ về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Cụ thể, trong tháng 9/2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 11.487 người, trong đó Nhật Bản tiếp nhận 5.345 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) 5.045 lao động, Hàn Quốc 298 lao động, Trung Quốc 264 lao động, Singapore 176 lao động, Rumani 20 lao động và các thị trường khác.
Như vậy, số lượng lao động đưa đi trong tháng 10 tăng khoảng 2,2% so với tháng trước, cho thấy công tác tổ chức, triển khai đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục đạt hiệu quả, bảo đảm tiến độ kế hoạch năm.
Cục Quản lý lao động ngoài nước đánh giá, kết quả trên cho thấy thị trường lao động ngoài nước của Việt Nam đang duy trì đà ổn định, mặc dù bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và khu vực còn nhiều biến động.
Các doanh nghiệp dịch vụ đã chủ động mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý người lao động, góp phần đảm bảo nguồn cung nhân lực ổn định cho các thị trường trọng điểm.
Từ nay đến cuối năm, với kết quả đưa đi trong các tháng gần đây, mục tiêu 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2025 sẽ hoàn thành và có thể vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.
Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, nhằm đảm bảo việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài diễn ra an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.
Về định hướng thời gian tới, Bộ Nội vụ đang tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, dự kiến trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 112/2021/NĐ-CP và báo cáo cấp có thẩm quyền để trình hồ sơ sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Luật số 69) trong năm 2026.
Bộ Nội vụ cũng sẽ triển khai đánh giá, rà soát tổng thể các doanh nghiệp dịch vụ. Bộ sẽ triển khai chương trình đánh giá toàn diện, công khai, minh bạch hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở để sàng lọc, loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém, cạnh tranh thiếu lành mạnh ra khỏi thị trường.
Sau 1 tuần xét xử, chiều 4/11, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở casino King Club tại tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội...
Ký quỹ là hình thức bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên, thời gian qua, một số nhà đầu tư phải khởi kiện chủ đầu tư để đòi lại tiền ký quỹ lên đến hàng tỷ đồng và bị thua kiện, dẫn đến mất trắng số tiền đã gửi gắm cho chủ đầu tư...
Việc đồng bộ này giúp thống nhất, chuẩn hóa thông tin người dân, hỗ trợ xác định nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tránh trùng lặp…
Bộ Xây dựng ban hành Công điện số 83/CĐ-BXD ngày 3/11 về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) đang di chuyển vào Biển Đông...
Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) quy định thêm phương thức thông báo thi hành án bằng phương tiện điện tử nhằm giải quyết khó khăn, giảm thiểu chi phí và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt là trong các vụ đại án...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: