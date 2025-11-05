Nhật Bản hút mạnh lao động Việt Nam xuất ngoại

10 tháng của năm 2025, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất lao động Việt Nam sang làm việc, với hơn 55.000 người, dẫn đầu trong các thị trường...

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), trong 10 tháng năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 121.190 người (40.938 lao động nữ), bằng 93,2% kế hoạch năm 2025 (130.000 lao động).

Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất với 55.049 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với 47.135 lao động, tiếp theo là Hàn Quốc 9.996 lao động, Trung Quốc 2.507 lao động, Singapore 1.823 lao động, Hy Lạp 728 lao động và các thị trường khác.

Chỉ tính riêng trong tháng 10/2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 11.740 người, trong đó có 4.058 lao động nữ.

Các thị trường tiếp nhận chủ yếu tiếp tục là Nhật Bản với 5.799 lao động, và Đài Loan (Trung Quốc) với 4.184 lao động, chiếm gần 85% tổng số lao động đưa đi trong tháng. Ngoài ra, Hàn Quốc tiếp nhận 775 lao động, Trung Quốc 243 lao động, Singapore 194 lao động, Hy Lạp 134 lao động và một số thị trường khác.

So với tháng 9 năm 2025, kết quả tháng 10 cho thấy sự duy trì ổn định và có xu hướng tăng nhẹ về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cụ thể, trong tháng 9/2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 11.487 người, trong đó Nhật Bản tiếp nhận 5.345 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) 5.045 lao động, Hàn Quốc 298 lao động, Trung Quốc 264 lao động, Singapore 176 lao động, Rumani 20 lao động và các thị trường khác.

Như vậy, số lượng lao động đưa đi trong tháng 10 tăng khoảng 2,2% so với tháng trước, cho thấy công tác tổ chức, triển khai đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục đạt hiệu quả, bảo đảm tiến độ kế hoạch năm.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đánh giá, kết quả trên cho thấy thị trường lao động ngoài nước của Việt Nam đang duy trì đà ổn định, mặc dù bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và khu vực còn nhiều biến động.

Các doanh nghiệp dịch vụ đã chủ động mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý người lao động, góp phần đảm bảo nguồn cung nhân lực ổn định cho các thị trường trọng điểm.

Từ nay đến cuối năm, với kết quả đưa đi trong các tháng gần đây, mục tiêu 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2025 sẽ hoàn thành và có thể vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, nhằm đảm bảo việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài diễn ra an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Về định hướng thời gian tới, Bộ Nội vụ đang tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, dự kiến trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 112/2021/NĐ-CP và báo cáo cấp có thẩm quyền để trình hồ sơ sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Luật số 69) trong năm 2026.

Bộ Nội vụ cũng sẽ triển khai đánh giá, rà soát tổng thể các doanh nghiệp dịch vụ. Bộ sẽ triển khai chương trình đánh giá toàn diện, công khai, minh bạch hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở để sàng lọc, loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém, cạnh tranh thiếu lành mạnh ra khỏi thị trường.