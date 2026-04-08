Nhật Bản tạm dừng cấp COE cho lao động kỹ năng đặc định số 1 ngành ăn uống

Do số lao động tiếp nhận sắp chạm trần kế hoạch đến năm 2028 (khoảng 50.000 người), Nhật Bản quyết định tạm dừng cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú - COE cho lao động kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống...

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông tin đến các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản, về việc phía Nhật Bản sẽ tạm dừng cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE) đối với lao động kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, kể từ ngày 13/4/2026.

Theo đó, việc tạm dừng được thực hiện do số lượng lao động tiếp nhận trong lĩnh vực này dự kiến đạt mức trần theo kế hoạch tiếp nhận đến năm 2028. Dự kiến đến tháng 5/2026, số lao động mà nước này tiếp nhận đạt 50.000 người.

Các hồ sơ xin cấp mới Giấy chứng nhận tư cách lưu trú nộp sau thời điểm 13/4 sẽ không được xét duyệt. Các hồ sơ nộp trước ngày này sẽ được xem xét trong phạm vi chỉ tiêu. Tuy nhiên, do phía Nhật Bản ưu tiên xét duyệt hồ sơ chuyển đổi tư cách lưu trú cho người nước ngoài đang ở nước này nên thời gian xử lý có thể kéo dài.

Về nguyên tắc, hồ sơ nộp từ ngày 13/4/2026 trở đi sẽ không được chấp thuận. Tuy nhiên, phía Nhật Bản cũng điều chỉnh việc tiếp nhận đối với các trường hợp chuyển đổi tư cách lưu trú và một số diện liên quan, trong đó vẫn xem xét một số trường hợp ngoại lệ theo quy định.

Hai trường hợp có thể được cấp trong phạm vi chỉ tiêu, gồm: Thực tập sinh kỹ năng đã hoàn thành chương trình (chế biến suất ăn cho cơ sở y tế, phúc lợi) chuyển sang tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định; người nước ngoài đang ở Nhật Bản theo tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” chuyển sang tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định.

"Hoạt động đặc định" là một loại tư cách lưu trú tại Nhật Bản, dành cho các hoạt động đặc biệt không nằm trong các loại visa thông thường, được Bộ Tư pháp Nhật Bản chỉ định riêng cho từng trường hợp. Các đối tượng chính của loại tư cách lưu trú này là: thực tập sinh chuyển tiếp (sau khi hết chương trình), lao động chờ chuyển visa, người tìm việc sau khi tốt nghiệp tại Nhật Bản.

Tùy số lượng tại thời điểm xem xét, người nộp đơn có thể được hướng dẫn chuyển sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định”, hoặc gia hạn diện tư cách lưu trú này (chỉ gia hạn 1 lần), thay vì được cấp tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định ngay.

Hồ sơ xin chuyển sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định”: Về nguyên tắc, phía Nhật Bản sẽ không chấp nhận, ngoại trừ các trường hợp sau: Người đang có tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định trong ngành dịch vụ ăn uống (như chuyển việc); người đã hoàn thành thực tập sinh (chế biến suất ăn cho cơ sở y tế, phúc lợi) chờ chuyển sang tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định; hồ sơ nộp trước 13/4 và đã nộp đơn đăng ký tham gia Hiệp hội kỹ năng đặc định trước ngày 27/3/2026.

Do đã trong chỉ tiêu nên hồ sơ tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định vẫn được xem xét.

Việc tiếp nhận trở lại đối với lĩnh vực này sẽ được phía Nhật Bản xem xét khi có nhu cầu bổ sung nhân lực trong thời gian tới và sẽ có thông báo chính thức sau.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp chủ động cập nhật thông tin, điều chỉnh kế hoạch đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản, đồng thời thông tin đầy đủ tới người lao động để tránh phát sinh rủi ro.

Nhật Bản hiện là một trong những thị trường lao động trọng điểm mà Việt Nam đang đưa người lao động đến làm việc. Những năm gần đây, số lao động Việt Nam sang làm việc tại nước này chiếm khoảng 50% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm. Đây cũng là một trong những thị trường có điều kiện làm việc và thu nhập tốt nhất, được người lao động Việt Nam ưa thích.

Riêng trong năm 2025, thị trường này tiếp nhận hơn 64.600 lao động Việt Nam. Hiện, Việt Nam phái cử lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo các hình thức như: Chương trình thực tập sinh kỹ năng; chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (EPA); chương trình lao động kỹ năng đặc định; chương trình lao động kỹ thuật, phiên dịch viên; lao động xây dựng…