Nhất Tín Logistics nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí với Zebra Technologies

Theo một báo cáo của Armstrong & Associates, Inc., thương mại điện tử là mảng thị trường Hậu cần bên thứ ba (3PL) phát triển nhanh nhất trên toàn cầu. Các nhà bán lẻ ngày càng dựa vào 3PL để giúp quản lý các hoạt động chuỗi cung ứng thương mại điện tử và đa kênh. Tại Việt Nam, thị trường thương mại điện tử đã đạt 14 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ đạt 32 tỷ USD vào năm 2025.

Là một trong những công ty chuyển phát nhanh hàng đầu của Việt Nam, Nhất Tín Logistics luôn cam kết mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho từng khách hàng thông qua những giải pháp như: Chuyển phát hỏa tốc, Chuyển phát nhanh, Chuyển phát tiết kiệm, Chuyển phát Quốc tế, Cho thuê/ Quản lý kho & Hoàn thiện đơn hàng (FFM).

Với mạng lưới nhận - trả hàng trên toàn quốc; hệ thống kho bãi tiêu chuẩn với diện tích hơn 150,000 m2; sở hữu hơn 450 xe tải thùng kín đa tải trọng được trang bị 100% hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tận tâm phục vụ khách hàng, Nhất Tín Logistics được nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước luôn tin tưởng lựa chọn là đối tác vận chuyển.

Ông Nguyễn Văn Tú, Tổng giám đốc tại Nhất Tín Logistics, cho biết: “Với sự trỗi dậy của nền kinh tế, Nhất Tín Logistics luôn không ngừng tìm kiếm những cách thức sáng tạo để cải tiến các hoạt động của mình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ quét mã vạch phù hợp, chúng tôi đã cắt giảm 5% chi phí và tăng hiệu quả hoạt động lên tới 15%.”

Trước đây, trong quy trình theo dõi và truy vấn (track and trace), Nhất Tín Logistics đã sử dụng điện thoại thông minh thông thường để thực hiện quét mã các bưu kiện nhận được. Việc này tương đối tốn thời gian do camera của điện thoại thông minh hoạt động chậm và khó chụp được nhãn mã vạch mờ trên bưu kiện. Nhất Tín đã phải in lại nhãn mã vạch liên tục khiến chi phí vận hành tăng cao và gây lãng phí thời gian. Điện thoại thông minh cũng có xu hướng hết pin nhanh chóng, gây ảnh hưởng lớn tới thời gian hoạt động.

Giải pháp được Nhất Tín Logistics triển khai bao gồm máy quét mã vạch cầm tay DS2278 và máy quét mã vạch để bàn DS9308 của Zebra. Được hỗ trợ bởi công nghệ Hình ảnh Thông minh PRZM Intelligent Imaging, máy quét mã vạch của Zebra có thể nhanh chóng và dễ dàng chụp được các mã vạch được in kém, bị hư hỏng, bị nhăn, mờ, bị cắt ngắn hoặc có độ tương phản thấp. Thời lượng pin dài của những thiết bị quét mã vạch này cũng giúp giảm nhu cầu sạc lại trong ngày, vì vậy người dùng có thể yên tâm sử dụng chúng trọn ngày.

Nhất Tín Logistics đã hợp tác chặt chẽ với Công ty TNHH Giải Pháp Tổng Thể Logistics (TSL), một đối tác của Zebra tại Việt Nam thuộc Zebra PartnerConnect toàn cầu, trong triển khai và ứng dụng giải pháp này. Cách tiếp cận của TSL là cung cấp một giải pháp logistics toàn diện và tổng thể, hướng đến khái niệm “one-stop logistics solution” nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể, tối ưu quy trình và tiết kiệm chi phí cho các hoạt động vận hành kho hàng của Nhất Tín Logistics. Nhờ hiểu rõ những thách thức kinh doanh mà Nhất Tín Logistics phải đối mặt, TSL đã hợp tác với Zebra để thiết kế một giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và nguồn lực của khách hàng.

Ông Christanto Suryadarma, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh khu vực Đông Nam Á (SEA) và Hàn Quốc, Zebra Technologies Châu Á Thái Bình Dương, chia sẻ: “Theo báo cáo nghiên cứu về tầm nhìn trong quản lý kho hàng của Zebra, những người ra quyết định được khảo sát hiểu rõ tầm quan trọng của công nghệ, với 87% xác nhận nhu cầu triển khai công nghệ mới để duy trì tính cạnh tranh trong nền kinh tế theo yêu cầu hiện nay. Đầu tư vào công nghệ phù hợp là chìa khóa giúp thị trường 3PL thành công trong môi trường kinh doanh phát triển nhanh chóng ngày nay. Bằng cách hỗ trợ lực lượng lao động tuyến đầu với các thiết bị và tự động hóa phù hợp, chúng tôi giúp các doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh và tối đa hóa các cơ hội kinh doanh do nền kinh tế theo yêu cầu đang phát triển tạo ra.”