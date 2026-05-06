Nhiều doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt nặng

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) ban
hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số doanh nghiệp, do
có vi phạm quy định về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính đối với Công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Sơn Hà 400 triệu đồng.
Doanh nghiệp này bị phạt với số tiền lớn do có nhiều vi phạm như: Không đăng
tải hoặc không cập nhật khi có sự thay đổi trên trang thông tin điện tử của
doanh nghiệp theo quy định thông tin về danh sách nhân viên nghiệp
vụ, địa điểm kinh doanh, và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng
cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.
Không báo cáo hoặc báo cáo không
đầy đủ, không chính xác về tình hình hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Không tổ chức giáo dục định hướng
cho 3 người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; không thanh lý hợp
đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với 2 người lao động, trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.
Nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không phù hợp với hợp đồng cung ứng lao động
đã đăng ký với Cục Quản lý lao động ngoài nước; chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản
khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Nội vụ.
Ngoài ra, doanh nghiệp này đã thu tiền dịch
vụ của người lao động không đúng theo quy định (vượt quá mức trần
tiền dịch vụ của 3 lao động đi làm việc tại Đài Loan).
Không tổ chức quản lý, bảo vệ quyền
lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước
ngoài.
Ngoài bị xử phạt hành chính, doanh nghiệp này còn
chịu hình thức phạt bổ sung là bị đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng
lao động 2 tháng; đình
chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng.
Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài
nước đã ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính với hàng loạt doanh nghiệp dịch vụ.
Trước đó, hồi tháng 3, Cục Quản lý lao động ngoài
nước ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ
phần thương mại và công nghệ Tín Phát 95 triệu đồng.
Công ty này bị phạt do không cập nhật
thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu
về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kể từ ngày người lao động
xuất cảnh cho đến khi thanh lý hợp
đồng.
Không cập nhật và đăng tải khi có sự
thay đổi thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định
của pháp luật về thông tin địa điểm kinh doanh; đóng không đúng thời hạn vào Quỹ
Hỗ trợ việc làm ngoài nước; thực hiện không đúng
các nội dung hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký và được chấp thuận.
Cũng trong tháng 3, Công ty cổ phần đầu
tư quốc tế AMC bị phạt 12,5
triệu đồng, do không cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp
đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng, kể
từ ngày người lao động xuất cảnh cho đến khi thanh lý hợp đồng.
Cùng lỗi vi phạm trên, Công ty cổ phần
Thương mại quốc tế Vietcom Today
và Công ty cổ phần hợp lực Toàn Cầu
đều bị phạt 12,5 triệu đồng…