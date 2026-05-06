Nhiều doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt nặng

Nhật Dương

06/05/2026, 23:40

Một doanh nghiệp bị phạt đến 400 triệu đồng, do có nhiều vi phạm về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, như thu tiền dịch vụ của người lao động vượt quá mức trần; chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Đài Loan và Nhật Bản khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan quản lý...

Ảnh minh họa.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số doanh nghiệp, do có vi phạm quy định về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Sơn Hà 400 triệu đồng. Doanh nghiệp này bị phạt với số tiền lớn do có nhiều vi phạm như: Không đăng tải hoặc không cập nhật khi có sự thay đổi trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định thông tin về danh sách nhân viên nghiệp vụ, địa điểm kinh doanh, và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.

Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không chính xác về tình hình hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Không tổ chức giáo dục định hướng cho 3 người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; không thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với 2 người lao động, trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không phù hợp với hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký với Cục Quản lý lao động ngoài nước; chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, doanh nghiệp này đã thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng theo quy định (vượt quá mức trần tiền dịch vụ của 3 lao động đi làm việc tại Đài Loan).

Không tổ chức quản lý, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài bị xử phạt hành chính, doanh nghiệp này còn chịu hình thức phạt bổ sung là bị đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động 2 tháng; đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng.

Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính với hàng loạt doanh nghiệp dịch vụ.

Trước đó, hồi tháng 3, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Tín Phát 95 triệu đồng.

Công ty này bị phạt do không cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kể từ ngày người lao động xuất cảnh cho đến khi thanh lý hợp đồng.

Không cập nhật và đăng tải khi có sự thay đổi thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thông tin địa điểm kinh doanh; đóng không đúng thời hạn vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; thực hiện không đúng các nội dung hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký và được chấp thuận.

Cũng trong tháng 3, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế AMC bị phạt 12,5 triệu đồng, do không cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kể từ ngày người lao động xuất cảnh cho đến khi thanh lý hợp đồng.

Cùng lỗi vi phạm trên, Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Vietcom TodayCông ty cổ phần hợp lực Toàn Cầu đều bị phạt 12,5 triệu đồng…

