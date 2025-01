Nhiều doanh nghiệp "hé lộ" khoản lãi khủng, lãi kỷ lục trong năm 2024

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tiết lộ về khoản lãi khủng trong năm 2024. Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 diễn ra sáng ngày 06/01/2025, lãnh đạo VNSTEEL cho biết năm 2024, sản lượng sản xuất và tiêu thụ toàn hệ thống VNSTEEL so với năm 2023 đều có tăng trưởng.

Cụ thể, về sản xuất phôi thép tăng 12,1%; tiêu thụ thép thành phẩm tăng 21,3%, trong đó thép cán dài tăng 10,7%, thép cán nguội tăng 47,6% và tôn mạ tăng 52,9%.

VNSteel ước tổng doanh thu hợp nhất đạt 33.000 tỷ đồng, vượt 4,8% kế hoạch và tăng trưởng 6,9% so với năm 2023. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất ước đạt 230 tỷ đồng, vượt gần 92% kế hoạch đề ra, cùng kỳ lỗ nặng hơn 250 tỷ đồng. Riêng quý 4/2024, VNSteel ghi nhận doanh thu khoảng 6.461 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế ở mức 90 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức gần 1 tỷ đồng cùng kỳ.

VNSteel đặt kế hoạch năm 2025 với mục tiêu sản xuất hơn 3,5 triệu tấn thép thành phẩm. Về tài chính, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 34.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ, kế hoạch doanh thu là 1.809 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC - mã chứng khoán MVN) cũng vừa báo cáo lợi nhuận cao kỷ lục 4.940 tỷ đồng trong năm 2024. Tại Hội nghị tổng kết năm 2024, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, năm 2024 đánh dấu một năm đầy thách thức khi VIMC phải đối mặt với biến động mạnh của thị trường quốc tế, suy thoái kinh tế và những yêu cầu mới từ xu hướng giảm phát thải toàn cầu.

Mặc dù vậy, VIMC đã đạt được những kết quả ấn tượng. Sản lượng vận tải biển đạt 20 triệu tấn, vượt 22% kế hoạch; hệ thống cảng biển xử lý 145 triệu tấn hàng hóa, tăng 27% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng container đạt trên 6,2 triệu TEUs. Tổng doanh thu của toàn hệ thống đạt 24.813 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch, và lợi nhuận hợp nhất đạt 3.510 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước. Thu nhập bình quân đạt 18.2 triệu đồng/người/tháng, riêng công ty mẹ đạt 25.1 triệu đồng/người/tháng, vượt 9% kế hoạch.

HĐQT CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO (UPCoM: LAI) vừa thông qua nghị quyết ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 kỷ lục, với lợi nhuận sau thuế 139 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2023.

Năm 2024, LAI ước tổng doanh thu đạt 410 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2023. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ kinh doanh bất động sản với hơn 287 tỷ đồng, kinh doanh vật liệu xây dựng 57 tỷ đồng và hoạt động xây lắp hơn 64 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 139 tỷ đồng, gấp 3,7 lần.

So với kế hoạch cả năm, LAI thực hiện được 92% mục tiêu doanh thu và vượt 25% chỉ tiêu lợi nhuận. Đây cũng là năm có kết quả kinh doanh kỷ lục của Doanh nghiệp từ khi lên sàn UPCoM năm 2015. Năm 2025, LAI đặt mục tiêu thận trọng với tổng doanh thu hơn 349 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 45 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 67% so với ước thực hiện 2024.

"Ông lớn" ngành chăn nuôi Dabaco đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành tốt. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn đạt 857 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vượt 5,5% kế hoạch. Trong năm 2024, Dabeco đã lên mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 730 tỷ đồng, cao gấp 29 lần kết quả đạt được năm 2023. Như vậy, với việc vượt 5,5% kế hoạch năm tương đương với mức lãi sau thuế 2024 của doanh nghiệp ước đạt 770 tỷ đồng, tăng 2.980% so với năm trước.

Trong năm 2025, Dabaco đặt mục tiêu tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) là 28.759 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 1.007 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 30% so với năm 2024.

Trước khi các doanh nghiệp công bố lợi nhuận, Chứng khoán MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc đạt 25% so với cùng kỳ trong Q4/2024, đây là mức cao nhất kể từ Q2/2022, được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất đang trên đà phục hồi.

Theo đó lợi nhuận cả năm 2024 có thể đạt mức tăng 18% so với mức giảm 4% của năm 2023, đánh dấu một giai đoạn phục hồi và tăng trưởng bắt đầu.

Lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ và giữ nhịp cho toàn thị trường. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm Bất động sản tăng 1005%, hàng không tăng 591%, bán lẻ tăng 162% so với cùng kỳ từ nền thấp cùng kỳ. Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như Khu công nghiệp giảm 14% do còn đợi hoàn thiện khung chính sách hay dầu khí giảm 23% do giá dầu suy giảm so với cùng kỳ.