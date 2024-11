Nhiều khoản thu ngân sách nội địa đuối sức

Theo thông tin từ Bộ Tài chính về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, luỹ kế 10 tháng năm 2024, thu nội địa ước đạt 1.377,6 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4% dự toán và tăng 18,1% so cùng kỳ năm 2023.

Thu nội địa đạt ở mức cao và tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ có sự đóng góp từ nhiều khoản thu đã vượt dự toán đáng kể chỉ sau 10 tháng. Đơn cử là thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 255,7% dự toán, tăng 88,2%; thu khác ngân sách ước đạt 119,8% dự toán, tăng 3%; thu hồi vốn, thu cổ tức lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi qua Ngân hàng Nhà nước ước đạt 136,8% dự toán, tăng 12,2%.

Cùng với đó, thu thuế thu nhập cá nhân cũng thực hiện ở mức cao, đạt 98,7% dự toán và tăng 16,6% so cùng kỳ. Chỉ rõ nguyên nhân thu thuế thu nhập cá nhân đạt khả quan, Bộ Tài chính cho rằng điều này chủ yếu do tăng thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán.

"Đồng thời, cơ quan thuế đã quyết liệt công tác quản lý thu thuế đối với các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập, kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cá nhân kinh doanh online, phát video trực tiếp (livestream) bán hàng...", Bộ Tài chính cho biết.

Với các khoản thu từ ba khu vực sản xuất kinh doanh (chiếm 50,9% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 90,8% dự toán và tăng 8,3% so cùng kỳ.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 86,8% dự toán, tăng 2,2%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 89% dự toán, tăng 5,8%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 94,3% dự toán, tăng 13,5%.

Cũng theo Bộ Tài chính, thuế thu nhập doanh nghiệp (chiếm khoảng 47,8% tổng số thu từ khu vực sản xuất - kinh doanh) tăng 9,4% so cùng kỳ do các doanh nghiệp đã tạm nộp 5/5 kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (quý 4/2023, kỳ quyết toán năm 2023 và kỳ tạm nộp quý 1, quý 2, quý 3/2024), thuế giá trị gia tăng tăng 5,1% so cùng kỳ, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 2,2% so cùng kỳ.

Dù vậy, một số khoản thu về nhà đất ước thực hiện 10 tháng mới đạt thấp so với dự toán song vẫn tăng mạnh 83% so cùng kỳ. Trong đó, một số địa phương đã tổ chức tốt công tác đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 và đã phát sinh số nộp ngay trong tháng đầu năm 2024 như: dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng); dự án EcoPark (Nghệ An); dự án của Công ty TNHH đầu tư Bạch Đằng (Hải Phòng); dự án Phố Mới (Hưng Yên); dự án khu dân cư Mai Bá Hương (Long An)...

Trước đó, Bộ Tài chính từng thông tin: dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng) nộp khoảng 5.600 tỷ đồng vào ngân sách, Ecopark (Nghệ An) 1.000 tỷ, Phố Mới (Hưng Yên) 700 tỷ, khu dân cư Mai Bá Hương (Long An) khoảng 970 tỷ đồng...

Các nhóm thu nội địa còn lại tiến độ đạt khá và tăng trưởng so cùng kỳ như: thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 89,7% dự toán, tăng 8,8%; thu các loại phí, lệ phí ước đạt 97,4%, tăng 18,8%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 99,3%, tăng 8,6%.

Về số thu trên địa bàn, theo Bộ Tài chính, ước tính có 38 địa phương thực hiện thu nội địa 10 tháng đạt trên 88% dự toán đó là: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Dương, Đà Nẵng, Tiền Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Thuận…; 55 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ.