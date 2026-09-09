Khi mà áp lực cắt giảm nhân sự đang hiện diện ở nhiều ngành nghề, các nhà quản lý đứng trước một bài toán không dễ: Đâu là khoản đầu tư đủ bền vững để bảo toàn và gia tăng giá trị trong một thị trường liên tục thay đổi?

Sau hơn 20 năm rời giảng đường, anh Nguyễn Xuân Hợp, Giám đốc Mua hàng toàn cầu của Tập đoàn Target, một trong những chuỗi bán lẻ lớn tại Hoa Kỳ, quyết định trở lại trường học để theo đuổi chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Với một nhà quản lý đã có nhiều năm kinh nghiệm và thường xuyên công tác tại nhiều quốc gia, đây không phải là một quyết định dễ dàng. Gần hai năm học tập đồng nghĩa với việc phải cân bằng giữa công việc, gia đình và lịch trình di chuyển dày đặc. Bên cạnh đó là bài toán về học phí, thời gian và chi phí cơ hội.

Đây cũng là câu hỏi mà nhiều nhà quản lý ở giai đoạn giữa sự nghiệp phải cân nhắc: Liệu việc đầu tư cho một tấm bằng sau đại học có thực sự tạo ra giá trị tương xứng với nguồn lực bỏ ra?

KHI GIÁO DỤC TRỞ THÀNH MỘT KHOẢN ĐẦU TƯ

Theo khảo sát của NielsenIQ, dù có nhu cầu phát triển lên các vị trí quản lý cao hơn, nhân sự cấp trung ngày càng cân nhắc kỹ hơn về tỷ suất hoàn vốn (ROI) của việc học sau đại học. Khi tự chi trả học phí và dành một phần đáng kể thời gian cho việc học, người học cũng đồng thời đứng ở vị trí của một nhà đầu tư: Khoản đầu tư này tạo ra giá trị gì và mất bao lâu để hoàn vốn?

Nhiều nhân sự cấp trung lựa chọn các chương trình đào tạo sau đại học để phát triển sự nghiệp.

Ngay cả trong bối cảnh doanh nghiệp thắt chặt chi phí, nhiều tập đoàn đa quốc gia như Deloitte, PwC hay Unilever vẫn duy trì các chính sách hỗ trợ học phí cho những nhân sự chủ chốt theo học chương trình Thạc sĩ.

Dưới góc độ quản trị nhân sự, việc doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục sau đại học không chỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Đây còn là cách xây dựng đội ngũ kế cận, củng cố năng lực điều hành và tăng khả năng quản trị rủi ro – những yếu tố có ý nghĩa trực tiếp đối với sức cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Với cá nhân nhà quản lý, ROI của một tấm bằng Thạc sĩ có thể được nhìn nhận qua ba nhóm giá trị tích lũy: "Giá trị tài chính, năng lực quản trị và mạng lưới quan hệ".

Ở góc độ tài chính, Financial Times đưa tiêu chí “Value for Money” – giá trị tương xứng với chi phí đầu tư – vào hệ thống đánh giá các chương trình MBA. Chỉ số này được tính dựa trên mức thu nhập của cựu học viên sau ba năm tốt nghiệp so với tổng chi phí đầu tư cho chương trình, bao gồm học phí và chi phí cơ hội.

Dữ liệu năm 2026 cho thấy, tại 100 chương trình MBA được đánh giá, mức tăng lương của cựu học viên sau ba năm tốt nghiệp có thể đạt 200–250%, cho thấy khả năng tạo ra giá trị tài chính của giáo dục quản trị kinh doanh trong dài hạn.

Tuy nhiên, thu nhập chỉ là một phần của bài toán ROI.

Theo GMAC, khoảng hai phần ba nhà tuyển dụng quốc tế ưu tiên những ứng viên có bằng sau đại học khi tuyển dụng cho các vị trí quản lý cấp cao.

Một tài sản khác khó định lượng nhưng có giá trị lâu dài là mạng lưới quan hệ. Khảo sát của GMAC trên hơn 12.000 cựu học viên thuộc hơn 230 chương trình sau đại học cho thấy các mối quan hệ được hình thành trong quá trình học – từ bạn học đến giảng viên và chuyên gia – có thể trở thành chất xúc tác cho những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Khi kết hợp cả ba yếu tố, tấm bằng Thạc sĩ không chỉ là một chứng nhận học thuật mà trở thành một dạng tài sản nghề nghiệp có khả năng tích lũy theo thời gian. Trong một nền kinh tế nhiều biến số, năng lực quản trị và những mối quan hệ chất lượng có thể trở thành điểm tựa giúp nhà quản lý duy trì và gia tăng giá trị nghề nghiệp.

RÚT NGẮN CHU KỲ “HOÀN VỐN”

Khi giáo dục được nhìn nhận dưới góc độ một khoản đầu tư, bài toán tiếp theo đối với nhà quản lý là làm thế nào để tối ưu đồng thời: Chi phí, thời gian và khả năng ứng dụng.

Đây cũng là hướng tiếp cận trong thiết kế chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (MIBM) tại BUV.

Học viên tốt nghiệp MIBM nhận song bằng từ BUV và Đại học Manchester Metropolitan. Theo thông tin từ chương trình, BUV nằm trong nhóm các trường đào tạo MBA được xếp hạng tại châu Á theo QS 2026, trong khi Trường Kinh doanh của Manchester Metropolitan đạt chứng nhận Triple Crown – bộ ba kiểm định quốc tế dành cho các trường kinh doanh.

Các chuyến tham quan doanh nghiệp trong chương trình thạc sĩ tại BUV giúp sinh viên kết nối kiến thức trên giảng đường với thực tiễn doanh nghiệp.

Mô hình đào tạo MIBM tại Việt Nam đưa ra một cách tiếp cận khác: Rút ngắn thời gian học xuống 12 tháng, qua đó giúp người học giảm chi phí cơ hội và hạn chế gián đoạn công việc, trong khi vẫn tiếp cận chương trình đào tạo và bằng cấp quốc tế.

Không chỉ nằm ở thời lượng, giá trị của chương trình còn đến từ khả năng kết nối kiến thức với môi trường doanh nghiệp. Học viên có cơ hội tương tác với các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp trong mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp của BUV.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp giải bài toán mà anh Nguyễn Xuân Hợp đặt ra khi quyết định trở lại giảng đường.

Anh Hợp (ở giữa) cùng các bạn học trong lớp MBA tại BUV.

Với lộ trình đào tạo quốc tế trong 12 tháng tại Việt Nam, MIBM hướng tới việc giải quyết đồng thời hai rào cản lớn của nhà quản lý – thời gian và chi phí – đồng thời tạo điều kiện để tri thức được chuyển hóa thành năng lực và giá trị thực tế.

Đối với những người đang ở giữa hành trình sự nghiệp, đầu tư cho năng lực quản trị có thể không mang lại một “mức sinh lời” tức thời như một tài sản tài chính. Nhưng xét trên một chu kỳ dài hơn, đây có thể là khoản đầu tư tạo ra khả năng thích ứng, mở rộng cơ hội và gia tăng giá trị nghề nghiệp bền vững.

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh quốc tế: https://www.buv.edu.vn/thac-si-quan-ly-kinh-doanh-quoc-te/