Blue-chips giữ nhịp tốt, cổ phiếu dầu khí nổi bật

Thị trường tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa trong phiên sáng nay khi áp lực bán vẫn rất nhẹ. Vai trò của nhóm blue-chips nổi bật, trong đó cổ phiếu dầu khí có yếu tố hỗ trợ mạnh từ diễn biến giá dầu thế giới.

Nhóm trụ không mạnh nhưng đủ để giữ nhịp cân bằng điểm số.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,28% (+5,15 điểm) trong khi VN30-Index tăng 0,33%, Midcap giảm 0,16% và Smallcap giảm 0,22%. Độ rộng tổng thể sàn HoSE là 114 mã tăng và 166 mã đỏ, trong khi VN30 ghi nhận 14 mã tăng và 12 mã đỏ.

Nhóm trụ Vin đã không còn tác động mạnh đến điểm số nữa, VIC tăng yếu 0,36% trong khi VHM giảm 0,68%. VPL tăng mạnh nhất rổ VN30 với +5,45% nhưng vốn hóa chưa lọt vào nhóm trụ. VRE cũng tương tự dù tăng 1,53%. Tuy vậy sự ổn định tổng thể của rổ VN30 vẫn là biểu hiện tốt sáng nay.

Hai mã dầu khí trong nhóm VN30 rất khỏe: GAS tăng 2,96%, BSR tăng 2,59%. Giá dầu thế giới đã vọt lên sát 100 USD/thùng hỗ trợ diễn biến giá nhóm này. PVD cũng đang tăng 1,34%, PLX tăng 1,82%. Bên HNX có PTV tăng 4,5%, OIL tăng 2,9%, PVC tăng 1,6%...

Về mặt thanh khoản, BSR và GAS lọt vào top 10 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất sáng nay. BSR thậm chí đứng thứ 3 thị trường với 319,2 tỷ đồng, GAS khoảng 143,3 tỷ. Sáng hôm qua BSR chỉ khớp 38,5 tỷ và GAS là 26,5 tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền đã quay lại hai cổ phiếu dầu khí này rất đáng chú ý.

Ngoài nhóm dầu khí, rổ VN30 tuy xanh khá nhiều nhưng cũng ít mã nổi trội. TCB tăng 1,56%, VNM tăng 0,98% là hai cổ phiếu mạnh nhất còn lại. Nhìn chung biên độ tăng của các blue-chips có suy yếu dần theo thời gian. Chỉ số đại diện rổ này đạt đỉnh lúc 10h10, tăng 0,82% so với tham chiếu, cuối phiên chỉ còn tăng 0,33%. Thống kê cũng cho thấy toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ đã lùi giá với biên độ khác nhau, trong đó 10 mã lùi quá 1% so với mức cao nhất. Trụ VIC cũng trượt giá mạnh 2,07%, VHM lùi 1,88%. Hai cổ phiếu dầu khí cũng vậy: BSR trượt giảm 1,77%, GAS giảm 0,8% so với đỉnh.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Phần còn lại của thị trường cũng cho thấy hiện tượng lùi giá, dù mức độ ảnh hưởng chưa nhiều. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 114 mã xanh và 166 mã đỏ, nhưng tương quan này trong cả phiên vẫn nghiêng nhẹ về phía giảm. Thêm nữa, trong 166 mã đỏ chỉ mới có 64 mã giảm quá 1%, thể hiện sức ép không lớn. Trong khi đó số trượt giảm quá 1% so với mức cao nhất khoảng 124 mã. Như vậy diễn biến trượt giá mới ở vùng xanh hoặc chưa dẫn đến biên độ giảm mạnh so với tham chiếu.

Trong số các cổ phiếu giảm sâu nhất cuối phiên, áp lực bán thực sự lớn cũng không xuất hiện. Toàn sàn HoSE chỉ có 10 cổ phiếu giảm trên 1% với giao dịch quá 10 tỷ đồng. Khớp lớn nhất là PNJ với 83,9 tỷ, giá giảm 1,82%; VCI với 65,9 tỷ, giá giảm 1,15%; DXG với 42,2 tỷ, giá giảm 2,61%; OCB với 25,2 tỷ, giá giảm 1,46%. Tính chung thanh khoản nhóm yếu nhất này chiếm 6,4% giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Ở nhóm tăng, biên độ trượt giá cũng khiến nhiều cổ phiếu giảm sức mạnh rõ rệt. Thống kê với giá cao nhất, HoSE từng ghi nhận 108 cổ phiếu tăng quá 1% so với tham chiếu, nhưng đến cuối phiên chỉ còn 43 mã. Thanh khoản nhóm tăng cũng chủ đạo dồn vào khoảng 10 cổ phiếu thu hút tốt nhất. BSR, GAS, PLX, PVD TCB, VPL, VRE chiếm gần hết. Ngoài ra có thể kể tới GEX tăng 1,02%, GEE tăng 2,97%, GEL tăng 3,14%, PC1 tăng 1,22%, AAA tăng 1,39%.

Nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch khá cân bằng, mức bán ròng chỉ còn 54,2 tỷ đồng. Nguyên nhân là khối này giảm mạnh phía bán tới 25% so với sáng hôm qua. Các cổ phiếu bị bán nhiều nhất là VHM -109,9 tỷ, VCB -48,5 tỷ, PNJ -41,6 tỷ. Phía mua ròng có HPG +158,4 tỷ, FPT +52,1 tỷ, BSR +40,5 tỷ, TCB +35,5 tỷ, GAS +35,2 tỷ, VPL +34,1 tỷ.