Hàng Việt phải chuyển từ “ưu tiên dùng” sang “xứng đáng được dùng”

Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng và áp dụng các tiêu chí về chất lượng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống phân phối và xây dựng thương hiệu...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn.

Ngày 8/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến hoàn thiện Đề án Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" giai đoạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh vai trò quan trọng của thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân đối với tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Việc phát huy sức mua của thị trường nội địa, lợi thế về quy mô dân số và năng lực sản xuất trong nước là hướng đi cần được quan tâm.

Đánh giá cao việc Bộ Công Thương chủ động xây dựng Chương trình "Hàng Việt vì người Việt", Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng chương trình cần được đặt trong tổng thể các chủ trương, chương trình đã triển khai, trong đó có Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Mục tiêu không chỉ dừng ở vận động người dân sử dụng hàng Việt mà cần thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, qua đó hình thành hệ sinh thái sản xuất, tiêu dùng trong nước và cùng phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp trong nâng cao năng lực sản xuất, nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm phải có chất lượng, mẫu mã phù hợp, thiết kế đẹp, đáp ứng yêu cầu về sản xuất xanh và có giá cả hợp lý. Đây là điều kiện để hàng Việt nâng cao sức cạnh tranh và chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng, giá cả và trải nghiệm.

Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" giai đoạn 2026-2030 được xây dựng trong bối cảnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã qua 15 năm triển khai, với yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả và tạo động lực mới cho phát triển thị trường trong nước. Bộ Công Thương xác định, cùng với thúc đẩy sức mua của người dân và doanh nghiệp, cần lấy phát triển sản xuất trong nước làm nền tảng bền vững để cung ứng hàng hóa cho thị trường nội địa, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Điểm mới căn bản của Chương trình là chuyển từ tư duy "ưu tiên dùng" sang "xứng đáng được dùng", qua đó tác động đồng thời cả phía cung và phía cầu. Ở phía cung, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng và áp dụng các tiêu chí về chất lượng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống phân phối và xây dựng thương hiệu. Ở phía cầu, đẩy mạnh truyền thông, phát triển các kênh phân phối hiện đại, thương mại điện tử và các giải pháp kích cầu tiêu dùng.

Chương trình cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái Hàng Việt trên nền tảng số, tăng cường vai trò của các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp FDI với vai trò đối tác chiến lược; đồng thời xây dựng bộ nhận diện "Hàng Việt vì người Việt" và các thương hiệu tiên phong theo từng ngành hàng.

Tại cuộc họp, các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo, đồng thời đề nghị tập trung hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng hệ sinh thái hàng Việt.

Một trọng tâm được nhấn mạnh là nâng cao năng lực sản xuất, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được gắn trực tiếp với quá trình sản xuất. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được hỗ trợ tiếp cận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Cùng với chất lượng sản phẩm, niềm tin của người tiêu dùng cần được củng cố thông qua tiêu chuẩn rõ ràng, cơ chế đánh giá, xác nhận phù hợp và công tác tuyên truyền thường xuyên. Việc nghiên cứu cơ chế để các cơ quan, đơn vị nhà nước ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa trong nước cũng được đặt ra.

Đại diện Bộ Công Thương báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn.

Về thương hiệu, cần đánh giá việc xây dựng bộ nhận diện "Hàng Việt vì người Việt" trong tương quan với các thương hiệu, chương trình hiện có, tránh trùng chéo và phát sinh thêm thủ tục cho doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu khả năng tích hợp, nâng cấp các thương hiệu hàng Việt đã được thị trường biết đến. Vai trò của các doanh nghiệp lớn, có uy tín trong bảo trợ, quảng bá và kết nối đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế cũng được lưu ý.

Đối với hệ sinh thái số, các ý kiến cho rằng cần ưu tiên tích hợp với những nền tảng dùng chung và các sàn thương mại điện tử đang hoạt động hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải; đồng thời kết nối thanh toán không dùng tiền mặt, tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Phạm vi chương trình cũng được đề nghị nghiên cứu theo hướng gắn với các sản phẩm, dịch vụ mang giá trị đặc trưng của Việt Nam, trong đó có du lịch, sản phẩm văn hóa và công nghiệp văn hóa số; đồng thời quan tâm hơn đến giá trị do doanh nghiệp và con người Việt Nam tạo ra.

Cùng với đó, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng cần được tăng cường; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng cần được làm rõ trong quá trình triển khai.